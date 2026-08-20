МАСОРА

МАСОРА - свод пред­пи­са­ний и при­ме­ча­ний, фик­си­рую­щий ка­но­ни­зи­ро­ван­ный еврейский текст Биб­лии (Та­нах) и пра­ви­ла его оформ­ле­ния при пе­ре­пи­сы­ва­нии.

Ап­па­рат маосры раз­ра­ба­ты­вал­ся её зна­то­ка­ми (ма­со­ре­та­ми) на про­тя­же­нии IV-X веков.

Не­об­хо­ди­мость за­фик­си­ро­вать кон­со­нант­ный текст Та­на­ха воз­ник­ла с окон­ча­тель­ным вы­хо­дом древнееврейского язы­ка из упот­реб­ле­ния в ка­че­ст­ве раз­го­вор­но­го и труд­но­стью в ус­ло­ви­ях ди­ас­по­ры (по­сле раз­ру­ше­ния Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма в 70 году и рас­сея­ния ев­ре­ев) со­хра­не­ния тра­ди­ции чте­ния свя­щен­ных книг, ра­нее пе­ре­да­вае­мой изу­ст­но. Для за­кре­п­ле­ния нор­ма­тив­но­го чте­ния к кон­со­нант­но­му тек­сту бы­ли раз­ра­бо­та­ны сис­те­ма ди­а­кри­ти­че­ских зна­ков и ог­ла­сов­ки (ник­куд) и сис­те­ма ак­цен­тов (теа­мим), вы­пол­няю­щих функ­ции зна­ков пре­пи­на­ния, уда­ре­ния и кан­тил­ля­ции. Ма­со­ре­ты, в от­ли­чие от пред­ше­ст­вую­щих по­ко­ле­ний пе­ре­пис­чи­ков (соф­рим), как пра­ви­ло, уже не вно­си­ли ис­прав­ле­ний в кон­со­нант­ный текст, но с по­мо­щью ог­ла­сов­ки фик­си­ро­ва­ли при­ня­тое чте­ние, ино­гда от­лич­ное от то­го, что под­ра­зу­ме­вал пер­вич­ный текст. Например, не­про­из­но­си­мое имя Бо­га (Ях­ве) по­все­ме­ст­но за­ме­ня­лось име­нем Адо­най или, ре­же, Эло­хим. Ма­со­ре­ты от­ме­ча­ли так­же сло­ва (около 1500), ко­то­рые при чте­нии сле­до­ва­ло из­ме­нять вви­ду вы­яв­лен­ных ор­фо­гра­фических и грам­ма­тических оши­бок или не­обыч­ных, ар­ха­ич­ных форм, - в со­от­вет­ст­вую­щих мес­тах тек­ста де­ла­лись по­ме­ты: «ке­тив» (ара­мей­ское «на­пи­са­но») и «ке­ре» (ара­мей­ское «чи­тай»). При­ме­ча­ния, вхо­дя­щие в ап­па­рат масоры, фик­си­ру­ют раз­ли­чия в на­пи­са­нии од­них и тех же слов (в ор­фо­гра­фии, ог­ла­сов­ке или уда­ре­нии), под­счёт различных эле­мен­тов тек­ста (глав, сти­хов, слов, букв) с ука­за­ни­ем, например, ка­кой стих на­хо­дит­ся ров­но по­се­ре­ди­не кни­ги и т. п.

Раз­ли­ча­ют ма­лую (внут­рен­нюю) масору, ко­то­рая обыч­но за­пи­сы­ва­лась на по­лях спра­ва или сле­ва от тек­ста, и бо­лее под­роб­ную боль­шую (внеш­нюю) масору, ко­то­рую за­пи­сы­ва­ли над или под тек­стом. Ре­зуль­та­ты под­счё­та различных эле­мен­тов тек­ста при­во­ди­лись в ко­неч­ной масоре, по­ме­щае­мой в кон­це ка­ж­дой кни­ги и раз­де­ла Биб­лии. До на­стоя­ще­го вре­ме­ни дош­ли так­же отдельные сборники масоры. Ап­па­рат масоры по­ме­щал­ся в ру­ко­пи­си, не пред­на­зна­чен­ные для ли­тур­гического ис­поль­зо­ва­ния. Свит­ки, ис­поль­зуе­мые в си­на­го­галь­ной служ­бе, не снаб­жа­лись ни ог­ла­сов­кой, ни при­ме­ча­ния­ми ма­со­ры.

Из­вест­ны 3 ма­со­рет­ские шко­лы: па­ле­стин­ская, ва­ви­лон­ская, ти­ве­ри­ад­ская (с VII века). Наи­бо­лее под­роб­ная ти­ве­ри­ад­ская сис­те­ма по­сле X века вы­тес­ни­ла ос­таль­ные и ста­ла стан­дарт­ной во всех еврейских об­щи­нах (в Йе­ме­не до не­дав­не­го вре­ме­ни при­ме­ня­лась ва­ви­лон­ская сис­те­ма масоры).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)