МАСАДА

МАСАДА - крепость II века до н.э. - I века н.э., раннесредневековый монастырь на вершине одноименной горы, на границе между Иудейской пустыней и долиной Мёртвого моря, в 25 км к югу от Эйн-Геди.

Под­роб­но опи­са­на Ио­си­фом Фла­ви­ем. Иден­ти­фи­ци­ро­ва­на на совр. ме­ст­но­сти амер. учё­ны­ми Э. Ро­бин­со­ном и Э. Сми­том в 1838; пер­вые под­роб­ные опи­са­ния и ри­сун­ки амер. мис­сио­не­ра С. В. Уол­кот­та и англ. худ. В. Тип­пин­га в 1842. Рас­коп­ки про­из­во­ди­лись с 1851 (франц. ис­сле­до­ва­тель Л. Ф. де Соль­си), в 1909 – нем. (А. В. До­ма­шев­ски и Р. Э. Брюн­нов), в 1932 – исп. (А. Шуль­тен) ар­хео­ло­га­ми, за­тем – из­ра­иль­ски­ми и ме­ж­ду­нар. экс­пе­ди­ция­ми (Ш. Гут­ман, А. Алон в 1953, М. Ави-Ио­на, Н. Ави­гад в 1955, И. Аа­ро­ни, Гут­ман в 1956, И. Ядин в 1963–65, Э. Не­тцер и др. в 1989, 1995–2000).

Со­глас­но Ио­си­фу Фла­вию, пер­вое ук­ре­п­ле­ние воз­ве­де­но пер­во­свя­щен­ни­ком Ио­на­та­ном [Ио­на­тан Хас­мо­ней, брат Иу­ды Мак­ка­вея (пер­во­свя­щен­ник с 152/153 до н. э.), либо Алек­сандр Ян­най (царь и пер­во­свя­щен­ник Иу­деи)]. В поль­зу по­след­не­го сви­де­тель­ст­ву­ют на­ход­ки в М. мо­нет вре­ме­ни прав­ле­ния Алек­сан­д­ра Ян­ная (103–76 до н. э.). В пе­ри­од борь­бы за гос­под­ство в Иу­дее, ко­то­рую с 63 до н. э. кон­тро­ли­ро­ва­ли рим­ля­не, их став­лен­ник Ирод, сын иду­мея­ни­на Ан­ти­пат­ра (с 41 до н. э. от име­ни Мар­ка Ан­то­ния со­пра­ви­тель пров. Иу­дея), бе­жав­ший из Ие­ру­са­ли­ма, ос­та­вил в М. се­мью и на­зна­чил сво­его бра­та Ио­си­фа ко­мен­дан­том кре­по­сти, дав ему вои­нов и снаб­див про­до­воль­ст­ви­ем. Вер­нув­шись из Ри­ма как царь Иу­деи, Ирод I снял оса­ду с М. и ме­ж­ду 37 и 31 до н. э. пе­ре­стро­ил её, пре­вра­тив в ук­ре­п­лён­ный дво­рец. С 6 н. э. в М., ви­ди­мо, сто­ял рим. гар­ни­зон.

В 66, во вре­мя Иу­дей­ской вой­ны , М. за­хва­тил Ме­на­хем, сын Ие­ху­ды Га­ли­лея­ни­на, с от­ря­дом зе­ло­тов. На про­тя­же­нии вос­ста­ния иу­де­ев в М. скры­ва­лись все, кто опа­сал­ся рим. пре­сле­до­ва­ния. По­сле ги­бе­ли Ме­на­хе­ма (ок. 67) в М. с от­ря­дом си­ка­ри­ев бе­жал его пле­мян­ник Элеа­зар бен Яир, воз­гла­вив­ший обо­ро­ну М. с 70 по 73 (оса­да, оче­вид­но, на­ча­лась в 72). По­до­шед­ший к М. 10-й ле­ги­он во гла­ве с Фла­ви­ем Сил­вой ок­ру­жил ска­лу сте­ной и по­стро­ил во­круг неск. на­блю­да­тель­ных пунк­тов и ла­ге­рей (сохр. сле­ды 8 ла­ге­рей). С за­па­да ес­теств. воз­вы­ше­ние бы­ло под­сы­па­но и пре­вра­ще­но в осад­ный пан­дус вы­со­той бо­лее 70 м (сохр. до на­ших дней) для дви­же­ния та­ра­на. В 73 (по др. вер­сии, в 74) рим­ля­не про­би­ли брешь в сте­не, по­сле че­го Элеа­зар при­звал ос­тав­ших­ся 960 сто­рон­ни­ков по­кон­чить с со­бой. За­щит­ни­ки со­бра­ли и со­жгли всё цен­ное (кро­ме про­до­воль­ст­вия, что­бы враг не ду­мал, что они ис­пу­га­лись го­ло­да), уби­ли жён и де­тей, вы­бра­ли по жре­бию 10 чел. («минь­ян»), ко­то­рым пред­стоя­ло убить ос­таль­ных. По­след­них за­щит­ни­ков убил один из этих де­ся­ти (по жре­бию), за­тем он под­жёг кре­пость и по­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом. По­сле за­хва­та и до 111 в М. сто­ял рим. гар­ни­зон. В 5–6 вв. здесь воз­ник хри­сти­ан­ский мо­на­стырь с не­боль­шой цер­ко­вью (с мо­за­ич­ным по­лом), тра­пез­ной и кух­ней.

Кре­пость Иро­да I за­ни­ма­ла всю верши­ну ром­бо­вид­ной в пла­не го­ры (650× 300 м), име­ла двой­ную сте­ну с ка­зе­ма­та­ми (ок. 70), 30 ба­шен, 4 во­рот (квад­рат­ные в пла­не, с 2 вхо­да­ми, по­ла­ми, си­день­я­ми вдоль стен, ук­ра­шен­ных фре­ска­ми). До­ж­де­вая во­да из 2 кань­о­нов к за­па­ду от М. шла по ош­ту­ка­ту­рен­ным ка­на­лам в цис­тер­ны, вы­се­чен­ные 2 ря­да­ми на сев.-зап. скло­не го­ры; от­сю­да во­ду но­си­ли в под­зем­ные цис­тер­ны.

У сев. об­ры­ва Ирод по­стро­ил Цар­ский (Се­вер­ный) 3-ярус­ный дво­рец. Верх­ний ярус – в ви­де по­лу­цир­куль­но­го бал­ко­на, от­ку­да от­кры­вал­ся вид на яру­сы, рас­по­ло­жен­ные ни­же; в его юж. час­ти, ви­ди­мо, на­хо­ди­лись лич­ные по­кои (4 ком­на­ты) ца­ря, их пол вы­ло­жен пле­тё­ным гео­мет­рич. узо­ром из чёр­но-бе­лой мо­заи­ки (од­на из пер­вых в Из­раи­ле). Ср. ярус (на 20 м ни­же) – тер­ра­са с 2 кон­цен­трич. стен­а­ми (диа­метр 15,3 и 10 м), на ка­ж­дой из ко­то­рых стоя­ли 2 ря­да ко­лонн, воз­мож­но нёс­ших пе­ре­кры­тие. Юж­нее шли ле­ст­ни­цы и на­хо­дил­ся зал, ук­ра­шен­ный по­ли­ров. шту­ка­тур­кой, оформ­лен­ной под мра­мор. В вост. час­ти име­лась боль­шая ком­на­та со сте­ной, ук­ра­шен­ной фре­ска­ми, и кры­тая ко­лон­на­да. Ниж­ний ярус (на 15 м ни­же) – рас­по­ла­гав­шая­ся на спец. под­пор­ной сте­не квад­рат­ная плат­фор­ма со сто­ро­ной 17,6 м, имев­шая рас­пис­анный гео­мет­рич. узо­ра­ми зал, к ко­то­ро­му вёл пор­тик. В вост. час­ти на­хо­ди­лась ма­лень­кая ба­ня в рим. сти­ле. Сев. дво­рец – один из ше­дев­ров иро­ди­ан­ской ар­хи­тек­ту­ры; его ре­ше­ние уни­каль­но для Па­ле­сти­ны и, воз­мож­но, по­влия­ло на по­строй­ку двор­ца рим. имп. Ти­бе­рия на о. Ка­при.

В зап. час­ти М., на пл. 4 тыс. м2, бы­ла вы­строе­на офиц. ре­зи­ден­ция Иро­да: по­кои по пе­ри­мет­ру внутр. дво­ра и ба­ни с бас­сей­ном, де­ко­ри­ро­ван­ные мо­заи­кой; в сев.-вост. час­ти рас­по­ла­га­лись мас­тер­ские, в юго-зап. час­ти – скла­ды, в сев.-зап. час­ти – слу­жеб­ные по­ме­ще­ния. Ря­дом по­строе­ны ещё 3 не­боль­ших, но бо­га­то ук­ра­шен­ных двор­ца, по-ви­ди­мо­му при­над­ле­жав­ших чле­нам цар­ской се­мьи. Око­ло од­но­го из них на­хо­дил­ся бас­сейн. К югу от Сев. двор­ца рас­по­ло­же­на ук­ра­шен­ная мо­заи­кой и фре­ска­ми боль­шая ба­ня в рим. сти­ле – 4 ком­на­ты со дво­ром [ей ана­ло­гич­ны ба­ни во двор­цах Иро­да в Ие­ри­хо­не и Ге­ро­дио­не (Иро­дио­не)]. К вос­то­ку и югу от ба­ни стоя­ли 11 скла­дов из круп­ных плит, где за­па­сы, сде­лан­ные Иро­дом (хлеб, мас­ло, ви­но, фи­ни­ки, пло­ды струч­ко­вых), со­хра­ни­лись до Элеа­за­ра. В кре­по­сти так­же хра­ни­лось мно­го ору­жия, а так­же же­лез­ное, мед­ное, оло­вян­ное сы­рьё.

Зе­ло­ты ра­зо­бра­ли часть двор­цов, ис­поль­зо­вав ка­мень для строи­тель­ст­ва вре­мен­ных жи­лищ, кры­тых вы­ло­ман­ны­ми из по­лов бал­ка­ми. Сев. дво­рец стал ко­манд­ным пунк­том, баш­ни – в осн. слу­жеб­ны­ми по­ме­ще­ния­ми и мас­тер­ски­ми. В сев. и юж. час­тях М. по­строи­ли неск. ми­к­ве (бас­сейн для ри­ту­аль­но­го омо­ве­ния), от­ве­чаю­щих тре­бо­ва­ни­ям Га­ла­хи, а так­же си­на­го­гу и бейт-мед­раш (учи­ли­ще). При рас­коп­ках М. об­на­ру­же­ны ос­тат­ки ут­ва­ри оса­ж­дён­ных – оде­ж­да, ко­жи, кор­зи­ны, ве­щи из брон­зы, кам­ня, стек­ла, ке­ра­ми­ка, 2 кла­да ше­ке­лей, але­ба­ст­ро­вые и зо­ло­тые со­су­ды. В юж. час­ти ска­лы, в пе­ще­ре, рас­ко­па­ны 25 ске­ле­тов муж­чин, жен­щин и де­тей, ко­то­рые И. Ядин счёл ос­тан­ка­ми си­ка­ри­ев (в 1969 пе­ре­за­хо­ро­не­ны с во­ин­ски­ми по­чес­тя­ми). Сре­ди др. на­хо­док сот­ни ост­ра­ко­нов с над­пи­ся­ми на ив­ри­те, ара­мей­ском (11 сде­ла­ны од­ной ру­кой и на них ука­за­но толь­ко имя; есть пред­по­ло­же­ние, что это жре­бии по­след­них за­щит­ни­ков М.), на ла­ты­ни (в т. ч. с упо­ми­на­ни­ем «Ирод, царь Иу­деи»); ос­тат­ки 14 свит­ков на ара­мей­ском и др.-евр. язы­ках с апок­ри­фи­че­ски­ми и сек­тант­ски­ми тек­ста­ми (см. в ст. Кум­ра­ни­сти­ка ).

М. – из­вест­ный ту­ри­стич. пункт (со­ору­же­на ка­нат­ная до­ро­га). Счи­та­ет­ся сим­во­лом ге­ро­из­ма, си­лы ду­ха евр. на­ро­да. Мн. учё­ные (Н. бен Ие­гу­да и др.) счи­та­ют, что текст Ио­си­фа Фла­вия и ре­зуль­та­ты рас­ко­пок в ин­тер­пре­та­ции И. Яди­на («Миф о Ма­са­де») тре­бу­ют кри­тич. под­хо­да.

Дополнительная литература:

idem. Sacrificing truth: archaeology and the myth of Masada. N. Y., 2002;

Masada: proposed World Heritage Site by the State of Israel. Jerusalem, 2000;

Netzer E. The Palaces of the Hasmo­neans and Hrod the Great. Jerusalem, 2001.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)