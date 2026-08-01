МАТРОНА МОСКОВСКАЯ

МАТРОНА МОСКОВСКАЯ - под­виж­ни­ца бла­го­чес­тия, пра­во­слав­ная свя­тая.

Из мно­го­дет­ной кре­сть­ян­ской се­мьи, от ро­ж­де­ния бы­ла сле­пой, с 16 лет стра­да­ла па­ра­ли­чом ног. У Матроны, от­ли­чав­шей­ся цер­ков­ным бла­го­чес­ти­ем, с дет­ст­ва про­явил­ся осо­бый дар, бла­го­да­ря ко­то­ро­му она да­ва­ла ду­хов­ные и жи­тей­ские со­ве­ты по­се­ти­те­лям, ис­кав­шим ис­це­ле­ния, по­мо­щи в за­труд­ни­тель­ных об­стоя­тель­ст­вах и не­сча­сть­ях. Около 1925 года пе­ре­еха­ла в Мо­ск­ву, где на­хо­ди­ла при­ют на ча­ст­ных квар­ти­рах. Несколько раз из­бе­га­ла го­то­вив­ше­го­ся аре­ста, пе­ре­се­ля­ясь на но­вое ме­сто. По­се­ти­те­лям, про­сив­шим об ис­це­ле­нии от бо­лез­ней, пред­ла­га­ла мо­лить­ся и при­бе­гать к цер­ков­ным та­ин­ст­вам, ука­зы­вая тем са­мым на ду­хов­ные при­чи­ны фи­зических бо­лез­ней. Бы­ла по­хо­ро­не­на в Мо­ск­ве на Да­ни­лов­ском клад­би­ще.

С 1993 года ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли жи­тий­ные тек­сты о Матроне Московской, со­став­лен­ные по уст­ным рас­ска­зам оче­вид­цев и со­дер­жав­шие ряд сю­же­тов, дос­то­вер­ность ко­то­рых вы­зы­ва­ла со­мне­ния. В 1990-х годах ста­ли из­вест­ны слу­чаи ис­це­ле­ния на её мо­ги­ле, в 1998 года её мо­щи бы­ли об­ре­те­ны и пе­ре­не­се­ны в мо­с­ков­ский По­кров­ский жен­ский мо­на­стырь. Ар­хи­е­рей­ским со­бо­ром РПЦ 2004 года Матрона Московская ка­но­ни­зи­ро­ва­на в ли­ке бла­жен­ных. Дни па­мя­ти - 19 апреля (2 мая), в Со­бо­ре Мо­с­ков­ских свя­тых и в Со­бо­ре Туль­ских свя­тых.

Су­ще­ст­ву­ют две тра­ди­ции ико­но­гра­фического изо­бра­же­ния Матроны Московской: зря­чей - в знак ис­це­ле­ния те­лес­ных бо­лез­ней свя­тых в Цар­ст­вии Бо­жи­ем, и не­зря­чей - в ка­че­ст­ве ил­лю­ст­ра­ции об­стоя­тельств её зем­ной жиз­ни.