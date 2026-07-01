МАССАЧУСЕТС

МАССАЧУСЕТС - английская ко­ло­ния в Северной Аме­ри­ке; штат США (административный центр - город Бос­тон).

Пер­во­на­чаль­но на­се­ле­ние Массачусетс со­став­ля­ли ин­дей­цы ал­гон­ки­ны (название Массачусетс про­ис­хо­дит от пле­ме­ни мас­са­чу­сет, вы­мер­ше­го около 1620 года от ос­пы). В 1602 году по­бе­ре­жья Массачусетса дос­тиг английский мо­ре­пла­ва­тель Б. Гос­нолд. В декабре1620 года пу­ри­та­не-се­па­ра­ти­сты ос­но­ва­ли здесь ко­ло­нию Но­вый Пли­мут, в 1628 году пу­ри­та­не-кон­гре­га­цио­на­ли­сты (смотрите Кон­гре­га­цио­на­ли­сты ) - город Сей­лем, в 1629 году - город Чар­лс­таун, в 1630 году - город Бос­тон. В 1629 году Карл I да­ро­вал пу­ри­та­нам-кон­гре­гацио­на­ли­стам хар­тию на пра­во ос­но­ва­ния «Ком­па­нии Мас­са­чу­сет­ско­го за­ли­ва», во вла­де­ния ко­то­рой бы­ла пе­ре­да­на тер­ри­то­рия се­вер­нее Но­во­го Пли­му­та, при­ле­гаю­щая к заливу Мас­са­чу­сетс. В 1641 году при­нят «Мас­са­чу­сет­ский свод сво­бод», ут­вер­див­ший во гла­ве за­ко­но­дат. вла­сти Ко­ло­нии Мас­са­чу­сет­ско­го за­ли­ва ас­самб­лею фри­ме­нов - вла­дель­цев зем­ли и од­но­вре­мен­но чле­нов кон­гре­га­ций (кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ская цер­ковь бы­ла офи­ци­аль­ной в Массачусетсе до 1833 года). К середине 1640-х годов на­се­ле­ние Массачусетса на­счи­ты­ва­ло свыше 20 тысяч человек.

По окон­ча­нии т. н. вой­ны ко­ро­ля Фи­лип­па 1675-1676 годов чис­лен­ность ко­рен­но­го на­се­ле­ния Массачусетса рез­ко со­кра­ти­лась. В 1684 году Яков II ан­ну­ли­ро­вал хар­тию 1629 года и пе­ре­дал управ­ле­ние ко­ло­ни­ей ко­ро­лев­ско­му гу­бер­на­то­ру. В 1686 году Массачусетс вклю­чён в со­став соз­дан­но­го в том же го­ду До­ми­нио­на Но­вая Анг­лия. По­ли­ти­ка Яко­ва II ста­ла при­чи­ной Мас­са­чу­сет­ско­го вос­ста­ния 1689-1691 годов. C ли­к­ви­да­ци­ей До­ми­нио­на Но­вая Анг­лия в со­став Массачусетса по ко­ро­лев­ской хар­тии 1691 года во­шли ко­ло­нии Но­вый Пли­мут, Мэн (до 1820 года), острова Нан­та­кет и Мар­тас-Винъ­ярд. В XVIII веке Массачусетс - один из основных цен­тров борь­бы Се­ве­ро­аме­ри­кан­ских ко­ло­ний Анг­лии про­тив британског гос­под­ства. 19.04.1775 года на тер­ри­то­рии Массачусетса, близ го­ро­дов Лек­синг­тон и Кон­корд, на­ча­лись бое­вые дей­ст­вия, по­ло­жив­шие на­ча­ло Вой­не за не­за­ви­симость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов. В 1780 году раз­ра­бо­та­на Кон­сти­ту­ция Массачусетса - ста­рей­ший из дей­ст­вую­щих ны­не в ми­ре основных за­ко­нов (не­ко­то­рые её по­ло­же­ния лег­ли в ос­но­ву американской кон­сти­ту­ции 1789 года). В 1786-1787 годах в Массачусетсе вспых­ну­ло воо­руженное вос­ста­ние фер­ме­ров под руководством Д. Шей­са. В 1820-1850-х годах Массачусетс - важнейший центр аболиционизма.

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