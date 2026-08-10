МАТХУРА

Матхура — историческая область и город в Центральной Индии (штат Уттар-Прадеш). Считается, что название М. произошло от Мадхупура («Медовый город», Город Мадху), которое в свою очередь восходит к топониму Мадхуван («Медовый (лес)»). Город М. расположен примерно в 60 км к северу от Агры и 160 км к юго-востоку от Дели. М. считается местом рождения Кришны ; один из главных культовых центров индуизма. Первые археологические исследования в М. были проведены в 1836. Начало систематического исследования М. в середине XIX в. связано с именем А. Кеннингема.

В настоящий момент древнейшие археологические слои на территории М. относятся к культуре Cерой расписной керамики, ассоциируемой с ведийскими ариями (XI—VI вв. до н. э.), на смену которой приходит культура Северной черной полированной керамики (VIII—III вв. до н. э.). В середине I тысячелетия до н. э. М. была центром царства Шурасена — одной из 16 махаджанапад («великих стран»). В конце IV в. до н. э. М. перешла под контроль династии Маурья . Важность области М. засвидетельствовал посол Селевка I Никатора к маурийском двору Мегасфен , который на рубеже IV—III вв. до н. э. дважды посещал Индию и упоминал М. в своих отчетах. После упадка Маурьев М. последовательно переходила под власть индо-скифов («северных сатрапов»); кушан , при царе которых Канишке I Великом М. стала центром изобразительного искусства (скульптуры); гуптов , при которых развивается величественная храмовая архитектура; династии Харша (VII в.). В настоящий момент известно около 10 тыс. произведений матхурской скульптуры, обнаруженных при раскопках в 30 пунктах практически по всей Южн. Азии. В М. в 1869 Бхагава Лал Индраджи обнаружил львиную капитель, в настоящее время являющуюся гербом Индии.

Лит. : Бонгард-Левин Г. М., Кошеленко Г. А., Мунчаев Р. М. Искусство Матхуры: некоторые итоги и перспективы изучения // Вестник древней истории. 1987. № 3. С. 18—42; Бонгард-Левин Г. М., Кошеленко Г. А., Мунчаев Р. М. Матхура: 150 лет археологических исследований // Советская археология. 1988. № 2. С. 5—23; Gupta V. K. Mathura: an Art and Archaeological Study. New Delhi, 2013. М. Д. Бухарин.