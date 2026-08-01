МАТРОНА МОСКОВСКАЯ
МАТРОНА МОСКОВСКАЯ - подвижница благочестия, православная святая.
Из многодетной крестьянской семьи, от рождения была слепой, с 16 лет страдала параличом ног. У Матроны, отличавшейся церковным благочестием, с детства проявился особый дар, благодаря которому она давала духовные и житейские советы посетителям, искавшим исцеления, помощи в затруднительных обстоятельствах и несчастьях. Около 1925 года переехала в Москву, где находила приют на частных квартирах. Несколько раз избегала готовившегося ареста, переселяясь на новое место. Посетителям, просившим об исцелении от болезней, предлагала молиться и прибегать к церковным таинствам, указывая тем самым на духовные причины физических болезней. Была похоронена в Москве на Даниловском кладбище.
С 1993 года широкое распространение получили житийные тексты о Матроне Московской, составленные по устным рассказам очевидцев и содержавшие ряд сюжетов, достоверность которых вызывала сомнения. В 1990-х годах стали известны случаи исцеления на её могиле, в 1998 года её мощи были обретены и перенесены в московский Покровский женский монастырь. Архиерейским собором РПЦ 2004 года Матрона Московская канонизирована в лике блаженных. Дни памяти - 19 апреля (2 мая), в Соборе Московских святых и в Соборе Тульских святых.
Существуют две традиции иконографического изображения Матроны Московской: зрячей - в знак исцеления телесных болезней святых в Царствии Божием, и незрячей - в качестве иллюстрации обстоятельств её земной жизни.