МАТУСЕВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Николай Александрович родился 1 января 1852 г. в Николаеве. Происходил из военной семьи.

Как и во многих семьях того периода мальчиков отдавали служить во флот. Не стал исключением и М. С детских лет началась его подготовка к военной карьере. В 1870 г. его зачислили юнкером в Черноморский флот, где он проходил службу вплоть до 1900 г. С 1873 г. – гардемарин, с 1874 г. – мичман. В 1875 г. последовало назначение М. в состав 1-го Черноморского флотского экипажа. С 1879 г. – лейтенант.

В 1887 г. М. получил назначение на должность старшего артиллерийского офицера на «Синоп». В 1890 г. М. успешно прошел экзаменационные испытания и получил право командовать миноносцами, с присвоением чина капитана 2-го ранга.

В ноябре 1890 г. М. получил назначение старшим офицером на «Синоп».

Военная служба

В 1894 г. М. отдали в командование «Колхиду», затем поставили во главе плавучих доков на Черноморском побережье. С 1895 г. М. перешел на должность флагманского артиллериста в Черноморской эскадре, а в декабре – капитана «Уралец».

В декабре 1896 г. последовал перевод М. в родной Николаев, где он принял на себя обязанности командира 35-го флотского экипажа. С апреля 1898 г. – капитан 1- го ранга. С 1899 г. – флаг-капитан, трудился в штабе Черноморского флота.

В 1900 г. получил перевод на "Адмирал Корнилов". Служил на других кораблях в Сибири.

Участник Русско-японской войны. Сражался у Порт-Артура. С 1904 г. – контр-адмирал; с апреля руководил штабом 1-й Тихоокеанской эскадры. Возглавлял береговые команды в Порт-Артуре.

В Желтом море получил ранение. Отправился лечиться в Европу, при этом ему было запрещено возвращаться в Россию до конца войны. В 1905 г. – вошел в 31-й экипаж Черноморского флота. Получил должность главы практической эскадры.

С 1907 г. – глава комиссии, которая проводила экзамен для корабельных механиков и судостроителей. Назначен младшим флагманом Балтийского флота.

В декабре 1907 г. состоялся перевод М. во Владивосток. Руководил Владивостокским портом. С 1908 г. возглавлял морские силы Тихого океана.

Был членом Адмиралтейств-совета, вице-адмиралом. Глава комиссии, которая занималась разработкой документа о денежном довольствии чинов флота. В 1911 г. М. поставили во главе инспекторов, занимавшихся проверками судов в Севастополе и Николаеве.

Умер М. 23 января 1912 г. в Севастополе.

Семья

Супруга – Мария Павловна Элиза. Дети: Николай, Вера, Павел, Александр.