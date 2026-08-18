МАШИКУЛИ

МАШИКУЛИ - навесная галерея на консолях снаружи крепостной стены или башни, в верхней её части.

Машикули поя­ви­лись в Ев­ро­пе в конце XII века под влия­ни­ем ис­лам­ско­го фор­ти­фи­кац. зод­че­ст­ва. В по­лу машикули бы­ли уст­рое­ны бой­ни­цы, че­рез ко­то­рые мож­но бы­ло по­ра­жать про­тив­ни­ка, при­бли­зив­ше­го­ся к под­но­жию ук­ре­п­ле­ний. Ре­же машикули уст­раи­ва­лись в гражданских со­ору­же­ни­ях ( Па­лац­цо Век­кьо во Фло­рен­ции , начало XIV века). С рас­про­стра­не­ни­ем ар­тил­ле­рии в XV веке машикули ут­ра­ти­ли обо­ро­нительное зна­че­ние и прак­ти­че­ски пе­ре­ста­ли при­ме­нять­ся, но в XIX веке вновь при­об­ре­ли по­пу­ляр­ность в ка­че­ст­ве де­ко­ра­тив­но­го эле­мен­та в ар­хи­тек­ту­ре ис­то­ри­че­ских сти­лей.

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