МАУНТБЕТТЕНА ПЛАН

МАУНТБЕТТЕНА ПЛАН - план раздела британских колониальных владений на полуострове Индостан по религиозно-общинному принципу.

Раз­ра­бо­тан Л. Ма­ун­тбет­те­ном , из­ло­жен в за­яв­ле­нии британского пра­ви­тель­ст­ва от 03.06.1947 года.

Со­глас­но плану, на мес­те бывшей Бри­тан­ской Ин­дии соз­да­ва­лись государство ин­ду­сов – Индийский Со­юз и государство му­суль­ман - Па­ки­стан, ко­то­рым пре­дос­тав­ля­лись пра­ва британских до­ми­нио­нов . Во­прос о вхо­ж­де­нии в од­но из соз­да­вае­мых го­су­дарств Северо-Западной По­гра­нич­ной провинции и Сил­хет­ско­го округа Ас­са­ма ре­шал­ся ре­фе­рен­ду­мом, Син­да - го­ло­со­ва­ни­ем в его За­ко­но­дательном со­б­ра­нии; в Пенд­жа­бе и Бен­га­лии - го­ло­со­ва­ни­ем в За­ко­но­дательном со­б­ра­ни­ях, осу­ще­ст­в­ляв­шим­ся раз­дель­но де­пу­та­та­ми от ок­ру­гов с пре­об­ла­да­ни­ем му­сульманского на­се­ле­ния и де­пу­та­та­ми от ок­ру­гов с пре­об­ла­да­ни­ем ин­дус­ско­го на­се­ле­ния.

Ка­ж­до­му из индийских кня­жеств пре­дос­тав­ля­лось пра­во при­ня­тия са­мо­сто­ятельного ре­ше­ния о вхо­ж­де­нии в од­но из но­вых го­су­дарств; для кня­жеств, ко­то­рые не по­же­ла­ют всту­пить в один из до­ми­нио­нов, пре­ду­смат­ри­ва­лось со­хра­не­ние преж­не­го под­чи­не­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии без пре­дос­тав­ле­ния ста­ту­са до­минио­нов.

За­ло­жен­ное в плане раз­де­ле­ние Пенд­жа­ба на За­пад­ный и Вос­точ­ный при­ве­ло к кро­во­про­лит­ным столк­но­ве­ни­ям ме­ж­ду му­суль­ма­на­ми, с од­ной сто­ро­ны, и сик­ха­ми и ин­ду­са­ми - с дру­гой. В хо­де раз­де­ла Британской Ин­дии по­гиб­ли свыше 1 млн. человек и 15,6 млн. человек ста­ли бе­жен­ца­ми. Тер­ри­то­ри­аль­ное раз­ме­же­ва­ние Индийского Сою­за и Па­ки­ста­на за­вер­ши­лось 15.08.1947 года. Впо­след­ст­вии план был ут­вер­ждён ко­ро­лём Ве­ли­ко­бри­та­нии в ка­че­ст­ве За­ко­на о не­за­ви­си­мо­сти Ин­дии.

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