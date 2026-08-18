МАСЛОВ, СЕМЁН ЛЕОНТЬЕВИЧ

Маслов, Семён Леонтьевич (01[13].02.1873, с. Нижнее Долгое Ливенского уезда Орловской губ. — 20.06.1938, Москва) — российский политик и экономист. С 1894 учился на медицинском факультете Московского университета. В 1897 был выслан за оппозиционную деятельность в Казань, где в 1903 окончил юридический факультет Казанского университета. Член Партии социалистов-революционеров с 1902. В 1906 редактировал «Крестьянскую газету», в 1907—1910 — газету «Земля и воля». В 1910—1913 находился в заключении. С 1914 года работал в Москве в сельскохозяйственной кооперации, был одним из организаторов Центрального товарищества льноводов. 27 марта 1917 избран членом совета на Всероссийском кооперативном съезде. С апреля 1917 — заместитель председателя Главного земельного комитета. С 18 мая 1917 — член исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов. Выступал против захвата крестьянами помещичьих земель. 25 июня 1917 избран в Московскую городскую думу. Автор проекта аграрной реформы, который сохранял землю за крупными эффективными капиталистическими хозяйствами. С 3 октября 1917 — министр земледелия Временного правительства 1917 . 11 октября 1917 внес в правительство законопроект о передаче помещичьих земель земельным комитетам за исключением образцовых хозяйств. Проект не был поддержан кадетами и отложен до Учредительного собрания. Во время Октябрьского переворота 1917 был арестован вместе с другими министрами. После освобождения участвовал в заседаниях подпольного Временного правительства до 16 ноября 1917. Избран в Учредительное собрание 1918 . В 1918 отошел от политической деятельности. Арестовывался в ноябре 1917, 1919 и 1921. С 1921 — председатель совета Центра сельскохозяйственной кооперации Сельскосоюза. С 1926 — профессор Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 1929—1930 — член правления Центросоюза. Автор работ по сельскохозяйственной кооперации. В 1930 арестован по делу Трудовой крестьянской партии , 18 августа 1931 сослан в Алма-Ату, затем переведен в Уфу, откуда в 1934 вернулся в Москву. 21 февраля 1938 арестован. Расстрелян.

Соч .: Крестьянское хозяйство. СПб., 1911; Земство и его экономическая деятельность за 50 лет существования. 1864—1914. М., 1914; Наше сельское хозяйство и война. Петро­град, 1916; Правовые основы земельной реформы. М., 1918; Экономические основы сельскохозяйственной кооперации. Экономика кооперированного крестьянского хозяйства. М., 1928.

Лит. : Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996; Виноградов А. Е. Теоретические проблемы кооперации в трудах С. Л. Маслова // Кооперация как компонент рыночных отношений: проблемы теории и истории. Вып. 2. Иваново, 1997; Его же. Семен Леонтьевич Маслов — организатор и теоретик кооперативного движения в России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Иваново, 2000; Большакова О. В., Галиева Т. М. Семен Леонтьевич Маслов — ученый и политик // Вестник архивиста. 2010. № 1. А. В. Шубин.