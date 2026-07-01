МАССАМБА-ДЕБА АЛЬФОНС
МАССАМБА-ДЕБА АЛЬФОНС - государственный и политический деятель Республики Конго.
По этнической принадлежности лали. Получил педагогическое образование, в 1940-1947 годах работал в школах Чада, в 1947-1959 годах - в школах Конго. Участвовал в движении за независимость Конго, в 1948-1956 годах член Прогрессивной партии Конго, в 1956-1963 годах - партии Демократический союз защиты африканских интересов. В 1959-1961 годах председатель Законодательного (впоследствии Национального) собрания Конго. В правительстве Ф. Юлу в 1961-1963 годах министр без портфеля, затем министр планирования.
После свержения Юлу в ходе т. н. революции трёх славных дней 13-15.08.1963 года возглавил временное правительство. 19.12.1963 года избран президентом Конго. В 1964-1968 годах генеральный секретарь партии Национальное революционное движение. Установил режим личной власти (в стране была введена однопартийная система, распущены все профсоюзные организации, ликвидирован пост премьер-министра). Декларировал курс на проведение социалистических преобразований, осуществил национализацию некоторых иностранных компаний, добился вывода в декабре 1964 года остававшихся в стране французских войск.
В последующие годы, однако, фактически отказался от намеченных преобразований. Летом 1968 года распустил Национальное собрание, инициировал аресты многих оппозиционных деятелей. Политика Массамба-Деба вызывала недовольство населения, в результате антиправительственных выступлений в августе - сентябре 1968 года он был лишён власти. В 1977 году расстрелян по приговору военного трибунала, признавшего Массамба-Деба виновным в причастности к убийству своего политического противника М. Нгуаби.