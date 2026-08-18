МАСКАРОН

МАСКАРОН - де­ко­ра­тив­ный рель­еф в ви­де мас­ки, изо­бра­жаю­щей (час­то с эле­мен­та­ми гро­те­ска) че­ло­ве­че­ское ли­цо, мор­ду жи­вот­но­го или фан­та­стического су­ще­ст­ва.

Маскарон по­ме­ща­ют­ся пре­имущественно на зам­ко­вых кам­нях арок, над окон­ны­ми и двер­ны­ми про­ёма­ми, ис­поль­зу­ют­ся в ка­че­ст­ве во­до­мё­тов (с от­вер­сти­ем для вы­пус­ка во­ды на мес­те рта) в фон­та­нах, а так­же для ук­ра­ше­ния ме­бе­ли, со­су­дов, ору­жия и др. Жи­во­пис­ные маскароны встре­ча­ют­ся в оформ­ле­нии ин­терь­е­ров древнеримских до­мов. Маскарон наи­бо­лее ха­рак­тер­ны для сти­лей ба­рок­ко и клас­си­циз­ма .

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