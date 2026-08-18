МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ
МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ - в СССР крупные государственные сельскохозяйственные предприятия, техническая база колхозов, один из рычагов государственного руководства колхозным производством.
Первая МТС образована в 1928 году в Березовском районе Одесского округа на базе тракторной колонны совхоза имени Т. Г. Шевченко. Массовая организация МТС, развернувшаяся с 1929 года в период проведения коллективизации (постановление СТО от 05.06.1929 года), рассматривалась властью в качестве главного средства повышения производительности труда в земледелии и демонстрации преимуществ коллективных хозяйств перед единоличными.
Первоначально МТС - акционерные предприятия, во главе которых стоял Всесоюзный центр машинно-тракторных станций («Трактороцентр», 1929-1932 годы), в 1932 году они преобразованы в государственные предприятия, руководство МТС перешло к Наркомзему СССР. Для работы в МТС направлялись городские рабочие из числа членов партии и комсомольцев. В 1933-1934 годах (и в 1942-1943 годах) при МТС действовали политотделы ВКП(б), в которых должность заместителя начальника занимали сотрудники ОГПУ, имевшие равные права с начальниками районного звена ГПУ (приказ ОГПУ № 0017 от 25.01.1933 года), в их обязанности входила агентурно-оперативная работа среди персонала МТС и сельских жителей. Политотделы использовали идеологические, политические и карательные меры для того, чтобы обеспечить выполнение планов колхозниками и «очистить» колхозы и МТС от «классово враждебных» элементов.
Первоначально в штате МТС числились только работники их аппарата и обслуживающий персонал, механизаторы по своему статусу являлись колхозниками, не имели оплачиваемых отпусков, больничных листов, пособий при потере трудоспособности. В 1935 году в штат МТС переведены комбайнеры и машинисты молотилок (остальные механизаторы - в 1953 году). Взаимоотношения МТС и колхозов строились на основе договора и носили обязательный характер. Объём механизированных работ определялся не запросами колхозов, а возможностями машинно-тракторного парка МТС.
Работа МТС оплачивалась колхозами первоначально по твёрдым денежным расценкам, с 1933 года введена оплата натурой в процентах от биологического урожая сельскохозяйственных культур (был выше амбарного). В 1938 году осуществлён перевод МТС на полный государственный бюджет, однако государство получало от колхозов в оплату своих расходов по МТС 20% урожая зерна, кукурузы, подсолнечника, хлопка и льна, 17% - свёклы и 16% - картофеля. В 1954 году натуроплата МТС стала начисляться по твёрдым ставкам - за каждый вид работ, при этом учитывался амбарный, а не биологический урожай.
Со второй половины 1930-х годов МТС обслуживали подавляющее большинство колхозов СССР (в совхозах имелась своя техника). Находились преимущественно в земледельческих районах центра, юга и юго-востока страны. В 1937 году в РСФСР было 67,7% МТС страны, в Украинской ССР - 16,5%, в Казахской ССР - 4,9%, в Белорусской ССР - 3,4%, в Узбекской ССР - 2,8%, в Азербайджанской Киргизской, Туркменской, Грузинской, Таджикской ССР - по 0,9-0,8%, в Армянской ССР - 0,4%. В РСФСР 15,1% МТС находились в Центрально-чернозёмной полосе, 13,6% - на Северном Кавказе и в Крыму, 13,4% - на Средней и Нижней Волге, 12,7% - на Урале, 7,7% - в Западной Сибири, 5,5% - в Восточной Сибири, 3,2% - на Европейском Севере и 2,5% - на Дальнем Востоке.
В соответствии с решениями пленума ЦК КПСС (сентябрь 1953 года) на МТС возложена ответственность за развитие всех сторон колхозного производства - от планирования до учёта и распределения произведённой продукции (в связи с этим в райисполкомах ликвидированы сельскохозяйственные отделы). На баланс МТС переданы контрольно-семенные и агрохимические лаборатории, ветеринарные участки и пункты. В 1954-1957 годах по типовым проектам стали строиться рабочие посёлки МТС, имевшие электроснабжение и водопровод, ремонтные мастерские, административные здания, жилые дома, объекты культурно-бытового назначения.
В 1958 году руководство СССР приняло решение о продаже сельскохозяйственной техники колхозам и о преобразовании части МТС в ремонтно-технические станции (Закон СССР «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций» от 31.03.1958 года), что привело к фактической ликвидации МТС. Это решение мотивировалось тем, что в собственности колхозов техника будет использоваться более эффективно. Продажа сельскохозяйственной техники проводилась в обязательном порядке, ускоренными темпами (к концу 1958 года осталось 345 МТС) и по завышенным ценам, подавляющее большинство хозяйств не смогло за неё рассчитаться, оказалось в должниках и лишилось оборотных средств. Около 1/2 механизаторов вынуждены были перейти работать на городские предприятия.
В середине 1990-х годов началось возрождение централизованного использования техники в форме машинно-технологических станций для обслуживания созданных на базе колхозов и совхозов акционерных и др. обществ, фермерских и личных подсобных хозяйств.