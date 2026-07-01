МАССОН АНДРЕ

МАССОН АНДРЕ - французский жи­во­пи­сец, гра­фик, сце­но­граф.

Учил­ся в Ко­ро­лев­ской Академии художеств в Брюс­се­ле (1907-1911 годы) у К. Мон­таль­да; в юно­сти на Массона про­из­ве­ли силь­ное впе­чат­ле­ние ра­бо­ты Дж. Эн­со­ра. В 1912 году пе­ре­ехал в Па­риж, где по­се­щал Шко­лу изящ­ных ис­кусств, обу­чал­ся так­же тех­ни­ке фре­ско­вой жи­во­пи­си у П. Бо­ду­эна. В 1914 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Ита­лии и Швей­ца­рии, за­тем был мо­би­ли­зо­ван. Пе­ре­жи­тые во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны по­тря­се­ния (тя­жё­лое ра­не­ние в 1917 году) ока­за­ли зна­чительное воз­дей­ст­вие на его твор­че­ст­во, в ко­то­ром пре­об­ла­да­ют экс­прес­сив­ные фор­мы, вы­ра­жаю­щие тра­гическую дис­гар­мо­нию че­ло­ве­че­ско­го и при­род­но­го бы­тия.

В 1922 году Массон вер­нул­ся в Па­риж. Его ра­бо­ты 1922-1923 годов, по­свя­щён­ные те­ме ле­са, вы­да­ют влия­ние А. Де­ре­на и ана­ли­тического ку­биз­ма . По­сле сво­ей пер­вой вы­став­ки в Па­ри­же (1923 год), ор­га­ни­зо­ван­ной при под­держ­ке Д. А. Кан­вей­ле­ра, Массон зна­ко­мит­ся с А. Бре­то­ном, Л. Ара­го­ном, П. Элюа­ром и всту­па­ет в объ­е­ди­не­ние сюр­реа­лис­тов. С это­го вре­ме­ни на­чи­на­ет экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать в об­лас­ти ав­то­ма­ти­че­ско­го пись­ма, при ко­то­ром об­ра­зы всплы­ва­ют из хао­са ли­ний, ре­ги­ст­ри­рую­щих им­пуль­сы под­соз­на­ния. В кар­ти­нах Массона ко­лы­шу­щие­ся, клу­бя­щие­ся, па­те­ти­че­ски взды­маю­щие­ся те­ни сгу­ща­ют­ся в био­морф­ные об­ра­зо­ва­ния («Гро­за», 1924 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж; «Бит­ва рыб», 1926 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк). В 1926-1927 годах при­сту­пил к соз­да­нию «пес­ча­ных кар­тин»: по­лот­но, час­тич­но за­ли­тое кле­ем, по­сы­па­лось пес­ком и за­тем от­ря­хи­ва­лось. Пес­ча­ные зо­ны, обо­га­щаю­щие жи­во­пис­ную фак­ту­ру, име­ли и сим­во­лический смысл, по­сколь­ку со­от­но­си­лись с од­ной из 4 ми­ро­вых сти­хий - зем­лёй («Фи­гу­ра», 1926-1927 годы, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; «Мёрт­вые ло­ша­ди», 1927 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). В 1928 году, по­сле пу­те­ше­ст­вия в Ни­дер­лан­ды и Гер­ма­нию, уча­ст­во­вал (вме­сте с др. сюр­реа­ли­ста­ми) в ил­лю­ст­ри­ро­ва­нии ро­ма­на «Жюс­ти­на» Д. А. Ф. де Са­да.

В 1930-1937 годах Массон ра­бо­тал на юге Фран­ции и в Ис­па­нии. Сю­же­ты его ра­бот по­черп­ну­ты из древнегреческой ми­фо­ло­гии, испанской литературы и фольк­ло­ра , так­же из эпи­зо­дов на­чав­шей­ся гражданской вой­ны в Ис­па­нии - стра­не, ко­то­рую он вос­при­нял как край Эро­са и Та­на­то­са, мрач­ных стра­стей. В гра­фических се­ри­ях «Из­бие­ния» (1931-1932 годы) и «Жерт­во­при­но­ше­ния» (1933 год) тон­кие ли­нии, спле­та­ясь в пау­ти­ну, об­ра­зу­ют по­до­бие про­зрач­ных про­ек­ций, яв­ляю­щих мрач­ные кар­ти­ны древ­ней ми­фо­ло­гии. В жи­во­пис­ных по­лот­нах на те же те­мы, не­ис­тов­ст­во, бе­ше­ные схват­ки трак­ту­ют­ся как про­яв­ле­ние ис­кон­ной же­с­то­ко­сти, скры­той в ло­не са­мой при­ро­ды («Рез­ня в по­ле», 1933 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Бре­мен; «Вак­ха­на­лия», 1933 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). Дра­ма­тиз­мом от­ме­че­ны и его ра­бо­ты второй половины 1930-х - начала 1940-х годов (се­рии «Ме­та­мор­фо­зы», 1937-1943 годы; «Ми­фо­ло­гия при­ро­ды», 1938-1940 годы). В 1930-е годы офор­мил ряд спек­так­лей, в т. ч. ба­лет «Пред­зна­ме­но­ва­ния» на музыку П. И. Чай­ков­ско­го (1933 год, Русский ба­лет Мон­те-Кар­ло; хо­рео­граф Л. Ф. Мя­син), «Ну­ман­сия» М. де Сер­ван­те­са (1937 год) и «Го­лод» по К. Гам­су­ну (1939 год, оба - «Те­атр Ан­туа­на», режиссер Ж. Л. Бар­ро).

В 1941-1945 годах Массон ра­бо­тал в США, в шта­те Кон­нек­ти­кут. В его жи­во­пи­си по­яв­ля­ют­ся от­го­ло­ски ме­ст­ных ми­фов и ле­генд: фан­тас­ма­го­ричные су­ще­ст­ва, на­ва­ж­де­ния вод­ных глу­бин, тём­ных пе­щер, лес­ных за­рос­лей («Нет за­кон­чен­но­го ми­ра», 1942 год, Ху­дожественный му­зей, Бал­ти­мор; «Иро­кез­ский пей­заж», 1942 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж; «Па­си­фая», 1943 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Чи­ка­го). Бли­зость экс­прес­сио­низ­му ощу­ща­ет­ся в кар­ти­не «Эмб­ле­ма­ти­че­ский вид То­ле­до» (1943-1944 годы). В эти го­ды Массон ув­лёк­ся китайской жи­во­пи­сью и кал­ли­гра­фи­ей, за­тем дзен-буд­диз­мом, что бы­ло под­го­тов­ле­но его пред­став­ле­ния­ми о слит­но­сти фи­зического ми­ра и соз­на­ния. Аб­ст­ракт­ные «пси­хо­гра­фии» Массона («Ле­о­нар­до да Вин­чи и Иза­бел­ла д’Эсте», 1942 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк) ока­за­ли зна­чительное воз­дей­ст­вие на ста­нов­ле­ние аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма.

Вер­нув­шись во Фран­цию в 1946 году, Массон жил по­оче­рёд­но в Экс-ан-Про­ван­се и в Па­ри­же. В про­из­ве­де­ни­ях 1950-х годов он ис­поль­зо­вал ими­та­ции зна­ков ие­рог­ли­фической ско­ро­пи­си, раз­бе­гаю­щие­ся и пе­ре­се­каю­щие­ся штри­хи, диф­фуз­ные пят­на, свер­каю­щие про­бе­ги тон­ких ли­ний; они ро­ж­да­ют «пей­заж­ные» ас­со­циа­ции (глу­хие за­рос­ли, по­лёт птичь­их стай, низ­вер­же­ние вод­ных по­то­ков). Жи­во­пись это­го пе­рио­да от­ра­жа­ет так­же ув­ле­че­ние Массона им­прес­сио­низ­мом и искусством У. Тёр­не­ра. В даль­ней­шем Массон сбли­зил­ся с на­прав­ле­ни­ем ли­ри­че­ской аб­ст­рак­ции - та­шиз­мом. Мно­го ра­бо­тал в об­лас­ти книж­ной ил­лю­ст­ра­ции (к про­из­ве­де­ни­ям С. Мал­лар­ме, А. Маль­ро и др.); соз­дал цикл цвет­ных ли­то­гра­фий «Пу­те­ше­ст­вие в Ве­не­цию» (1952 год). Важ­ней­шей ра­бо­той позд­них лет бы­ла ис­пол­нен­ная по ини­циа­ти­ве А. Маль­ро рос­пись пла­фо­на в па­риж­ском те­ат­ре «Оде­он» (1965 год).

Сочинения:

Anatomie de mon univers. P., 1943;

Mytho­logies. P., 1946;

Le Plaisir de peindre. Nice, 1950;

Metamorphose de l’artiste. Gen., 1956. Vol. 1–2; La memoire du monde. Gen., 1974.

Автор статьи: Крюч­ко­ва В. А.