МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ
МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ - словацкое культурно-просветительское общество.
Основано с одобрения австрийского императора Франца Иосифа I 04.08.1863 года в городе Турчански-Свети-Мартин (ныне Мартин) деятелями словацкого движения за национальное возрождение по примеру Матицы сербской.
Ставило задачей издание на словацком языке художественной литературы, учебников для школ, календарей, журналов и газет, ориентированных на широкие народные слои. Членами Матицы словацкой были учителя, священники, студенты, юристы, а также ремесленники и крестьяне.
Первым председателем Матицы словацкой стал епископ Ш. Мойзес, его заместителем - писатель К. Кузмани.
В 1864-1875 годах Матица словацкая издавала первый научный словацкий журнал «Letopis Matice slovenskej». Публиковавшиеся в нём материалы способствовали развитию литературного словацкого языка и правописания.
В 1868 году при доме Матицы словацкой в Турчански-Свети-Мартине создан музей, в котором собраны памятники словацкой материальной и духовной культуры.
12.11.1875 года Матица словацкая закрыта по приказу венгерских властей, дом, музейные экспонаты и библиотека конфискованы.
С распадом Австро-Венгрии и образованием Чехословакии Матица словацкая 05.08.1919 года возобновила и расширила свою деятельность (до 1942 года фактически выполняла функции Словацкой национальной академии наук), проводила этнографические, языковедческие и др. исследования, начала издание ряда научных журналов, научные серии «Sbornikу́ Matice Slovenskе́» и др.
С 1948 году в структуре государственных научных организаций Чехословацкой народной республики (с 1960 года Чехословацкая Социалистическая Республика).
В 1954 году часть функций Матицы словацкой передана другим учреждениям.
После образования в 1989 году Чешской и Словацкой Федеративной Республики Матица словацкая реорганизована, объявлена внепартийной, внеконфессиональной просветителской национальной организацией. Матица словацкая играет заметную роль в культурной и научной жизни возникшей в 1993 году Словацкой Республики.
В структуру Матицы словацкой входят Народный институт словацкого языка и литературы, Словацкий исторический институт, Краеведческий музей, архив, библиотека, издательство и другие организации.