МАСТАБА
МАСТАБА - один из типов гробниц Египта Древнего; имеет подземную погребальную камеру и прямоугольную в плане наземную часть с фасадами, слегка наклонёнными к центру сооружения.
Названа из-за сходства с кирпичной скамьёй при входе в традиционный арабский дом. Видимо, форма мастаба воспроизводит в сильно увеличенном виде надгробия додинастического периода или могильные насыпи. К мастаба часто относят царские гробницы I-II династий в Абидосе, однако такая трактовка расширительна. В наиболее чистом виде тип ранней мастаба представлен в некрополях Мемфиса: Саккаре и Избет эль-Вальда (Хелуан). Эти мастаба построены из сырцового кирпича и имеют фасады, оформленные нишами. Обычай вмуровывать в верхнюю часть таких ниш прямоугольную стелу с изображением трапезы хозяина гробницы привёл к возникновению т. н. ложной двери (имитации двери), перед которой совершаются жертвоприношения.
В Старом царстве мастаба является основным типом гробницы в столичном (мемфисском) регионе; начинается строительство каменных мастаба с фасадами без ниш и с культовым помещением («часовней») в южной части восточного фасада, первоначально в виде пристройки, затем внутри мастаба. В культовом помещении находятся 1 или 2, реже несколько ложных дверей. При III династии в часовнях появляются настенные изображения (раскрашенные рельефы, очень редко в др. технике), при IV династии они ещё немногочисленны, при 2-й половине V - начале VI династии их развитие ведёт к распространению мастаба с многочисленными помещениями (например, 31 в М. Мерерука в Саккаре).
Изображались в основном жертвоприношения в гробнице, др. культовые действия. Надписей немного, иногда встречаются «автобиографии», обычно стандартные, но иногда упоминающие уникальные события из жизни погребённого (всегда связанные с фараоном). В специальных замурованных помещениях (сердабах) или в часовнях находились культовые статуи хозяина гробницы (они считаются древнейшими портретами). Мастабы Старого царства могут иметь длину от 1 м (надгробия работников некрополя в Гизе) до 105 м (М. G 2000 в Гизе) и образовывать возле царских пирамид обширные некрополи, иногда созданные по единому плану (Саккара, Мейдум, Дахшур, Гиза, Абусир). В Верхнем Египте мастабы были заменены скальными гробницами, поскольку для мастаба не было места в долине, как правило, узкой и ограниченной скалами.
Мастабы Среднего царства известны в Саккаре, Лиште, Дахшуре, Кахуне, Дендере, однако они изучены плохо из-за значительных разрушений. В Новом царстве мастабы вытесняются скальными гробницами. Гробницы ливийских царей в Танисе, вероятно, имели наземные конструкции в виде мастаба, ныне практически полностью утраченные. Вопрос о форме наземных сооружений шахтных гробниц XXVI династии остаётся открытым.