МАССОН АНДРЕ
МАССОН АНДРЕ - французский живописец, график, сценограф.
Учился в Королевской Академии художеств в Брюсселе (1907-1911 годы) у К. Монтальда; в юности на Массона произвели сильное впечатление работы Дж. Энсора. В 1912 году переехал в Париж, где посещал Школу изящных искусств, обучался также технике фресковой живописи у П. Бодуэна. В 1914 году совершил путешествие по Италии и Швейцарии, затем был мобилизован. Пережитые во время Первой мировой войны потрясения (тяжёлое ранение в 1917 году) оказали значительное воздействие на его творчество, в котором преобладают экспрессивные формы, выражающие трагическую дисгармонию человеческого и природного бытия.
В 1922 году Массон вернулся в Париж. Его работы 1922-1923 годов, посвящённые теме леса, выдают влияние А. Дерена и аналитического кубизма. После своей первой выставки в Париже (1923 год), организованной при поддержке Д. А. Канвейлера, Массон знакомится с А. Бретоном, Л. Арагоном, П. Элюаром и вступает в объединение сюрреалистов. С этого времени начинает экспериментировать в области автоматического письма, при котором образы всплывают из хаоса линий, регистрирующих импульсы подсознания. В картинах Массона колышущиеся, клубящиеся, патетически вздымающиеся тени сгущаются в биоморфные образования («Гроза», 1924 год, частное собрание, Париж; «Битва рыб», 1926 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк). В 1926-1927 годах приступил к созданию «песчаных картин»: полотно, частично залитое клеем, посыпалось песком и затем отряхивалось. Песчаные зоны, обогащающие живописную фактуру, имели и символический смысл, поскольку соотносились с одной из 4 мировых стихий - землёй («Фигура», 1926-1927 годы, Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Мёртвые лошади», 1927 год, Национальный музей современного искусства, Париж). В 1928 году, после путешествия в Нидерланды и Германию, участвовал (вместе с др. сюрреалистами) в иллюстрировании романа «Жюстина» Д. А. Ф. де Сада.
В 1930-1937 годах Массон работал на юге Франции и в Испании. Сюжеты его работ почерпнуты из древнегреческой мифологии, испанской литературы и фольклора, также из эпизодов начавшейся гражданской войны в Испании - стране, которую он воспринял как край Эроса и Танатоса, мрачных страстей. В графических сериях «Избиения» (1931-1932 годы) и «Жертвоприношения» (1933 год) тонкие линии, сплетаясь в паутину, образуют подобие прозрачных проекций, являющих мрачные картины древней мифологии. В живописных полотнах на те же темы, неистовство, бешеные схватки трактуются как проявление исконной жестокости, скрытой в лоне самой природы («Резня в поле», 1933 год, частное собрание, Бремен; «Вакханалия», 1933 год, Национальный музей современного искусства, Париж). Драматизмом отмечены и его работы второй половины 1930-х - начала 1940-х годов (серии «Метаморфозы», 1937-1943 годы; «Мифология природы», 1938-1940 годы). В 1930-е годы оформил ряд спектаклей, в т. ч. балет «Предзнаменования» на музыку П. И. Чайковского (1933 год, Русский балет Монте-Карло; хореограф Л. Ф. Мясин), «Нумансия» М. де Сервантеса (1937 год) и «Голод» по К. Гамсуну (1939 год, оба - «Театр Антуана», режиссер Ж. Л. Барро).
В 1941-1945 годах Массон работал в США, в штате Коннектикут. В его живописи появляются отголоски местных мифов и легенд: фантасмагоричные существа, наваждения водных глубин, тёмных пещер, лесных зарослей («Нет законченного мира», 1942 год, Художественный музей, Балтимор; «Ирокезский пейзаж», 1942 год, частное собрание, Париж; «Пасифая», 1943 год, частное собрание, Чикаго). Близость экспрессионизму ощущается в картине «Эмблематический вид Толедо» (1943-1944 годы). В эти годы Массон увлёкся китайской живописью и каллиграфией, затем дзен-буддизмом, что было подготовлено его представлениями о слитности физического мира и сознания. Абстрактные «психографии» Массона («Леонардо да Винчи и Изабелла д’Эсте», 1942 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк) оказали значительное воздействие на становление абстрактного экспрессионизма.
Вернувшись во Францию в 1946 году, Массон жил поочерёдно в Экс-ан-Провансе и в Париже. В произведениях 1950-х годов он использовал имитации знаков иероглифической скорописи, разбегающиеся и пересекающиеся штрихи, диффузные пятна, сверкающие пробеги тонких линий; они рождают «пейзажные» ассоциации (глухие заросли, полёт птичьих стай, низвержение водных потоков). Живопись этого периода отражает также увлечение Массона импрессионизмом и искусством У. Тёрнера. В дальнейшем Массон сблизился с направлением лирической абстракции - ташизмом. Много работал в области книжной иллюстрации (к произведениям С. Малларме, А. Мальро и др.); создал цикл цветных литографий «Путешествие в Венецию» (1952 год). Важнейшей работой поздних лет была исполненная по инициативе А. Мальро роспись плафона в парижском театре «Одеон» (1965 год).
Сочинения:
Anatomie de mon univers. P., 1943;
Mythologies. P., 1946;
Le Plaisir de peindre. Nice, 1950;
Metamorphose de l’artiste. Gen., 1956. Vol. 1–2; La memoire du monde. Gen., 1974.
Автор статьи: Крючкова В. А.