МАССАМБА-ДЕБА АЛЬФОНС

МАССАМБА-ДЕБА АЛЬФОНС - государственный и политический деятель Республики Конго .

По эт­нической при­над­леж­но­сти ла­ли. По­лу­чил пе­да­гогическое об­ра­зо­ва­ние, в 1940-1947 годах ра­бо­тал в шко­лах Ча­да, в 1947-1959 годах - в шко­лах Кон­го. Уча­ст­во­вал в дви­же­нии за не­за­ви­си­мость Кон­го, в 1948-1956 годах член Про­грес­сив­ной пар­тии Кон­го, в 1956-1963 годах - пар­тии Де­мо­кра­тический со­юз за­щи­ты африканских ин­те­ре­сов. В 1959-1961 годах председатель За­ко­но­дательного (впо­след­ст­вии Национального) со­б­ра­ния Кон­го. В пра­ви­тель­ст­ве Ф. Юлу в 1961-1963 годах министр без порт­фе­ля, за­тем министр пла­ни­ро­ва­ния.

По­сле свер­же­ния Юлу в хо­де т. н. ре­во­лю­ции трёх слав­ных дней 13-15.08.1963 года воз­гла­вил временное пра­ви­тель­ст­во. 19.12.1963 года из­бран пре­зи­ден­том Кон­го. В 1964-1968 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь пар­тии Национальное ре­во­люционное дви­же­ние. Ус­та­но­вил ре­жим лич­ной вла­сти (в стра­не бы­ла вве­де­на од­но­пар­тий­ная сис­те­ма, рас­пу­ще­ны все проф­со­юз­ные организации, ли­к­ви­ди­ро­ван пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра). Дек­ла­ри­ро­вал курс на про­ве­де­ние со­циа­ли­стических пре­об­ра­зо­ва­ний, осу­ще­ст­вил на­цио­на­ли­за­цию не­ко­то­рых иностранных ком­па­ний, до­бил­ся вы­во­да в декабре 1964 года ос­та­вав­ших­ся в стра­не французских войск.

В по­сле­дую­щие го­ды, од­на­ко, фак­ти­че­ски от­ка­зал­ся от на­ме­чен­ных пре­об­ра­зо­ва­ний. Ле­том 1968 года рас­пус­тил Национальное со­б­ра­ние, ини­ции­ро­вал аре­сты многих оп­по­зиционных дея­те­лей. По­ли­ти­ка Массамба-Деба вы­зы­ва­ла не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния, в ре­зуль­та­те ан­ти­пра­ви­тельственных вы­сту­п­ле­ний в августе - сентябре 1968 года он был ли­шён вла­сти. В 1977 году рас­стре­лян по при­го­во­ру во­енного три­бу­на­ла, при­знав­ше­го Массамба-Деба ви­нов­ным в при­ча­ст­но­сти к убий­ст­ву сво­его по­ли­тического про­тив­ни­ка М. Нгуа­би .