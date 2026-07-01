МАССАЛИТИНОВА ВАРВАРА ОСИПОВНА
МАССАЛИТИНОВА ВАРВАРА ОСИПОВНА - российская актриса, народная артистка РСФСР.
Сестра Н. О. Массалитинова. Выступала на любительской сцене (Томск). В 1901 году окончила драматические курсы при Московском театральном училище (класс А. П. Ленского) и была зачислена в труппу Малого театра, где с перерывом (в 1919-1921 годах в Государственном показательном театре: Марта - «Разбитый кувшин» Г. фон Клейста) работала до конца жизни. Тяготевшая с молодости к «возрастным» ролям, стала одной из самых заметных характерных актрис Малого театра, создательницей яркой галереи образов в русской драматургии: Коробочка («Мёртвые души» по Н. В. Гоголю, Новый театр - филиал Большого и Малого театров), Унтер-офицерская вдова («Ревизор» Гоголя), Мерчуткина («Юбилей» А. П. Чехова), Простакова («Недоросль» Д. И. Фонвизина), Гурмыжская, Ненила Сидоровна, Ульяна, Сумасшедшая барыня, Филицата («Лес», «В чужом пиру похмелье», «Воевода», «Гроза», «Правда - хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского), Брандахлыстова («Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина), Хлёстова («Горе от ума» А. С. Грибоедова) и др.
К некоторым из лучших своих сценических работ (в пьесах Островского) актриса обращалась неоднократно: Манефа («На всякого мудреца довольно простоты», 1905 год и 1935 год), Кукушкина («Доходное место», 1911 год и 1926 год). Обладавшая колоритной внешностью, сочетала глубокий психологизм и бытовую достоверность с индивидуальной речевой характерностью каждого персонажа, гротескной остротой внешнего рисунка роли. Владея не только сатирическими красками, умела за суровой внешностью показать лиризм своих героинь: нянька Демидьевна («Нашествие» Л. М. Леонова) и др. В кино с 1918 года. Лучшие роли сыграла в фильмах «Александр Невский» С. М. Эйзенштейна (мать Буслая), «Детство Горького» и «В людях» М. С. Донского (Акулина Ивановна). Среди других фильмов: «Господа Скотинины», «Гроза», «Морозко», «Аэлита», «Человек родился».