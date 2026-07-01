МАСЛАКОВЕЦ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Образование и карьера

Николай Маслаковец родился в 1833 г. в Черниговской губернии в дворянской семье.

Выпускник Петровского Полтавского кадетского корпуса и Дворянского полка. 17 июня 1854 г. получил офицерское звание. Назначен в число 4-й артиллерийской бригады.

В 1857 г. Н.А. Маслаковец в чине поручика был направлен для обучения в Николаевскую академию Генерального штаба. С окончанием курса в 1859 г. произведен в штабс-капитаны и переведен в Генеральный штаб, направлен для прохождения службы в Отдельном Оренбургском корпусе. С 21 ноября 1862 г. приступил к исполнению обязанностей чиновника особых поручений при наказном атамане Уральского казачьего войска В.Д. Дандевиле. Спустя два года, с конца октября 1864 г. Н.А. Маслаковец состоял при Комиссии по размежеванию земель в Донском войске. 10 августа 1866 г. он переведен на должность межевого ревизора Донской межевой комиссии. 30 августа 1866 г. повышен до подполковника, с 1870 г. – полковник. Был зачислен в Донское войско по станице Есауловской, при этом остался в Генеральном штабе.

В 1873 г. Н.А. Маслаковец состоял членом комитета по пересмотру казачьих законоположений при Главном управлении иррегулярных войск. В период с 1874 по 1878 гг. занимал разные должности, среди которых: помощник председателя областного правления Войска Донского, вице-президент Новочеркасского попечительного комитета о тюрьмах, помощник войскового наказного атамана по гражданской части. 26 февраля 1878 г. повышен до генерал-майора с назначением на должность помощника наказного атамана Донского казачьего войска. Удостоился двух наград на этом посту: ордена Св. Станислава 1-й степени (1881), ордена Св. Анны 1-й степени (1883).

На посту губернатора и наказного атамана

12 августа 1884 г. Н.А. Маслаковец был назначен оренбургским губернатором и наказным атаманом Оренбургского казачьего войска. На этих должностях он пробыл до 21 января 1892 г. Во время его губернаторства в губернии была создана Оренбургская ученая архивная комиссия, а сам Н.А. Маслаковец являлся ее попечителем. Многое сделал для преодоления последствий голода в Оренбуржье в 1891 г.

Возвращение на службу

В 1893 г. повышен до генерал-лейтенанта. С 1894 г. Н.А. Маслаковец возвратился к службе, поступив в распоряжение военного министра, и вновь зачислен в Генеральный штаб. 16 июня 1898 г. возглавил Комиссию для исследования причин, подрывающих хозяйственный быт Донского казачьего войска. По итогам работы комиссии Н.А. Маслаковец подготовил несколько докладов, которые напечатали в 1899 г. в Новочеркасске. Дальнейшая его карьера была связана с командировками по инспектированию различных казачьих войск Российской империи.

8 января 1906 г. он получил производство в генералы от инфантерии, ушел в отставку по болезни.

Умер Н.А. Маслаковец 7 февраля 1908 г. Похоронен на Смоленском православном кладбище.