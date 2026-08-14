МАТИЯСЕВИЧ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Алексей Михайлович родился 17 сентября 1905 г. в Смоленске. Происходил из дворянской семьи. Его отец – Михаил Степанович проходил службу в рядах царской армии, сумел дослужиться до полковника. Уже после революции 1917 г. воевал на стороне большевиков.

Как и его братья, М. посвятил свою жизнь военной карьере, начало которой пришлось на непростые годы становления нового государства.

В 1919 г. М. поступил на службу курьером в транспортном отделе Губернского продовольственного комитета в Смоленске. На следующий год пошел служить в разведку. В 1921 г. М. начал обучение в Красноярском политехническом техникуме. Однако в этом же году был вынужден отказаться от образования и поступить матросом в Енисейское морское пароходство. Совершал плавания по маршруту от Архангельска до Енисея.

В 1922 – 1927 гг. обучался в водном техникуме (Киев), в 1927 – 1931 гг. – в морском техникуме водных путей сообщения (Ленинград).

Морская карьера

В 1931 – 1934 гг. занимал разные должности в Дальневосточном пароходстве. Был штурманом, помощником капитана, старпомом, капитаном корабля. Совершал плавания по Северному Ледовитому и Тихому океанам, побывал в устье Колымы.

В 1934 г. перешел в Балтийское пароходство, где трудился до 1940 г. В 1936 г. М. стал участником экспедиции О.Ю. Шмидта. Здесь он был старшим помощником командира «Анадыря», который вел «Сталина» и «Войкова» по маршруту Кронштадт - Владивосток через северные моря. С 1937 г. – старпом «Моссовета», совершил переход из Мурманска в Петропавловск-Камчатский по Северному морскому пути.

В 1940 г. М. вместе с другими моряками отбыл в плавание по доставке приобретенных в Голландии кораблей, совершив плавание по маршруту Роттердам – Ленинград. Здесь впервые М. столкнулся с немецкими захватчиками.

Военная карьера

С ноября 1940 г. – на военной службе. Обучался на Высших специальных курсах командного состава КУОПП им. С.М. Кирова. Закончил их уже после начала войны с Германией.

С началом войны поступил во флот. В начале июля 1941 г. назначен старшим помощником командира «Лембита», а уже 30 сентября – капитаном «Лембита» (до 1946 г.). Лодка приняла участие в плавании кораблей Балтийского флота из Таллинна в Кронштадт. «Лембит» ставил мины, нес дозор, нарушал сообщения противника.

У о-ва Уте 14 сентября 1942 г. «Лембит» впервые в практике совершил одновременную торпедную атаку двух целей. Лодка получила повреждения, но стараниями экипажа была спасена. За этот поход г. М. представили к званию Героя Советского Союза (не получил). Однако М. был награжден орденом Ленина. «Лембит» на флоте звали «бессмертной субмариной» (6 мая 1945 г. лодка получила орден Красного знамени).

За годы войны «Лембит» потопил 21 корабль, 4 были повреждены.

Послевоенная служба

С марта 1946 г. – капитан подлодки «Щ-303», на следующий год – во главе дивизиона строящихся и капитально ремонтирующихся подлодок на Балтике. В апреле 1948 г. переведен командиром «М-401». В 1950 г. служил командиром отдельного дивизиона опытных подводных лодок в Ленинграде.

С 1950 г. преподавал в КУОПП им. С.М. Кирова. С ноября 1955 г. – в запасе.

Гражданская служба

С конца 1950-х гг. перешел на работу старшим лоцманом Ленинградского морского порта. С 1971 г. трудился замначальника в Гидрографическом предприятии Министерства морского флота СССР.

28 января 1995 г. скончался в Санкт-Петербурге.