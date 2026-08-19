МАТИЛЬДА ТОСКАНСКАЯ

МАТИЛЬДА ТОСКАНСКАЯ - марк­гра­фи­ня Тос­кан­ская.

Дочь марк­гра­фа Тос­кан­ско­го Бо­ни­фа­ция III (около 985-1052 годов). Около 1055 года, по­сле смер­ти сво­его млад­ше­го бра­та Фрид­ри­ха, унас­ле­до­ва­ла зем­ли от­ца в Северной Ита­лии, в т. ч. Фер­ра­ру, Мо­де­ну, Ман­тую, Бре­шию, Ве­ро­ну, Фло­рен­цию, Лу­ку, Пи­зу, Пар­му и др. Около 1069 года вы­шла за­муж за гер­цо­га Ниж­ней Ло­та­рин­гии Гот­фри­да Гор­ба­то­го (умер в 1076 году).

В пе­ри­од борь­бы за ин­ве­сти­ту­ру под­дер­жи­ва­ла па­пу Римского Гри­го­рия VII, ко­то­рый в 1077 году гос­тил в зам­ке Матильды Ка­нос­са. В 1080 году во вре­мя итальянского по­хо­да Ген­ри­ха IV Са­лия вы­сту­пи­ла про­тив им­пе­ра­то­ра, по­тер­пе­ла ряд во­енных не­удач и ли­ши­лась не­ко­то­рых вла­де­ний. Под­дер­жи­ва­ла па­пу Вик­то­ра III (1086-1087 годы) в борь­бе с ан­ти­па­пой Кли­мен­том III (1080-1100 годы). Около 1090 года вы­шла за­муж за сы­на ба­вар­ско­го гер­цо­га Вель­фа IV - Вель­фа V (умер в 1120 году). В 1092 году во г­ла­ве вой­ска одер­жа­ла по­бе­ду над Ген­ри­хом IV Са­ли­ем при Ка­нос­се, в 1095 году - при зам­ке Но­га­ра. В 1000-х годах в ре­зуль­та­те ря­да ус­пеш­ных по­хо­дов вос­ста­но­ви­ла свою власть над со­хра­няв­ши­ми вер­ность им­пе­ра­то­ру го­ро­да­ми Фер­ра­ра, Пра­то, Пар­ма и Ман­туя. В 1111 году объ­яв­ле­на императором Ген­ри­хом V (1106-1125 годы) ви­це-ко­ро­ле­вой Ли­гу­рии. Умер­ла без­дет­ной. Ос­та­ви­ла на­след­ни­цей сво­их вла­де­ний Рим­ско-ка­то­лическую цер­ковь. Впо­след­ст­вии на зем­лях Матильды Тосканской сло­жил­ся ряд не­за­ви­си­мых го­ро­дов-ком­мун.

Ис­торические источники:

Die Urkunden und Briefe der Mark­gräfin Mathilde von Tuszien. Hannover, 1998.