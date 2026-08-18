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МАШИКУЛИ
МАШИКУЛИ - навесная галерея на консолях снаружи крепостной стены или башни, в верхней её части.
Машикули появились в Европе в конце XII века под влиянием исламского фортификац. зодчества. В полу машикули были устроены бойницы, через которые можно было поражать противника, приблизившегося к подножию укреплений. Реже машикули устраивались в гражданских сооружениях (Палаццо Веккьо во Флоренции, начало XIV века). С распространением артиллерии в XV веке машикули утратили оборонительное значение и практически перестали применяться, но в XIX веке вновь приобрели популярность в качестве декоративного элемента в архитектуре исторических стилей.
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