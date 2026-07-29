МАТЮШКИН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

Ранние годы

Федор Федорович родился 10 июля 1799 г. в Штутгарте, где проживали его родители. Отец в этот период был советником при посольстве. С кончиной родителей М. оказался в пансионе , действовавшем при Московском университете. В 1811 г. его перевели в Царскосельский лицей, в котором он обучался вплоть до 1817 г. Учился М. вместе с А.С. Пушкиным.

Путешественник и военный

С 1817 г. – волонтер на флоте, участник кругосветных путешествий: в 1817 – 1819 гг. плавал на «Камчатке» с В.М. Головниным, в 1820 – 1824 гг. – с Ф.П. Врангелем. За это время М. побывал на р. Большой и Малый Анюй, в бескрайней тундре неподалеку от Колымы, подготовил описание края и местного населения. В 1825 – 1827 гг. будучи лейтенантом М. вместе с Ф.П. Врангелем совершил кругосветное путешествие на «Кротком».

С 1828 г. исполнял должность вахтенного начальника, служил в Средиземноморском флоте. Участник блокады Дарданелл. Получил повышение до капитан-лейтенанта и бриг «Ахиллес», на котором принял участие в битве у о-ва Пороса 30 июня 1831 г. Участник восемнадцати кампаний на море.

С 1834 г. – в Кронштадте, капитан «Амфитриды». Переведен на службу на Черноморский флот. Командир «Браилова», затем – «Варшавы». Совершал плавания у побережья Кавказа, транспортировал десант для сражений с горцами. Участник боев с горцами и взятия Туапсе и Шапсухо (1838). Получил повышение до капитана 2-го ранга. С 1840 г. – капитан 1-го ранга, с 1849 г. – контр-адмирал.

Южный этап карьеры сменился северным, и М. возвратился на Балтийский флот с назначением командиром 3-й бригады 3-й флотской дивизии. В 1850 – 1851 гг. совершал поездки в Данию, Шлезвиг и Голштинию. Участник блокады Кильского залива, командир бригады линейных судов.

Гражданская служба

С 1852 г. исполнял должность заместителя директора инспекторского департамента. Готовил Морской устав. Руководил Свеаборгским портом. В различные периоды входил в состав морского генерал-аудиториата, был цензором Морского министерства и др. С 1858 г. – глава Морского ученого комитета. В 1856 г. стал вице-адмиралом. В 1861 г. стал сенатором. Спустя четыре года М. получил назначение первоприсутсвующим во втором отделении пятого департамента Сената. С 1867 г. – адмирал.

Умер М. 16 сентября 1872 г. в столице.