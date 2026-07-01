МАСКА
МАСКА - английский музыкально-драматургический жанр, представление на пасторально-аллегорический или мифологический сюжет, сочетающее драматические диалоги с пением, танцами, маскарадными процессиями.
Маски ставились при дворе; отличались пышностью костюмов, сложными декорациями и сценическими эффектами. Возникновение маски связано с традициями средневекового театра (мистерии, моралите, интерлюдия), придворных празднеств во Франции и Италии. Первая английская маска - анонимное «Святочное представление» (1512 год). Среди ранних образцов жанра: «Леди мая» (1578 год) Ф. Сидни, «Видение двенадцати богинь» (1604 год) С. Даниэла. В творчестве Б. Джонсона (сотрудничавшего со сценографом И. Джонсом) сложилась каноническая форма жанра; её основные черты - двухчастная структура (собственно маске предшествовала контрастная по содержанию антимаска, в которой выступали отрицательные и гротескные персонажи - ведьмы и т. д.), финальный танец актёров со зрителями. К жанру маски обращались также поэты и драматурги Т. Кэмпион, Т. Кэри, Дж. Мильтон («Комус», 1634 год) и др.
Исполнителями маски были как профессиональные актёры, музыканты и танцоры, так и любители. Стиль вокальных номеров маски эволюционировал от бытовой песенности в ранних образцах до развитой кантилены с элементами декламации (близкой итальянской монодии конца XVI-XVII веков). Музыкальная композиция в зрелых образцах маски объединялась сюитой танцев - от медленно-торжественных («measures», «dump») до подвижных (жига, гальярда, куранта, реже вольта, бранль). Музыку к маске писали Кэмпион, Р. Джонсон и А. Феррабоско (музыка к маске «Оберон» Джонсона), Н. Ланье («Любовники, ставшие мужьями» Джонсона), М. Локк и К. Гиббонс («Купидон и Смерть» на текст Дж. Шерли), Дж. Блоу («Венера и Адонис»). Жанр английской маски повлиял на формирование национальной оперы («Дидона и Эней» Г. Пёрселла). В XVIII веке к жанру обращались композиторы Т. А. Арн, У. Бойс («Буря» на либретто Д. Гаррика по У. Шекспиру). В XIX веке постановки маски (главным образом по случаю празднеств в королевской семье) редки. В XX веке традицию маски продолжил Р. Воан-Уильямс («В рождественскую ночь», по Ч. Диккенсу; «Иов», по У. Блейку; «Свадьба», по Э. Спенсеру)
Дополнительная литература:
Music in English Renaissance drama / Ed. J. H. Long. Lexington, 1968;
Orgel S., Strong R. Inigo Jones: the theatre of the Stuart court. Berk., 1973. Vol. 1–2;
Orgel S. The Jonsonian masque. 2nd ed. N. Y., 1981.