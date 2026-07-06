МАСЛОВ АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ

Родился 18.12.1976. Окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2000 г.

Кандидатская диссертация : Троянская война и Античность в исторической беллетристике Средневековья: «История разрушения Трои» Гвидо де Колумна в средневековой традиции». (Нижегородский госуниверситет, 2003).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средневековых цивилизаций, заведующий Центром исторической и культурной антропологии, заместитель директора по научной работе в Институте международных отношений и мировой истории НИУ "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского".

Ответственный редактор «Альманаха по истории Средних веков и раннего Нового времени»

Область интересов : Античная традиция в представлении авторов Средневековья.

Сочинения: Автор более 40 научных и методических работ (включая 3 коллективные монографии)

О средневековом отношении к античной традиции описания событий Троянской войны // XII Чтения памяти профессора Сергея Ивановича Архангельского. Н. Новгород, 2001;

Вмешательство языческих богов в ход Троянской войны в свете средневековых источников // Акра: Сб. науч. тр. Н. Новгород, 2002;

«История разрушения Трои» Гвидо де Колумна в библиотеке короля Ричарда III // Актуальные проблемы исторической науки и творческое наследие С.И. Архангельского. XIII Чтения памяти профессора Сергея Ивановича Архангельского. Н. Новгород, 2003;

«Роман о Трое» Бенуа де Сен-Мора в контексте культуры XII века // Медиевистика и социальная работа: Сб. науч. тр. Н. Новгород, 2004.

К вопросу о датировке, авторстве и культурном значении средневекового латинского текста “Hystoria Troianorum” // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 6. С. 59-67