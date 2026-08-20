МАСОРА
МАСОРА - свод предписаний и примечаний, фиксирующий канонизированный еврейский текст Библии (Танах) и правила его оформления при переписывании.
Аппарат маосры разрабатывался её знатоками (масоретами) на протяжении IV-X веков.
Необходимость зафиксировать консонантный текст Танаха возникла с окончательным выходом древнееврейского языка из употребления в качестве разговорного и трудностью в условиях диаспоры (после разрушения Иерусалимского храма в 70 году и рассеяния евреев) сохранения традиции чтения священных книг, ранее передаваемой изустно. Для закрепления нормативного чтения к консонантному тексту были разработаны система диакритических знаков и огласовки (никкуд) и система акцентов (теамим), выполняющих функции знаков препинания, ударения и кантилляции. Масореты, в отличие от предшествующих поколений переписчиков (софрим), как правило, уже не вносили исправлений в консонантный текст, но с помощью огласовки фиксировали принятое чтение, иногда отличное от того, что подразумевал первичный текст. Например, непроизносимое имя Бога (Яхве) повсеместно заменялось именем Адонай или, реже, Элохим. Масореты отмечали также слова (около 1500), которые при чтении следовало изменять ввиду выявленных орфографических и грамматических ошибок или необычных, архаичных форм, - в соответствующих местах текста делались пометы: «кетив» (арамейское «написано») и «кере» (арамейское «читай»). Примечания, входящие в аппарат масоры, фиксируют различия в написании одних и тех же слов (в орфографии, огласовке или ударении), подсчёт различных элементов текста (глав, стихов, слов, букв) с указанием, например, какой стих находится ровно посередине книги и т. п.
Различают малую (внутреннюю) масору, которая обычно записывалась на полях справа или слева от текста, и более подробную большую (внешнюю) масору, которую записывали над или под текстом. Результаты подсчёта различных элементов текста приводились в конечной масоре, помещаемой в конце каждой книги и раздела Библии. До настоящего времени дошли также отдельные сборники масоры. Аппарат масоры помещался в рукописи, не предназначенные для литургического использования. Свитки, используемые в синагогальной службе, не снабжались ни огласовкой, ни примечаниями масоры.
Известны 3 масоретские школы: палестинская, вавилонская, тивериадская (с VII века). Наиболее подробная тивериадская система после X века вытеснила остальные и стала стандартной во всех еврейских общинах (в Йемене до недавнего времени применялась вавилонская система масоры).