МАСТАБА

МАСТАБА - один из ти­пов гроб­ниц Егип­та Древ­не­го ; име­ет под­зем­ную по­гре­баль­ную ка­ме­ру и пря­мо­уголь­ную в пла­не на­зем­ную часть с фа­са­да­ми, слег­ка на­кло­нён­ны­ми к цен­тру со­ору­же­ния.

На­зва­на из-за сход­ст­ва с кир­пичной скамь­ёй при вхо­де в тра­диционный арабский дом. Ви­ди­мо, фор­ма мастаба вос­про­из­во­дит в силь­но уве­ли­чен­ном ви­де над­гро­бия до­ди­на­стического пе­рио­да или мо­гиль­ные на­сы­пи. К мастаба час­то от­но­сят цар­ские гроб­ни­цы I-II ди­на­стий в Аби­до­се, од­на­ко та­кая трак­тов­ка рас­ши­ри­тель­на. В наи­бо­лее чис­том ви­де тип ран­ней мастаба пред­став­лен в нек­ро­по­лях Мем­фи­са : Сак­ка­ре и Из­бет эль-Валь­да (Хе­лу­ан). Эти мастаба по­строе­ны из сыр­цо­во­го кир­пи­ча и име­ют фа­са­ды, оформ­лен­ные ни­ша­ми. Обы­чай вму­ро­вы­вать в верх­нюю часть та­ких ниш пря­мо­уголь­ную сте­лу с изо­бра­же­ни­ем тра­пе­зы хо­зяи­на гроб­ни­цы при­вёл к воз­ник­но­ве­нию т. н. лож­ной две­ри (ими­та­ции две­ри), пе­ред ко­то­рой со­вер­ша­ют­ся жерт­во­при­но­ше­ния.

В Ста­ром цар­ст­ве мастаба яв­ля­ет­ся основным ти­пом гроб­ни­цы в сто­лич­ном (мем­фис­ском) ре­гио­не; на­чи­на­ет­ся строи­тель­ст­во ка­мен­ных мастаба с фа­са­да­ми без ниш и с куль­то­вым по­ме­ще­ни­ем («ча­сов­ней») в южной час­ти восточного фа­са­да, пер­во­на­чаль­но в ви­де при­строй­ки, за­тем внут­ри мастаба. В куль­то­вом по­ме­ще­нии на­хо­дят­ся 1 или 2, ре­же несколько лож­ных две­рей. При III ди­на­стии в ча­сов­нях по­яв­ля­ют­ся на­стен­ные изо­бра­же­ния (рас­кра­шен­ные рель­е­фы, очень ред­ко в др. тех­ни­ке), при IV ди­на­стии они ещё не­мно­го­чис­лен­ны, при 2-й по­ло­ви­не V - начале VI ди­на­стии их раз­ви­тие ве­дёт к рас­про­стра­не­нию мастаба с мно­го­численными по­ме­ще­ния­ми (например, 31 в М. Ме­ре­ру­ка в Сак­ка­ре).

Изо­бра­жа­лись в основном жертво­при­но­ше­ния в гроб­ни­це, др. куль­то­вые дей­ст­вия. Над­пи­сей не­мно­го, ино­гда встре­ча­ют­ся «ав­то­био­гра­фии», обыч­но стан­дарт­ные, но ино­гда упо­ми­наю­щие уни­каль­ные со­бы­тия из жиз­ни по­гре­бён­но­го (все­гда свя­зан­ные с фа­рао­ном). В специальных за­му­ро­ван­ных по­ме­ще­ни­ях (сер­да­бах) или в ча­сов­нях на­хо­ди­лись куль­то­вые ста­туи хо­зяи­на гроб­ни­цы (они счи­та­ют­ся древ­ней­ши­ми порт­ре­та­ми). Мастабы Ста­ро­го цар­ст­ва мо­гут иметь дли­ну от 1 м (над­гро­бия ра­бот­ни­ков нек­ро­по­ля в Ги­зе) до 105 м (М. G 2000 в Ги­зе) и об­разо­вы­вать воз­ле цар­ских пи­ра­мид об­шир­ные нек­ро­по­ли, ино­гда соз­дан­ные по еди­но­му пла­ну (Сак­ка­ра, Мей­дум, Дах­шур, Ги­за, Абу­сир). В Верх­нем Егип­те мастабы бы­ли за­ме­не­ны скаль­ны­ми гроб­ни­ца­ми, по­сколь­ку для мастаба не бы­ло мес­та в до­ли­не, как пра­ви­ло, уз­кой и ог­ра­ничен­ной ска­ла­ми.

Мастабы Сред­не­го цар­ст­ва из­вест­ны в Сак­ка­ре, Лиш­те, Дах­шу­ре, Ка­ху­не, Ден­де­ре, од­на­ко они изу­че­ны пло­хо из-за зна­чительных раз­ру­ше­ний. В Но­вом цар­ст­ве мастабы вы­тес­ня­ют­ся скаль­ны­ми гроб­ни­ца­ми. Гроб­ни­цы ли­вий­ских ца­рей в Та­ни­се, ве­ро­ят­но, име­ли на­зем­ные кон­ст­рук­ции в ви­де мастаба, ны­не прак­ти­че­ски пол­но­стью ут­ра­чен­ные. Во­прос о фор­ме на­зем­ных со­ору­же­ний шахт­ных гроб­ниц XXVI ди­на­стии ос­та­ёт­ся от­кры­тым.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)