МАТЬ-ГЕРОИНЯ

МАТЬ-ГЕРОИНЯ - по­чёт­ное зва­ние в СССР , в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом од­на из трёх выс­ших сте­пе­ней от­ли­чия для при­свое­ния отдельным ли­цам (на­ря­ду со зва­ния­ми Ге­рой Со­вет­ско­го Сою­за и Ге­рой Со­циа­ли­сти­че­ско­го Тру­да ).

Уч­ре­ж­де­но Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 08.07.1944 года (из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 18.07.1980 года) од­но­вре­мен­но с ор­де­ном «Мать-ге­рои­ня», ор­де­ном «Ма­те­рин­ская сла­ва» и ме­да­лью Ма­те­рин­ст­ва в ус­ло­ви­ях боль­ших де­мо­гра­фических по­терь во вре­мя Великой Отечественной вой­ны .

По­ло­же­ние о зва­нии Мать-героиня ут­вер­жде­но Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 18.08.1944 года (из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 10.07.1951 года, 28.05.1973 года, 18.07.1980 года).

Зва­ние при­сваи­ва­лось ма­те­рям, вос­пи­тав­шим 10 и бо­лее де­тей (род­ных и усы­нов­лён­ных в ус­та­нов­лен­ном за­ко­ном по­ряд­ке), по дос­ти­же­нии по­след­ним ре­бён­ком воз­рас­та 1 го­да и при на­ли­чии в жи­вых ос­таль­ных де­тей. Вме­сте с тем при при­свое­нии зва­ния учи­ты­ва­лись де­ти, по­гиб­шие или про­пав­шие без вес­ти при за­щи­те СССР или при ис­пол­не­нии иных обя­зан­но­стей во­енной служ­бы, ли­бо при вы­пол­не­нии дол­га гра­ж­да­ни­на СССР по спа­се­нию че­ло­ве­че­ской жиз­ни, по ох­ра­не со­циа­ли­стической соб­ст­вен­но­сти и со­циа­ли­стического пра­во­по­ряд­ка; умер­шие вслед­ст­вие ра­не­ния, кон­ту­зии, уве­чья или за­бо­ле­ва­ния, по­лу­чен­ных при ука­зан­ных об­стоя­тель­ст­вах, ли­бо умер­шие вслед­ст­вие тру­до­во­го уве­чья или професионального за­бо­ле­ва­ния. Од­но­вре­мен­но с при­свое­ни­ем зва­ния Мать-героиня вру­чались ор­ден «Мать-ге­рои­ня» и Гра­мо­та Пре­зи­диу­ма ВС СССР. В по­сле­во­ен­ные го­ды при­няты за­ко­ны, пре­ду­смат­ри­вав­шие льго­ты для ма­те­рей-ге­ро­инь (вклю­чая пра­во на бес­плат­ный про­езд на об­щественном транс­пор­те, на пер­во­оче­ред­ное по­лу­че­ние жи­лья и др.).

Зва­ние Мать-героиня не во­шло в на­град­ную сис­те­му РФ, в Рес­пуб­ли­ке Ук­раи­на вос­ста­нов­ле­но в 2004 году.

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