МАТЬ-ГЕРОИНЯ
МАТЬ-ГЕРОИНЯ - почётное звание в СССР, в соответствии с законодательством одна из трёх высших степеней отличия для присвоения отдельным лицам (наряду со званиями Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда).
Учреждено Указом Президиума ВС СССР от 08.07.1944 года (изменения внесены Указом Президиума ВС СССР от 18.07.1980 года) одновременно с орденом «Мать-героиня», орденом «Материнская слава» и медалью Материнства в условиях больших демографических потерь во время Великой Отечественной войны.
Положение о звании Мать-героиня утверждено Указом Президиума ВС СССР от 18.08.1944 года (изменения внесены Указами Президиума ВС СССР от 10.07.1951 года, 28.05.1973 года, 18.07.1980 года).
Звание присваивалось матерям, воспитавшим 10 и более детей (родных и усыновлённых в установленном законом порядке), по достижении последним ребёнком возраста 1 года и при наличии в живых остальных детей. Вместе с тем при присвоении звания учитывались дети, погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо при выполнении долга гражданина СССР по спасению человеческой жизни, по охране социалистической собственности и социалистического правопорядка; умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо умершие вследствие трудового увечья или професионального заболевания. Одновременно с присвоением звания Мать-героиня вручались орден «Мать-героиня» и Грамота Президиума ВС СССР. В послевоенные годы приняты законы, предусматривавшие льготы для матерей-героинь (включая право на бесплатный проезд на общественном транспорте, на первоочередное получение жилья и др.).
Звание Мать-героиня не вошло в наградную систему РФ, в Республике Украина восстановлено в 2004 году.