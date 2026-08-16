МАСЛОВ, ПЁТР ПАВЛОВИЧ

Маслов, Пётр Павлович (15[27].07.1867, дер. Масловка Уйской станицы Троицкого уезда Оренбургской губ. — 04.06.1946, Москва) — российский экономист и политик. С 1887 учился в Казанском университете, исключен за участие в студенческих беспорядках, в 1889—1892 — в заключении. В 1893—1894 работал в «Самарской газете». В 1893 познакомился с В. И. Ульяновым ( Лениным ). В 1894 изучал политическую экономию в Венском университете. В 1896 вернулся в Самару, редактировал легальную марксистскую газету «Самарский вестник» (1896—1897). Член Российской социал-демократической рабо-чей партии (РСДРП), с 1903 — меньшевик. В 1905 в Москве редактировал журнал «Правда» и «Московскую газету». Автор меньшевистской программы муниципализации земли, докладчик по аграрному вопросу на IV съезде РСДРП, который ее принял. В 1906—1907 — доцент Петербургского сельскохозяйственного института. В 1908—1913 в эмиграции. Ликвидатор. В 1909—1914 — соавтор и соредактор (с Ю. О. Мартовым и А. Н. Потресовым) 4-томного труда «Общественное движение в России в начале XX века». В 1916—1917 редактировал журналы «Экономическое обозрение» и «Дело». Оборонец. В 1917 — член Центрального земельного комитета и распорядительного комитета Лиги аграрных реформ. Член Временного совета Российской республики (Предпарламента). После Октябрьского переворота 1917 вернулся на родину. В июне 1918 — председатель Челябинского уездного съезда крестьянских, казачьих, рабочих и мусульманских депутатов, избран председателем исполкома Челябинского комитета Народной власти. С июля 1918 комиссар Приуралья Временного Сибирского правительства. Участник Уфимского государственного совещания 1918 . После прихода к власти А. В. Колчака отошел от политической деятельности. В 1918—1919 преподавал в Омском сельскохозяйственном институте, в 1919—1921 — в Иркутском государственном университете, в 1921—1922 — в Читинском институте народного образования, в 1923—1926 — в Московском университете, также работал в Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, и в 1924—1929 — в Институте экономики Российской ассоциации институтов общественных наук. В 1929 был избран действительным членом Академии наук СССР. В 1931 обвинен в причастности к Союзному бюро меньшевиков , 25 апреля 1931 выслан за пределы Москвы, но уже 30 апреля 1931 получил право вернуться. Ему было поручено изучать проблему социалистических городов. Работал в институте экономики АН СССР. Изучал преимущественно советское сельское хозяйство.

Соч. : Условия развития сельского хозяйства в России. Опыт анализа сельскохозяйственных отношений. СПб., 1903; Русская революция и народное хозяйство. СПб., 1906; Аграрный вопрос в России. В 2 т. СПб., 1908; Развитие народного хозяйства и его влияние на борьбу классов в XIX веке // Общественное движение в России в начале XX века. Т. I. СПб., 1909; Теория развития народного хозяйства. Введение в социологию и политическую экономию. СПб., 1910; Капитализм. Ч. 1. Наемный труд и заработная плата. СПб., 1914; Экономические причины мировой войны. М., 1915; Итоги войны и революции. М., 1918; Теория кооперации. Чита, 1922; Наука о народном хозяйстве. М.–Петроград, 1923; Курс истории народного хозяйства. От первобытных времен до XX столетия. М.–Л., 1925; Основы кооперации и условия накопления кооперативного капитала. М.–Л., 1925; Основы экономической политики. М.–Л., 1926; Опыт изучения работы машинно-тракторных станций. М., 1947.

Лит. : Меньшевики и меньшевизм. Сборник статей. М., 1998; Фигуровская Н. К. Забытый академик (Петр Павлович Маслов) // Проблемы современной экономики. № 4. 2011; Ясный Н. Советские экономисты 1920-х годов. Долг памяти. М., 2012. А. В. Шубин.