МAУРЕР, ГЕОРГ ЛЮДВИГ ФОН
Мaурер (нем. Maurer), Георг Людвиг фон (12.11.1790, Эрпольцхайм — 09.05.1872, Мюнхен) — немецкий историк, правовед, государственный деятель. Стоял на позициях конституционного монархизма, сторонник развитого самоуправления, которое основывается на общинных принципах. С 1826 — профессор права Мюнхенского университета. Занимался изучением аграрных и общинных отношений в Германии, полагая, что у древних германцев существовала коллективная собственность на землю. Это является сутью его марковой теории, в фокусе которой рассматривал социально-экономическую историю Средних веков, изучая проблему взаимоотношения вотчины и свободной общины — марки. Пока общинный строй мог противодействовать вотчине, существовала гармония, но в итоге победу одержал вотчинный строй, когда королевская власть — естественный союзник марки в принципе — встала на путь разрушения этого союза. Выводы М., сделанные на основе собранного им огромного материала по истории общинного строя, были высоко оценены К. Марксом, но подвергались критике сторонниками критического метода Л. Ранке.
Соч.: Geschichte der Markenverfassung in Deutschland. Erlangen, 1856; Geschichte der Fronhöfe und der Hofverfassung in Deutschland. 4 Bde. Erlangen, 1862—1863; Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland. 2 Bde. Erlangen, 1865—1866; Введение в историю общинного, подворного, сельского и городского устройства и общественной власти / Einleitung zur Geschichte der Markt-Hof-Dorf-und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt. M., 2011.
Лит.: Dickopf K. Georg Ludwig von Maurer, 1790—1872: eine Biographie. Kallmunz, 1960. Н. В. Ростиславлева.