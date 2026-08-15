МАСЛЕННИКОВ ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ
МАСЛЕННИКОВ ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ - российский режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР.
В 1954 году окончил отделение журналистики филологического факультета ЛГУ, в 1967 году - Высшие режиссёрские курсы при киностудии «Ленфильм» (мастерская Г. М. Козинцева). В 1959-1963 годах редактор, сценарист, художник, оператор Ленинградского ТВ (как оператор выпускал тележурнал «Молодой ленинградец», в качестве художника работал над телеспектаклями). В 1963-1965 годах главный редактор литературно-драматического вещания Ленинградского ТВ. С 1967 года режиссёр киностудии «Ленфильм». В 1984-1987 годах художественный руководитель творческого объединения телевизионных фильмов, с 1987 года художественный руководитель «Третьего творческого объединения» киностудии «Ленфильм», с 1990 года президент студии «Троицкий мост». В 1990-1994 годах председатель, в 1999-2004 годах 1-й секретарь Союза кинематографистов РФ.
Как кинорежиссёр дебютировал в 1968 году остросоциальной трагикомедией «Личная жизнь Кузяева Валентина» (при участии И. А. Авербаха), вызвавшей резкую идеологическую критику. В 1969 году снял фильм «Завтра, третьего апреля…», где в форме притчи размышлял о важных общественных проблемах. В дальнейшем работал в жанрах психологической драмы («Гонщики», 1973 год), социально-бытовой хроники («Сентиментальный роман», 1977 год), историко-приключенческого мюзикла («Ярославна, королева Франции», 1979 год), исторического триллера (телефильм «Филипп Траум», по М. Твену, 1989 год; экранный вариант «Хроника Сатаны-младшего»), кинопритчи («Письма к Эльзе», 2002 год, также продюсер), криминальной комедии («Тимур и его коммандос», 2004 год).
Наибольший успех Масленникову принесли телесериал о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне («Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» и др., по произведениям А. Конан Дойла, 1980-1986 годы), снятый в жанре иронического детектива, и мелодрама «Зимняя вишня» (1985 год; телеверсия - 1995 год).
Среди других фильмов: «Под каменным небом» (1975 год, совместно с К. Андерсеном), «Продление рода» (1988 год), «Зимняя вишня-2» (1991 год), «Тьма» (1992 год, по Л. Н. Андрееву, в проекте «Русские повести»; в 1990-1992 годах Масленников - художественный руководитель, продюсер проекта), «Русские деньги» (2006 год), «Ночные посетители» (2007 год), «Взятки гладки» (2008 год), «Банкрот» (2009 год); телефильмы «Лето в Бережках» (1970 год), «Пиковая дама» (1982 год, по А. С. Пушкину), «Что сказал покойник» (1998 год), «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (2000 год). Автор и соавтор сценариев некоторых своих фильмов. В 1996-2001 годах преподавал в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения, с 2002 года во ВГИКе, профессор (2009 год).
Сочинения:
Как дела на «Ленфильме»? // Искусство кино. 1987. № 7;
Посмотрим, кто пришел // Экран-89. М., 1989;
Бейкер-стрит на Петроградской. СПб., 2007.