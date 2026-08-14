МАСАДА
МАСАДА - крепость II века до н.э. - I века н.э., раннесредневековый монастырь на вершине одноименной горы, на границе между Иудейской пустыней и долиной Мёртвого моря, в 25 км к югу от Эйн-Геди.
Подробно описана Иосифом Флавием. Идентифицирована на совр. местности амер. учёными Э. Робинсоном и Э. Смитом в 1838; первые подробные описания и рисунки амер. миссионера С. В. Уолкотта и англ. худ. В. Типпинга в 1842. Раскопки производились с 1851 (франц. исследователь Л. Ф. де Сольси), в 1909 – нем. (А. В. Домашевски и Р. Э. Брюннов), в 1932 – исп. (А. Шультен) археологами, затем – израильскими и междунар. экспедициями (Ш. Гутман, А. Алон в 1953, М. Ави-Иона, Н. Авигад в 1955, И. Аарони, Гутман в 1956, И. Ядин в 1963–65, Э. Нетцер и др. в 1989, 1995–2000).
Согласно Иосифу Флавию, первое укрепление возведено первосвященником Ионатаном [Ионатан Хасмоней, брат Иуды Маккавея (первосвященник с 152/153 до н. э.), либо Александр Яннай (царь и первосвященник Иудеи)]. В пользу последнего свидетельствуют находки в М. монет времени правления Александра Янная (103–76 до н. э.). В период борьбы за господство в Иудее, которую с 63 до н. э. контролировали римляне, их ставленник Ирод, сын идумеянина Антипатра (с 41 до н. э. от имени Марка Антония соправитель пров. Иудея), бежавший из Иерусалима, оставил в М. семью и назначил своего брата Иосифа комендантом крепости, дав ему воинов и снабдив продовольствием. Вернувшись из Рима как царь Иудеи, Ирод I снял осаду с М. и между 37 и 31 до н. э. перестроил её, превратив в укреплённый дворец. С 6 н. э. в М., видимо, стоял рим. гарнизон.
В 66, во время Иудейской войны, М. захватил Менахем, сын Иехуды Галилеянина, с отрядом зелотов. На протяжении восстания иудеев в М. скрывались все, кто опасался рим. преследования. После гибели Менахема (ок. 67) в М. с отрядом сикариев бежал его племянник Элеазар бен Яир, возглавивший оборону М. с 70 по 73 (осада, очевидно, началась в 72). Подошедший к М. 10-й легион во главе с Флавием Силвой окружил скалу стеной и построил вокруг неск. наблюдательных пунктов и лагерей (сохр. следы 8 лагерей). С запада естеств. возвышение было подсыпано и превращено в осадный пандус высотой более 70 м (сохр. до наших дней) для движения тарана. В 73 (по др. версии, в 74) римляне пробили брешь в стене, после чего Элеазар призвал оставшихся 960 сторонников покончить с собой. Защитники собрали и сожгли всё ценное (кроме продовольствия, чтобы враг не думал, что они испугались голода), убили жён и детей, выбрали по жребию 10 чел. («миньян»), которым предстояло убить остальных. Последних защитников убил один из этих десяти (по жребию), затем он поджёг крепость и покончил жизнь самоубийством. После захвата и до 111 в М. стоял рим. гарнизон. В 5–6 вв. здесь возник христианский монастырь с небольшой церковью (с мозаичным полом), трапезной и кухней.
Крепость Ирода I занимала всю вершину ромбовидной в плане горы (650× 300 м), имела двойную стену с казематами (ок. 70), 30 башен, 4 ворот (квадратные в плане, с 2 входами, полами, сиденьями вдоль стен, украшенных фресками). Дождевая вода из 2 каньонов к западу от М. шла по оштукатуренным каналам в цистерны, высеченные 2 рядами на сев.-зап. склоне горы; отсюда воду носили в подземные цистерны.
У сев. обрыва Ирод построил Царский (Северный) 3-ярусный дворец. Верхний ярус – в виде полуциркульного балкона, откуда открывался вид на ярусы, расположенные ниже; в его юж. части, видимо, находились личные покои (4 комнаты) царя, их пол выложен плетёным геометрич. узором из чёрно-белой мозаики (одна из первых в Израиле). Ср. ярус (на 20 м ниже) – терраса с 2 концентрич. стенами (диаметр 15,3 и 10 м), на каждой из которых стояли 2 ряда колонн, возможно нёсших перекрытие. Южнее шли лестницы и находился зал, украшенный полиров. штукатуркой, оформленной под мрамор. В вост. части имелась большая комната со стеной, украшенной фресками, и крытая колоннада. Нижний ярус (на 15 м ниже) – располагавшаяся на спец. подпорной стене квадратная платформа со стороной 17,6 м, имевшая расписанный геометрич. узорами зал, к которому вёл портик. В вост. части находилась маленькая баня в рим. стиле. Сев. дворец – один из шедевров иродианской архитектуры; его решение уникально для Палестины и, возможно, повлияло на постройку дворца рим. имп. Тиберия на о. Капри.
В зап. части М., на пл. 4 тыс. м2, была выстроена офиц. резиденция Ирода: покои по периметру внутр. двора и бани с бассейном, декорированные мозаикой; в сев.-вост. части располагались мастерские, в юго-зап. части – склады, в сев.-зап. части – служебные помещения. Рядом построены ещё 3 небольших, но богато украшенных дворца, по-видимому принадлежавших членам царской семьи. Около одного из них находился бассейн. К югу от Сев. дворца расположена украшенная мозаикой и фресками большая баня в рим. стиле – 4 комнаты со двором [ей аналогичны бани во дворцах Ирода в Иерихоне и Геродионе (Иродионе)]. К востоку и югу от бани стояли 11 складов из крупных плит, где запасы, сделанные Иродом (хлеб, масло, вино, финики, плоды стручковых), сохранились до Элеазара. В крепости также хранилось много оружия, а также железное, медное, оловянное сырьё.
Зелоты разобрали часть дворцов, использовав камень для строительства временных жилищ, крытых выломанными из полов балками. Сев. дворец стал командным пунктом, башни – в осн. служебными помещениями и мастерскими. В сев. и юж. частях М. построили неск. микве (бассейн для ритуального омовения), отвечающих требованиям Галахи, а также синагогу и бейт-медраш (училище). При раскопках М. обнаружены остатки утвари осаждённых – одежда, кожи, корзины, вещи из бронзы, камня, стекла, керамика, 2 клада шекелей, алебастровые и золотые сосуды. В юж. части скалы, в пещере, раскопаны 25 скелетов мужчин, женщин и детей, которые И. Ядин счёл останками сикариев (в 1969 перезахоронены с воинскими почестями). Среди др. находок сотни остраконов с надписями на иврите, арамейском (11 сделаны одной рукой и на них указано только имя; есть предположение, что это жребии последних защитников М.), на латыни (в т. ч. с упоминанием «Ирод, царь Иудеи»); остатки 14 свитков на арамейском и др.-евр. языках с апокрифическими и сектантскими текстами (см. в ст. Кумранистика).
М. – известный туристич. пункт (сооружена канатная дорога). Считается символом героизма, силы духа евр. народа. Мн. учёные (Н. бен Иегуда и др.) считают, что текст Иосифа Флавия и результаты раскопок в интерпретации И. Ядина («Миф о Масаде») требуют критич. подхода.
Дополнительная литература:
idem. Sacrificing truth: archaeology and the myth of Masada. N. Y., 2002;
Masada: proposed World Heritage Site by the State of Israel. Jerusalem, 2000;
Netzer E. The Palaces of the Hasmoneans and Hrod the Great. Jerusalem, 2001.