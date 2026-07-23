МАШАДУ, ГИМАРАЙНШ БЕРНАРДИНУ ЛУИШ

Машаду ( порт . Machado) , Гимарайнш Бернардину Луиш (28.03.1851, Рио-де-Жанейро — 28.04.1944, Порту) — португальский политический деятель и педагог, президент Португальской Республики в 1915—1917 и 1925—1926.

Получил образование в Коимбрском университете (1875), где изучал математику и философию. Масон с 1874, обладатель высших степеней португальского масонства. Политическая деятельность началась в 1882 избранием депутатом от «Партии Возрождения». В 1893 вошел в первое министерство Х. Рибейру. В 1903 вступил в Республиканскую партию Португалии. Во время «Академической забастовки» 1907 поддержал студентов и в знак протеста оставил университет.

После Революции 1910 занимал высшие политические должности; принимал участие в разработке конституции. 6 августа 1915 избран президентом республики. С вступлением Португалии в Первую Мировую войну (9 марта 1916) М. сформировал правительство республиканского единства. После переворота С. Паиша 5 декабря 1917 М. был арестован и лишен должности. Вторично избран президентом 11 декабря 1925. На фоне общего недовольства военные под руководством Гомеша да Кошта 28 мая 1926 совершили государственный переворот, завершивший I Республику в Португалии военной диктатурой. В феврале 1927 М. снова изгнан из страны, жил в Испании и во Франции. Во время Второй мировой войны находился в Париже вплоть до вторжения во Францию германских войск; вернулся в Португалию 28 июля 1940. Могила и музей М. находятся в Вила-Нова-де-Фамаликан.

Соч .: Obras / Coord. cient. N. F. da Cunha. Vol. 1—7. Vila Nova de Famalicão, 2007—2018.

Лит .: Bernardino Machado, o Homem, o Cientista, o Político e o Pedagogo: Actas do Colóquio dos encontros de outono / Coord. N. F. da Cunha. Vila Nova de Famalicão, 2001; Bernardino Machado e a primeira Grande Guerra / Sel., notas, coord. N. F. da Cunha. Vol. 1—2. Vila Nova de Famalicão, 2008—2009; Samara M. A. Bernardino Machado: uma vida de luta. Lisboa, 2012; Bernardino Machado e o Brasil / Coord. N. F. da Cunha. Vila Nova de Famalicão, 2019. А. П. Черных.