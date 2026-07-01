МАССАЧУСЕТС
МАССАЧУСЕТС - английская колония в Северной Америке; штат США (административный центр - город Бостон).
Первоначально население Массачусетс составляли индейцы алгонкины (название Массачусетс происходит от племени массачусет, вымершего около 1620 года от оспы). В 1602 году побережья Массачусетса достиг английский мореплаватель Б. Госнолд. В декабре1620 года пуритане-сепаратисты основали здесь колонию Новый Плимут, в 1628 году пуритане-конгрегационалисты (смотрите Конгрегационалисты) - город Сейлем, в 1629 году - город Чарлстаун, в 1630 году - город Бостон. В 1629 году Карл I даровал пуританам-конгрегационалистам хартию на право основания «Компании Массачусетского залива», во владения которой была передана территория севернее Нового Плимута, прилегающая к заливу Массачусетс. В 1641 году принят «Массачусетский свод свобод», утвердивший во главе законодат. власти Колонии Массачусетского залива ассамблею фрименов - владельцев земли и одновременно членов конгрегаций (конгрегационалистская церковь была официальной в Массачусетсе до 1833 года). К середине 1640-х годов население Массачусетса насчитывало свыше 20 тысяч человек.
По окончании т. н. войны короля Филиппа 1675-1676 годов численность коренного населения Массачусетса резко сократилась. В 1684 году Яков II аннулировал хартию 1629 года и передал управление колонией королевскому губернатору. В 1686 году Массачусетс включён в состав созданного в том же году Доминиона Новая Англия. Политика Якова II стала причиной Массачусетского восстания 1689-1691 годов. C ликвидацией Доминиона Новая Англия в состав Массачусетса по королевской хартии 1691 года вошли колонии Новый Плимут, Мэн (до 1820 года), острова Нантакет и Мартас-Винъярд. В XVIII веке Массачусетс - один из основных центров борьбы Североамериканских колоний Англии против британског господства. 19.04.1775 года на территории Массачусетса, близ городов Лексингтон и Конкорд, начались боевые действия, положившие начало Войне за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов. В 1780 году разработана Конституция Массачусетса - старейший из действующих ныне в мире основных законов (некоторые её положения легли в основу американской конституции 1789 года). В 1786-1787 годах в Массачусетсе вспыхнуло вооруженное восстание фермеров под руководством Д. Шейса. В 1820-1850-х годах Массачусетс - важнейший центр аболиционизма.