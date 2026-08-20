МАСЛЮКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

МАСЛЮКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - советский и российский партийный и государственный деятель.

Главный ин­же­нер - заместитель ди­рек­то­ра фи­лиа­ла № 1 Ижев­ско­го ма­ши­но­стро­ительного за­во­да (1970-1974 годы). Начальник Главного тех­нического управ­ле­ния Министерства обо­рон­ной промышленности СССР (1974-1979 годы). Заместитель министра обо­рон­ной промышленности СССР (1979-1982 годы). Член ЦК КПСС (1986-1991 годы). Председатель Гос­пла­на СССР (1988-1991 годы; в 1982-1985 годах 1-й заместитель председателя). Од­но­вре­мен­но 1-й заместитель председателя Совета министров СССР (1988-1990 годы; с 1985 года заместитель председателя).

Член По­лит­бю­ро ЦК КПСС (1989-1990 годы; с 1988 года кандидат). Заместитель пре­мьер-ми­ни­ст­ра СССР, пред­се­да­тель Государственной во­енно-промышленной ко­мис­сии СССР (январь - но­ябрь 1991 года). Один из уч­ре­ди­те­лей и ди­рек­тор (1992-1995 годы) Института обо­рон­ных ис­сле­до­ва­ний. Министр промышленности и тор­гов­ли РФ (июль - сентябрь 1998 года). 1-й заместитель председателя Пра­ви­тель­ст­ва РФ (сентябрь 1998 года - май 1999 года). Спо­соб­ст­во­вал ста­би­ли­за­ции эко­но­ми­ки по­сле фи­нан­со­во­го кри­зи­са 1998 года. Де­пу­тат Государственной ду­мы РФ (1995-1998 годы; 1999-2010 годы), член фрак­ции КПРФ (с 1999 года), член ко­ми­те­тов по промышленности, строи­тель­ст­ву и нау­ко­ём­ким тех­но­ло­ги­ям (1999-2002 годы), по бюд­же­ту и на­ло­гам (2003-2007 годы), по промышленности (2007-2010 годы). В ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го фи­нан­со­во­го кри­зи­са 2008 года и ре­цес­сии вы­сту­пал за уси­ле­ние ро­ли го­су­дар­ст­ва в управ­ле­нии эко­но­ми­кой, счи­тал, что оно долж­но оп­ре­де­лять по­ли­ти­ку це­но­об­ра­зо­ва­ния, обес­пе­чить за­щи­ту внутреннего рын­ка, ру­ко­во­дить ин­но­ва­ци­он­ной по­ли­ти­кой и др.