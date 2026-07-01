МАТРОСОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ

Стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса 22-й армии Калининского фронта. Герой Советского Союза (1943).

Родился в Днепропетровске. В раннем детстве Александр потерял родителей и воспитывался в детском доме в Ульяновской области и в трудовой детской колонии в Уфе. В октябре 1942 г. был призван в армию и направлен курсантом в пехотное училище. В ноябре 1942 г. добровольно отправился на Калининский фронт, где был зачислен рядовым в 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии. 23 февраля 1943 г. в бою за деревню Чернушки (Псковская область) прорвался к вражескому пулеметному дзоту и закрыл своим телом амбразуру, тем самым обеспечив дальнейшее продвижение своему подразделению. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза. 8 сентября 1943 г. имя Александра Матросова было присвоено полку, в котором он служил. В Уфе герою поставлен памятник.