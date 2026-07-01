МАССАЛИТИНОВА ВАРВАРА ОСИПОВНА

МАССАЛИТИНОВА ВАРВАРА ОСИПОВНА - российская актриса, народная артистка РСФСР.

Се­ст­ра Н. О. Мас­са­ли­ти­но­ва . Вы­сту­па­ла на лю­бительской сце­не (Томск). В 1901 году окон­чи­ла дра­ма­тические кур­сы при Московском те­ат­раль­ном училище (класс А. П. Лен­ско­го) и бы­ла за­чис­ле­на в труп­пу Ма­ло­го те­ат­ра, где с пе­ре­ры­вом (в 1919-1921 годах в Государственном по­ка­зательном те­ат­ре: Мар­та - «Раз­би­тый кув­шин» Г. фон Клей­ста) ра­бо­та­ла до кон­ца жиз­ни. Тя­го­тев­шая с мо­ло­до­сти к «воз­рас­тным» ро­лям, ста­ла од­ной из са­мых за­мет­ных ха­рак­тер­ных ак­трис Ма­ло­го те­ат­ра, соз­да­тель­ни­цей яр­кой га­ле­реи об­ра­зов в русской дра­ма­тур­гии: Ко­ро­боч­ка («Мёрт­вые ду­ши» по Н. В. Го­го­лю , Но­вый те­атр - фи­ли­ал Боль­шо­го и Ма­ло­го те­ат­ров), Ун­тер-офи­цер­ская вдо­ва («Ре­ви­зор» Го­го­ля), Мер­чут­ки­на («Юби­лей» А. П. Че­хо­ва), Про­ста­ко­ва («Не­до­росль» Д. И. Фон­ви­зи­на), Гур­мыж­ская, Не­ни­ла Си­до­ров­на, Уль­я­на, Су­ма­сшед­шая ба­ры­ня, Фи­ли­ца­та («Лес», «В чу­жом пи­ру по­хме­лье», «Вое­во­да», «Гро­за», «Прав­да - хо­ро­шо, а сча­стье луч­ше» А. Н. Ост­ров­ско­го ), Бран­дах­лы­сто­ва («Смерть Та­рел­ки­на» А. В. Су­хо­во-Ко­бы­ли­на), Хлё­сто­ва («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва ) и др.

К не­ко­то­рым из луч­ших сво­их сце­нических ра­бот (в пье­сах Ост­ров­ско­го) ак­три­са об­ра­ща­лась не­од­но­крат­но: Ма­не­фа («На вся­ко­го муд­ре­ца до­воль­но про­сто­ты», 1905 год и 1935 год), Ку­куш­ки­на («До­ход­ное ме­сто», 1911 год и 1926 год). Об­ла­дав­шая ко­ло­рит­ной внеш­но­стью, со­че­та­ла глу­бо­кий пси­хо­ло­гизм и бы­то­вую дос­то­вер­ность с ин­ди­ви­ду­аль­ной ре­че­вой ха­рак­тер­но­стью ка­ж­до­го пер­со­на­жа, гро­те­ск­ной ост­ро­той внеш­не­го ри­сун­ка ро­ли. Вла­дея не толь­ко са­ти­рическими крас­ка­ми, уме­ла за су­ро­вой внеш­но­стью по­ка­зать ли­ризм сво­их ге­ро­инь: нянь­ка Де­мидь­ев­на («На­ше­ст­вие» Л. М. Ле­о­но­ва) и др. В ки­но с 1918 года. Луч­шие ро­ли сыг­ра­ла в филь­мах «Алек­сандр Нев­ский» С. М. Эй­зен­штей­на (мать Бус­лая), «Дет­ст­во Горь­ко­го» и «В лю­дях» М. С. Дон­ско­го (Аку­ли­на Ива­нов­на). Сре­ди других филь­мов: «Гос­по­да Ско­ти­ни­ны», «Гро­за», «Мо­роз­ко», «Аэли­та», «Че­ло­век ро­дил­ся».