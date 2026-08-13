МАСТЕР ИСААКА
МАСТЕР ИСААКА -условное именование итальянского живописца, работавшего около 1290 году в Верхней церкви базилики Святого Франциска в Ассизи.
В среднем регистре северной стены в 3-м пролёте от средокрестия им написаны сцены «Исаак благословляет Иакова» и «Исав перед Исааком». Мастера Исаака также приписываются сцены «Отцы Церкви» на одном из сводов и «Иосиф в колодце», «Иосиф перед братьями», «Сошествие Святого Духа на апостолов» в среднем регистре стен.
Иконография отдельных фигур и стиль этих фресок указывают на римское происхождение художника и его знакомство с творчеством П. Каваллини. Новыми для итальянской живописи того времени являются: размещение сцен внутри архитектурных конструкций, пространственный характер которых подчёркивается перспективными сокращениями потолка, стен, дверей и предметов мебели; воссоздание эмоционального состояния каждого из представленных персонажей, передача их взаимодействия посредством жестов и ритма, связывающего фигуры друг с другом и с фоном; также использование новой живописной техники, т. н. подлинной фрески (buon fresco - работа по сырой штукатурке, накладываемой лишь на небольшой участок, который можно было расписать за один день), позволявшей перейти от графических по преимуществу способов работы с цветом к системе живописных нюансов мастера Исаака, которого ряд исследователей отождествляют с Джотто, следует скорее рассматривать в числе предшественников последнего и как одного из крупнейших живописцев итальянского Проторенессанса, открывающих собой золотой век итальянской фресковой живописи.