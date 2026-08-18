МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ​ - в СССР крупные государственные сельскохозяйственные предприятия, техническая база колхозов, один из рычагов государственного руководства колхозным производством.

Пер­вая МТС об­ра­зо­ва­на в 1928 году в Бе­ре­зов­ском районе Одес­ско­го округа на ба­зе трак­тор­ной ко­лон­ны сов­хоза имени Т. Г. Шев­чен­ко. Мас­со­вая ор­га­ни­за­ция МТС, раз­вер­нув­шая­ся с 1929 года в пе­ри­од про­ве­де­ния кол­лек­ти­ви­за­ции (по­ста­нов­ле­ние СТО от 05.06.1929 года), рас­смат­ри­ва­лась вла­стью в ка­че­ст­ве главного сред­ст­ва по­вы­ше­ния про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да в зем­ле­де­лии и де­мон­ст­ра­ции пре­иму­ществ кол­лек­тив­ных хо­зяйств пе­ред еди­но­лич­ны­ми.

Пер­во­на­чаль­но МТС - ак­цио­нер­ные пред­при­ятия, во гла­ве ко­то­рых сто­ял Все­со­юз­ный центр ма­шин­но-трак­тор­ных стан­ций («Трак­то­ро­центр», 1929-1932 годы), в 1932 году они пре­об­ра­зо­ва­ны в государственные пред­при­ятия, ру­ко­во­дство МТС пе­ре­шло к Нар­ком­зе­му СССР. Для ра­бо­ты в МТС на­прав­ля­лись го­род­ские ра­бо­чие из чис­ла чле­нов пар­тии и ком­со­моль­цев. В 1933-1934 годах (и в 1942-1943 годах) при МТС дей­ст­во­ва­ли по­лит­от­де­лы ВКП(б), в ко­то­рых долж­ность заместителя на­чаль­ни­ка за­ни­ма­ли со­труд­ни­ки ОГПУ , имев­шие рав­ные пра­ва с на­чаль­ни­ка­ми рай­он­но­го зве­на ГПУ (при­каз ОГПУ № 0017 от 25.01.1933 года), в их обя­зан­но­сти вхо­ди­ла аген­тур­но-опе­ра­тив­ная ра­бо­та сре­ди пер­со­на­ла МТС и сель­ских жи­те­лей. По­лит­от­де­лы ис­поль­зо­ва­ли идео­ло­гические, по­ли­тические и ка­ра­тель­ные ме­ры для то­го, что­бы обес­пе­чить вы­пол­не­ние пла­нов кол­хоз­ни­ка­ми и «очи­стить» кол­хо­зы и МТС от «клас­со­во вра­ж­деб­ных» эле­мен­тов.

Пер­во­на­чаль­но в шта­те МТС чис­ли­лись толь­ко ра­бот­ни­ки их ап­па­ра­та и об­слу­жи­ваю­щий пер­со­нал, ме­ха­ни­за­то­ры по сво­ему ста­ту­су яв­ля­лись кол­хоз­ни­ка­ми, не име­ли оп­ла­чи­вае­мых от­пус­ков, боль­нич­ных лис­тов, по­со­бий при по­те­ре тру­до­спо­соб­но­сти. В 1935 году в штат МТС пе­ре­ве­де­ны ком­бай­не­ры и ма­ши­ни­сты мо­ло­ти­лок (ос­таль­ные ме­ха­ни­за­то­ры - в 1953 году). Взаи­мо­от­но­ше­ния МТС и кол­хо­зов строи­лись на ос­но­ве до­го­вора и но­си­ли обя­за­тель­ный ха­рак­тер. Объ­ём ме­ха­ни­зи­рованных ра­бот оп­ре­де­лял­ся не за­про­са­ми кол­хо­зов , а воз­мож­но­стя­ми ма­шин­но-трак­тор­но­го пар­ка МТС.

Ра­бо­та МТС оп­ла­чи­ва­лась кол­хо­за­ми пер­во­на­чаль­но по твёр­дым де­неж­ным рас­цен­кам, с 1933 года вве­де­на оп­ла­та на­ту­рой в про­цен­тах от био­ло­гического уро­жая сельскохозяйственных куль­тур (был вы­ше ам­бар­но­го). В 1938 году осу­ще­ст­в­лён пе­ре­вод МТС на пол­ный государственный бюд­жет, од­на­ко го­су­дар­ст­во по­лу­ча­ло от кол­хо­зов в оп­ла­ту сво­их рас­хо­дов по МТС 20% уро­жая зер­на, ку­ку­ру­зы, под­сол­неч­ни­ка, хлоп­ка и льна, 17% - свёк­лы и 16% - кар­то­фе­ля. В 1954 году на­тур­оп­ла­та МТС ста­ла на­чис­лять­ся по твёр­дым став­кам - за ка­ж­дый вид ра­бот, при этом учи­ты­вал­ся ам­бар­ный, а не био­ло­гический уро­жай.

Со второй половины 1930-х годов МТС об­слу­жи­ва­ли по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во кол­хо­зов СССР (в сов­хо­зах име­лась своя тех­ни­ка). На­хо­ди­лись пре­имущественно в зем­ле­дельческих рай­онах цен­тра, юга и юго-вос­то­ка стра­ны. В 1937 году в РСФСР бы­ло 67,7% МТС стра­ны, в Украинской ССР - 16,5%, в Ка­захской ССР - 4,9%, в Бе­ло­русской ССР - 3,4%, в Узбекской ССР - 2,8%, в Азербайджанской Киргизской, Туркменской, Грузинской, Таджикской ССР - по 0,9-0,8%, в Армянской ССР - 0,4%. В РСФСР 15,1% МТС на­хо­ди­лись в Цен­траль­но-чер­но­зём­ной по­ло­се, 13,6% - на Северном Кав­ка­зе и в Кры­му, 13,4% - на Сред­ней и Ниж­ней Вол­ге, 12,7% - на Ура­ле, 7,7% - в Западной Си­би­ри, 5,5% - в Восточной Си­би­ри, 3,2% - на Ев­ропейском Се­ве­ре и 2,5% - на Даль­нем Вос­то­ке.

В со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми пле­ну­ма ЦК КПСС (сентябрь 1953 года) на МТС воз­ло­же­на от­вет­ст­вен­ность за раз­ви­тие всех сто­рон кол­хоз­но­го про­из­вод­ст­ва - от пла­ни­ро­ва­ния до учё­та и рас­пре­де­ле­ния про­из­ве­дён­ной про­дук­ции (в свя­зи с этим в рай­ис­пол­ко­мах ли­к­ви­ди­ро­ва­ны сельскохозяйственные от­де­лы). На ба­ланс МТС пе­ре­да­ны кон­троль­но-се­мен­ные и аг­ро­хи­мические ла­бо­ра­то­рии, ве­те­ри­нар­ные уча­ст­ки и пунк­ты. В 1954-1957 годах по ти­по­вым про­ек­там ста­ли стро­ить­ся ра­бо­чие по­сёл­ки МТС, имев­шие элек­тро­снаб­же­ние и во­до­про­вод, ре­монт­ные мас­тер­ские, административные зда­ния, жи­лые до­ма, объ­ек­ты куль­тур­но-бы­то­во­го на­зна­че­ния.

В 1958 году ру­ко­во­дство СССР при­ня­ло ре­ше­ние о про­да­же сельскохозяйственной тех­ни­ки кол­хо­зам и о пре­об­ра­зо­ва­нии час­ти МТС в ре­монт­но-тех­нические стан­ции (За­кон СССР «О даль­ней­шем раз­ви­тии кол­хоз­но­го строя и ре­ор­га­ни­за­ции ма­шин­но-трак­тор­ных стан­ций» от 31.03.1958 года), что при­ве­ло к фак­тической ли­к­ви­да­ции МТС. Это ре­ше­ние мо­ти­ви­ро­ва­лось тем, что в соб­ст­вен­но­сти кол­хо­зов тех­ни­ка бу­дет ис­поль­зовать­ся бо­лее эф­фек­тив­но. Про­да­жа сельскохозяйственной тех­ни­ки про­водилась в обя­за­тель­ном по­ряд­ке, ус­ко­рен­ны­ми тем­па­ми (к концу 1958 года ос­та­лось 345 МТС) и по за­вы­шен­ным це­нам, по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во хо­зяйств не смог­ло за неё рас­счи­тать­ся, ока­за­лось в долж­ни­ках и ли­ши­лось обо­рот­ных средств. Около 1/2 ме­ха­ни­за­то­ров вы­ну­ж­де­ны бы­ли пе­рей­ти ра­бо­тать на городские пред­при­ятия.

В середине 1990-х годов на­ча­лось воз­ро­ж­де­ние цен­тра­ли­зованного ис­поль­зо­ва­ния тех­ни­ки в фор­ме ма­шин­но-тех­но­ло­гических стан­ций для об­слу­жи­ва­ния соз­дан­ных на ба­зе кол­хо­зов и сов­хо­зов ак­цио­нер­ных и др. об­ществ, фер­мер­ских и лич­ных под­соб­ных хо­зяйств.

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