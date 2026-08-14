МАТЬЁЗ АЛЬБЕР
МАТЬЁЗ АЛЬБЕР - французский историк, иностранный член-корреспондент Академии Наук СССР.
Из крестьянской семьи. В 1897 году окончил Высшую нормальную школу в Париже. Работал преподавателем в лицеях Монтобана и Шатору, одновременно занимался под руководством А. Олара научными исследованиями в области религиозной политики в период Французской революции XVIII века. Доктор гуманитарных наук (1904 год).
В 1907 году порвал со школой Олара, основал Общество робеспьеристских исследований и собственный журнал «Annales révolutionnaires» (с 1924 года «Annales historiques de la Révolution française»). Преподавал в провинциальных университетах (в Нанси, с 1911 года в Безансоне, с 1919 года в Дижоне). В 1926 году приглашён на кафедру истории Французской революции в Сорбонне.
Испытал влияние марксизма, с 1920 года член Французской коммунистической партии. Впоследствии примкнул к французскому социалистическому движению, в 1926-1927 годах активно печатался в журнале «Nouvelle revue socialiste» Ж. Лонге. С 1931 года член Международной лиги борцов за мир. Один из первых (вслед за Ж. Жоресом) обратился к изучению социальной истории Французской революции XVIII века. Основные исторические труды посвящены якобинской диктатуре и социальной политике якобинцев.
Сочинения:
Les origines des cultes révolutionnaires (1789–1792). P., 1904;
Французская революция. М.; Л., 1925–1930. Т. 1–3;"
Autour de Robespierre. P., 1925;
Autour de Danton. P., 1926;
La Vie chère et le mouvement social sous la Terreur. P., 1927;
Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. М.; Л., 1928;
Термидорианская реакция. М.; Л., 1931;
Le Directoire. P., 1934;
La Révolution franç aise. Р., 1957. Vol. 1–3;"
Etudes sur Robespierre (1758–1794). P., 1988;
Girondins et Montagnards. P., 1988;
Французская революция. Ростов н/Д., 1995.