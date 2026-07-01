МАСКА

МАСКА - английский музыкально-драматургический жанр, представление на пасторально-аллегорический или мифологический сюжет, сочетающее драматические диалоги с пением, танцами, маскарадными процессиями .

Маски ста­ви­лись при дво­ре; от­ли­ча­лись пыш­но­стью кос­тю­мов, слож­ны­ми де­ко­ра­ция­ми и сце­ническими эф­фек­та­ми. Воз­ник­но­ве­ние маски свя­за­но с тра­ди­ция­ми средневекового те­ат­ра ( мис­те­рии , мо­ра­ли­те, ин­тер­лю­дия ), при­двор­ных празд­неств во Фран­ции и Ита­лии. Пер­вая английская маска - ано­ним­ное «Свя­точ­ное пред­став­ле­ние» (1512 год). Сре­ди ран­них об­раз­цов жан­ра: «Ле­ди мая» (1578 год) Ф. Сид­ни, «Ви­де­ние две­на­дца­ти бо­гинь» (1604 год) С. Да­ни­эла. В твор­че­ст­ве Б. Джон­со­на (со­труд­ни­чав­ше­го со сце­но­гра­фом И. Джон­сом) сло­жи­лась ка­но­ническая фор­ма жан­ра; её основные чер­ты - двух­ча­ст­ная струк­ту­ра (соб­ст­вен­но маске пред­ше­ст­во­ва­ла кон­тра­ст­ная по со­дер­жа­нию ан­ти­мас­ка, в ко­то­рой вы­сту­па­ли от­ри­ца­тель­ные и гро­те­ск­ные пер­со­на­жи - ведь­мы и т. д.), фи­наль­ный та­нец ак­тё­ров со зри­те­ля­ми. К жан­ру маски об­ра­ща­лись так­же по­эты и дра­ма­тур­ги Т. Кэм­пи­он, Т. Кэ­ри, Дж. Миль­тон («Ко­мус», 1634 год) и др.

Ис­пол­ни­те­ля­ми маски бы­ли как профессиональные ак­тё­ры, му­зы­кан­ты и тан­цо­ры, так и лю­би­те­ли. Стиль во­каль­ных но­ме­ров маски эво­лю­цио­ни­ро­вал от бы­то­вой пе­сен­но­сти в ран­них об­раз­цах до раз­ви­той кан­ти­ле­ны с эле­мен­та­ми дек­ла­ма­ции (близ­кой итальянской мо­но­дии конца XVI-XVII веков). Музыкальная ком­по­зи­ция в зре­лых об­раз­цах маски объ­е­ди­ня­лась сюи­той тан­цев - от мед­лен­но-тор­же­ст­вен­ных («measures», «dump») до под­виж­ных (жи­га, галь­яр­да, ку­ран­та, ре­же воль­та, бранль). Му­зы­ку к маске пи­са­ли Кэм­пи­он, Р. Джон­сон и А. Фер­ра­бо­ско (му­зы­ка к маске «Обе­рон» Джон­со­на), Н. Ла­нье («Лю­бов­ни­ки, став­шие му­жь­я­ми» Джон­со­на), М. Локк и К. Гиб­бонс («Ку­пи­дон и Смерть» на текст Дж. Шер­ли), Дж. Блоу («Ве­не­ра и Адо­нис»). Жанр английской маски по­вли­ял на фор­ми­ро­ва­ние национальной опе­ры («Ди­до­на и Эней» Г. Пёр­сел­ла). В XVIII веке к жан­ру об­ра­ща­лись ком­по­зи­то­ры Т. А. Арн, У. Бойс («Бу­ря» на либ­рет­то Д. Гар­ри­ка по У. Шек­спи­ру ). В XIX веке по­ста­нов­ки маски (главным образом по слу­чаю празд­неств в ко­ро­лев­ской се­мье) ред­ки. В XX веке тра­ди­цию маски про­дол­жил Р. Во­ан-Уиль­ямс («В ро­ж­де­ст­вен­скую ночь», по Ч. Дик­кен­су; «Иов», по У. Блей­ку; «Свадь­ба», по Э. Спен­се­ру)

Дополнительная литература:

Music in English Renaissance drama / Ed. J. H. Long. Lexington, 1968;

Or­gel S., Strong R. Inigo Jones: the theatre of the Stuart court. Berk., 1973. Vol. 1–2;

Orgel S. The Jonsonian masque. 2nd ed. N. Y., 1981.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)