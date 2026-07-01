МАУДУДИ АБУЛ АЛА
МАУДУДИ АБУЛ АЛА - идеолог и один из основателей исламистского движения, публицист, суннитский богослов, политик.
Родился в семье правоведа. Отец Маудуди, желая уберечь сына от европейского влияния, дал ему домашнее мусульманское образование. С 1918 года работал в мусульманских газетах британской Индии, много переводил с арабского и персидского языков на урду.
Редактор газеты «аль-Джамиа» (середина 1920-х годов) - органа Джамият-и улама-и-Хинд (Общество индийских улемов), выступавшего за воссоздание Халифата. С 1932 года издавал журнал «Тарджуман аль-Куран», в котором опубликовал свои основные труды.
В 1941 году с целью возрождения мусульманского общества создал партию Джамаат-и ислами (Исламская община); возглавлял её до 1972 года. Переехал в Лахор (1947 год), боролся за превращение Пакистана в исламскую теодемократию на основе сформулированных им 22 принципов.
Политическая борьба навлекала на Маудуди репрессии, его заключали в тюрьму (1948-1950 годы, 1953-1955 годы). В 1956-1969 годах проживал преимущественно за границей, после чего вернулся в Пакистан.
Автор более 120 сочинений, переведённых на многие языки. Наиболее значительное сочинение - «Тафхим аль-Куран» («Разъяснение к Корану», 1949-1972 годы). Бестселлером стало его эссе о войне за веру «ал-Джихад фи-ль-ислам» (1927 год). В сочинении «Права человека в исламе» («Human rights in Islam», 1976 год) ценности современного демократического общества выведены из норм шариата. Идеи Маудуди повлияли на развитие исламского политического движения конца XX века.
Сочинения:
Мусалман аур мауджуда сийаси кашмакаш: В 3 т. Лахор, 1937–1939;
Парда. Лахор, 1939; Islamic law and constitution. Karachi, 1955;
Основы ислама. Б. м., [1993]; Образ жизни в исламе. Б. м., 1993.