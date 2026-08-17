МAУРЕР, ГЕОРГ ЛЮДВИГ ФОН

Мaурер ( нем . Maurer) , Георг Людвиг фон (12.11.1790, Эрпольцхайм — 09.05.1872, Мюнхен) — немецкий историк, правовед, государственный деятель. Стоял на позициях конституционного монархизма, сторонник развитого самоуправления, которое основывается на общинных принципах. С 1826 — профессор права Мюнхенского университета. Занимался изучением аграрных и общинных отношений в Германии, полагая, что у древних германцев существовала коллективная собственность на землю. Это является сутью его марковой теории, в фокусе которой рассматривал социально-экономическую историю Средних веков, изу­чая проблему взаимоотношения вот­чины и свободной общины — марки. Пока общинный строй мог противодействовать вотчине, существовала гармония, но в итоге победу одержал вотчинный строй, когда королевская власть — естественный союзник марки в принципе — встала на путь разрушения этого союза. Выводы М., сделанные на основе собранного им огромного материала по истории общинного строя, были высоко оценены К. Марксом , но подвергались критике сторонниками критического метода Л. Ранке .

Соч. : Geschichte der Markenverfassung in Deutschland. Erlangen, 1856; Geschichte der Fronhöfe und der Hofverfassung in Deutschland. 4 Bde. Erlangen, 1862—1863; Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland. 2 Bde. Erlangen, 1865—1866; Введение в историю общинного, подворного, сельского и городского устройства и общественной власти / Einleitung zur Geschichte der Markt-Hof-Dorf-und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt. M., 2011.

Лит. : Dickopf K. Georg Ludwig von Maurer, 1790—1872: eine Biographie. Kallmunz, 1960. Н. В. Ростиславлева.