МАУДУДИ АБУЛ АЛА

МАУДУДИ АБУЛ АЛА - идеолог и один из основателей исламистского движения, публицист , суннитский богослов, политик.

Ро­дил­ся в се­мье пра­во­ве­да. Отец Маудуди, же­лая убе­речь сы­на от ев­ропейского влия­ния, дал ему до­маш­нее му­сульманское об­ра­зо­ва­ние. С 1918 года ра­бо­тал в му­сульманских га­зе­тах британской Ин­дии, мно­го пе­ре­во­дил с арабского и персидского язы­ков на ур­ду.

Ре­дак­тор газеты «аль-Джа­миа» (середина 1920-х годов) - ор­га­на Джа­ми­ят-и ула­ма-и-Хинд (Об­ще­ст­во индийских уле­мов), вы­сту­пав­ше­го за вос­соз­да­ние Ха­ли­фа­та. С 1932 года из­да­вал журнал «Тар­д­жу­ман аль-Ку­ран», в ко­то­ром опуб­ли­ко­вал свои основные тру­ды.

В 1941 году с це­лью воз­ро­ж­де­ния му­сульманского об­ще­ст­ва соз­дал пар­тию Джа­ма­ат-и ис­ла­ми (Ис­лам­ская об­щи­на) ; воз­глав­лял её до 1972 года. Пе­ре­ехал в Ла­хор (1947 год), бо­рол­ся за пре­вра­ще­ние Па­ки­ста­на в ис­лам­скую тео­де­мо­кра­тию на ос­но­ве сфор­му­ли­ро­ван­ных им 22 прин­ци­пов.

По­ли­тическая борь­ба на­вле­ка­ла на Маудуди ре­прес­сии, его за­клю­ча­ли в тюрь­му (1948-1950 годы, 1953-1955 годы). В 1956-1969 годах про­жи­вал пре­имущественно за гра­ни­цей, по­сле че­го вер­нул­ся в Па­ки­стан.

Автор бо­лее 120 со­чи­не­ний, пе­ре­ве­дён­ных на многие язы­ки. Наи­бо­лее зна­чительное сочинение - «Таф­хим аль-Ку­ран» («Разъ­яс­не­ние к Ко­ра­ну», 1949-1972 годы). Бест­сел­ле­ром ста­ло его эс­се о вой­не за ве­ру «ал-Джи­хад фи-ль-ис­лам» (1927 год). В сочинении «Пра­ва че­ло­ве­ка в ис­ла­ме» («Human rights in Islam», 1976 год) цен­но­сти современного де­мо­кра­тического об­ще­ст­ва вы­ве­де­ны из норм ша­риа­та. Идеи Маудуди по­влия­ли на раз­ви­тие ис­лам­ско­го по­ли­тического дви­же­ния конца XX века.

Сочинения:

Му­сал­ман аур ма­уд­жу­да сий­а­си каш­ма­каш: В 3 т. Ла­хор, 1937–1939;

Пар­да. Ла­хор, 1939; Islamic law and constitution. Kara­chi, 1955;

Ос­но­вы ис­ла­ма. Б. м., [1993]; Об­раз жиз­ни в ис­ла­ме. Б. м., 1993.