МАТИЦА ХОРВАТСКАЯ
МАТИЦА ХОРВАТСКАЯ - хорватское научное и культурно-просветительское общество.
Основано 10.02.1842 года по инициативе графа Я. Драшковича и др. деятелей иллиризма в Загребе под названием Матица иллирийская (Matica ilirska).
Первоначально Матица хорватская представляла собой фонд при Народной читальне в Загребе (Ilirska čitaonica) и имела целью оказание финансовой поддержки изданию произведений на языке, объединяющем сербов и хорватов, разработанном одним из основателей Матицы хорватской - Л. Гаем.
Существовала на добровольные пожертвования дворянства, интеллигенции, духовенства и торговых кругов. С 1850 года самостоятельная организация, ставшая центром движения за хорватское национальное возрождение. Содействовала созданию в 1866 году Югославянской академии наук и искусств в Загребе (основана в 1861 году; с 1991 года Хорватская академия наук и искусств).
Современное название с 29.11.1874 года. В 1912 году объединилась с Матицей далматинской, созданной в Далмации в 1862 году. В 1972 году распущена властями Социалистической Федеративной Республики Югославия по политическим мотивам в связи с подъёмом хорватского национального движения.
В 1989-1990 годах восстановлена, один из центров культурной и научной жизни современной Хорватии. Ведёт обширную издательскую деятельность, ежегодно публикует около 100 книг, а также литературные и искусствоведческие журналы «Kolo» (с 1842 года), «Vijenac» (в 1867-1903 годах и с 1993 года), «Klasje naših ravni» (с 1935 года, обновлён в 1996 году) и др.; организует научные конференции, театральные представления, концерты, располагает собственным выставочным залом. Имеет около 100 филиалов.