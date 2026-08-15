МАТЮШИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

МАТЮШИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец, композитор, скрипач, теоретик музыки и искусства.

Учил­ся в Московской консерватории по клас­су скрип­ки (1876-1881 годы); в 1881-1913 годах иг­рал в При­двор­ном ор­ке­ст­ре в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Профессиональное ху­дожественное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1894-1898 годы) и в пе­тербургской сту­ди­ях Я. Ф. Ци­онг­лин­ско­го (1902-1905 годы) и Е. Н. Зван­це­вой (1906-1908 годы) у Л. С. Бак­ста и М. В. До­бу­жин­ско­го .

В 1908-1910 годах сбли­зил­ся с по­эта­ми и ху­дож­ни­ка­ми-фу­ту­ри­ста­ми, ис­пы­тал влия­ние Н. И. Куль­би­на. Ор­га­ни­зо­вал из­да­тель­ст­во «Жу­равль» (1909-1917 годы). Вме­сте со сво­ей же­ной Е. Г. Гу­ро был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров пе­тербургского общества «Со­юз мо­ло­дё­жи» (1909-1914 годы).

Ав­тор му­зы­ки к пье­сам Гу­ро («Ни­щий Ар­ле­кин», «Осен­ний сон», ме­ж­ду 1909 и 1911 годами); в 1913 году соз­дал му­зы­ку для фу­ту­ри­стической опе­ры «По­бе­да над Солн­цем» (про­лог на сти­хи В. Хлеб­ни­ко­ва, либретто А. Е. Кру­чё­ных, сце­но­гра­фия К. С. Ма­ле­ви­ча; опе­ра по­став­ле­на в те­ат­ре «Лу­на-парк» в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1913 году).

Ран­нее жи­во­пис­ное твор­че­ст­во Матюшина об­на­ру­жи­ва­ет влия­ния им­прес­сио­низ­ма (се­рия пей­заж­ных этю­дов), за­тем ку­биз­ма ; в середине 1910-х годов он об­ра­тил­ся к аб­ст­рак­цио­низ­му, ре­шая в сво­их по­лот­нах про­бле­мы цве­та, рит­ма, ди­на­ми­ки [«Дви­же­ние цве­та в про­стран­ст­ве», 1917-1918 годы; «Дви­же­ние в про­стран­ст­ве», 1922 год(?), оба - Государственный Русский Музей, и др.].

В 1918-1926 годах пре­по­да­вал в СХУМ-Вху­те­ма­се-Вху­теи­не в Пет­ро­гра­де (Ле­нин­гра­де), ор­га­ни­зо­вал там «Мас­тер­скую про­стран­ст­вен­но­го реа­лиз­ма». В 1919 году был ли­де­ром и идео­ло­гом уч­ре­ж­дён­но­го им аван­гар­ди­ст­ско­го объ­е­ди­не­ния «Зор­вед». С 1921 года ра­бо­тал в пет­роградском Му­зее ху­дожественной куль­ту­ры; в Ин­сти­ту­те ху­до­же­ст­вен­ной куль­ту­ры (Гин­хук, 1924-1926 годы) воз­глав­лял От­дел ор­га­ниче­ской куль­ту­ры, где за­ни­мал­ся про­бле­ма­ми свя­зи зри­тель­ных, ося­за­тель­ных и слу­хо­вых раз­дра­же­ний при вос­при­ятии. Во­пло­щая свои кон­цеп­ции в жи­во­пис­ную фор­му, Матюшин пи­сал пей­за­жи, ком­по­зи­ции, сим­во­ли­ко-ал­ле­го­рические порт­ре­ты, на­хо­див­шие­ся на сты­ке фи­гу­ра­тив­но­го и бес­пред­мет­но­го ис­кус­ст­ва («Ав­то­порт­рет "Кри­сталл"», 1917 год, ча­ст­ное собра­ние, Санкт-Пе­тер­бург; «Цве­ток че­ло­ве­ка…», 1918 год, Государственный Русский Музей, и др.).

С 1914 года вы­сту­пал как ху­дожественный кри­тик. По­след­ние го­ды жиз­ни по­свя­тил уг­луб­лён­но­му изу­че­нию про­блем цве­то­ве­де­ния; воз­гла­вил под­го­тов­ку кол­лек­тив­но­го тру­да «За­ко­но­мер­ность из­ме­няе­мо­сти цве­то­вых со­че­та­ний. Спра­воч­ник по цве­ту» (1932 год). Ав­тор трак­та­тов «Ру­ко­во­дство к изу­че­нию чет­вер­тей то­на для скрип­ки» (1915 год; по­ло­жил на­ча­ло изу­чению и прак­тическому при­ме­не­нию мик­ро­хро­ма­тической сис­те­мы в Рос­сии), «Но­вый про­стран­ст­вен­ный реа­лизм. Ху­дож­ник в Опы­те чет­вёр­той ме­ры» (1916-1920 годы), «Опыт ху­дож­ни­ка но­вой ме­ры» (1926 год) и других со­чи­не­ний.