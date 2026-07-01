МАТИСЕН ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ

Образование и начало карьеры

Федор Матисен родился 20 мая 1872 г. в Санкт-Петербурге. Обучался в Морском кадетском корпусе, который закончил в 1892 г.

В 1892 – 1894 гг. служил мичманом на Балтийском море. Обучался в штурманском классе (январь – апрель 1895 г.). Это позволило М. стать младшим штурманским офицером на «Рюрике». Выйдя из Кронштадта, 9 апреля 1896 г. «Рюрик» влился в состав Тихоокеанской эскадры у японского порта Нагасаки.

М. за два года посетил на корабле порты Японии, Кореи и Китая. В 1899 г., уже будучи лейтенантом, он стал вахтенным начальником «Бакана» и принял участие в Шпицбергенской градусной полярной экспедиции, по итогам которой удостоился наградного знака из рук императора Николая II.

Научные экспедиции

В 1900 – 1903 гг. М. принял предложение участвовать в полярной экспедиции Э.В. Толля, став старшим помощником командира на эсминце «Заря», затем – его командиром. В этой же экспедиции участвовал и будущий исследователь-полярник Н.А. Бегичев. Зимой 1900 – 1901 гг. совершил две поездки на нартах с целью изучения архипелага Норденшельда, а весной 1902 г. обследовал Новосибирские о-ва. В связи с исчезновением группы Э.В. Толля с 1902 г. был вынужден возглавить экспедицию. За этот период отряд проплыл вдоль архипелага Норденшельда, о-ва Бельковского и бухты Тикси и сделал их топографическую съемку.

Участник Русско-японской войны. Служа на «Жемчуге», был в составе Второй Тихоокеанской эскадры участником Цусимского сражения.

С 1907 г. – командир «Прозорливого», впоследствии – старший офицер I ранга на «Диане», позднее – капитан II ранга. Получил назначение следить за строительством ледокольного парохода «Таймыр», который после постройки перешел под его командование (до 1909 г.).

Новые экспедиции

В 1910 – 1915 гг. изучал Северный Ледовитый океан. После революции 1917 г. эмигрировал за границу. Служил в британском флоте.

Получив приглашение А.В. Колчака, с которым они были знакомы еще по кадетскому корпусу, возвратился из Англии через Владивосток в Сибирь и возглавил первую советскую гидрографическую экспедицию к устьям рек Лена и Оленек. Им была обследована бухта Тикси, доказана возможность сооружения здесь морского порта. Заболев, оставил экспедицию на Н.И. Евгенова.

М. скончался в Иркутском военном госпитале 19 декабря 1921 г. от сыпного тифа. Похоронен на Иерусалимском кладбище.