МАРЖЕРЕТ ЖАК

МАРЖЕРЕТ (МАРЖЕРЕ) ЖАК - французский наёмник на службе у ряда европейских монархов, а также польско-литовских магнатов, автор сочинения о России.

Сын оп­то­во­го тор­гов­ца Г. Мар­же­ре­та, за­мет­но­го ли­ца сре­ди про­тес­тан­тов в Ди­жо­не. В чи­не ка­пи­та­на Маржерет ко­ман­до­вал от­ря­дом пе­хо­тин­цев (не позд­нее начала 1590-х годов), вое­вав­шим на сто­ро­не французского ко­ро­ля Ген­ри­ха IV в Ре­ли­ги­оз­ных ( гу­ге­нот­ских ) вой­нах. В 1591 году Маржерет со­про­во­ж­дал сво­его дя­дю К. Мар­же­ре­та в его по­езд­ках в Швей­ца­рию и немецкие го­су­дар­ст­ва для по­лу­че­ния фи­нансовой и другой по­мо­щи для Ген­ри­ха IV. Позд­нее под ко­мандованием Ф. Байе де Во­гре­на­на уча­ст­во­вал в обо­ро­не кре­по­сти Сен-Жан-де-Лон от войск Ка­то­ли­че­ской ли­ги 1585-1596 годов. Не позд­нее первой половины 1595 года по­сту­пил на во­енную служ­бу к тран­силь­ван­ско­му вое­во­де Си­гиз­мун­ду Ба­то­рию, а вско­ре к императору Ру­доль­фу II Габс­бур­гу, у ко­то­ро­го ко­ман­до­вал от­ря­дом пе­хо­ты, уча­ст­во­вал в кам­па­нии 1596 года во вре­мя ав­ст­ро-турецкой вой­ны 1592-1606 годов. За­тем пе­ре­шёл на служ­бу к польскому ко­ро­лю Си­гиз­мун­ду III и, воз­мож­но, был в со­ста­ве ко­ро­лев­ских войск во вре­мя не­удач­ной во­ен. экс­пе­ди­ции в Шве­цию ле­том - осе­нью 1598 года.

В кон­це зи­мы или на­ча­ле вес­ны 1600 года Маржерет на­нят на служ­бу русским по­слом в Свя­щен­ной Римской им­пе­рии А. И. Влась­е­вым, в кон­це ию­ля вме­сте с по­соль­ст­вом при­был в Мо­ск­ву, на­зна­чен командиром кон­но­го от­ря­да на­ём­ни­ков (главным образом ли­вон­ских нем­цев), по­лу­чил зна­чительное го­до­вое де­неж­ное жа­ло­ва­нье и вы­со­кий по­ме­ст­ный ок­лад. В зим­ней кам­па­нии 1604-1605 годов ар­мии ца­ря Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва про­тив от­ря­дов Лже­дмит­рия I от­ли­чил­ся в кри­тический мо­мент бит­вы под До­б­ры­ни­ча­ми 21(31).01.1605 года. На сто­ро­ну Лже­дмит­рия I пе­ре­шёл уже по­сле его всту­п­ле­ния в Мо­ск­ву, не позд­нее января 1606 года на­зна­чен командиром 1-й («гвар­дей­ской») сот­ни лич­ной ох­ра­ны «ца­ря Дмит­рия Ива­но­ви­ча», со­сто­яв­шей из на­ём­ни­ков. Из-за бо­лез­ни, а воз­мож­но - по тай­ной до­го­во­рён­но­сти с гла­вой за­го­во­ра Ва­си­ли­ем Ива­но­ви­чем Шуй­ским, от­сут­ст­во­вал во двор­це в мо­мент убий­ст­ва Лже­дмит­рия I. Не позд­нее се­ре­ди­ны ию­ля 1606 года по­лу­чил раз­ре­ше­ние вер­нуть­ся во Фран­цию со всем иму­ще­ст­вом и день­га­ми, что бы­ло край­не ред­ким яв­ле­ни­ем для на­ём­ни­ков. Вско­ре по­сле 04(14).09.1606 года от­плыл из Ар­хан­гель­ска на ко­раб­ле английской Мо­с­ков­ской ком­па­нии и при­был в Па­риж (че­рез Анг­лию) не ра­нее се­ре­ди­ны но­яб­ря то­го же го­да. Ско­рее все­го, не позд­нее ле­та 1609 года Маржерет по­сту­пил на­ём­ни­ком в от­ря­ды поль­но­го ко­рон­но­го гет­ма­на С. Жол­кев­ско­го.

Во вре­мя Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века в Рос­сию уча­ст­во­вал в Клу­шин­ском сра­же­нии 1610 года, сыг­рал важ­ную роль в пе­ре­го­во­рах с на­ём­ни­ка­ми, слу­жив­ши­ми в цар­ской ар­мии (за­вер­ши­лись их пе­ре­хо­дом в ла­герь гет­ма­на), в чи­не ка­пи­та­на ко­ман­до­вал ро­той в пол­ку П. Бор­ков­ско­го, с сентябре 1610 года вхо­див­шем в со­став поль­ско-ли­товского гар­ни­зо­на в Мо­ск­ве. В 1610-1611 годах по рас­по­ря­же­ни­ям поль­ско-ли­товского ко­ман­до­ва­ния (не­ред­ко с со­гла­сия «Се­ми­бо­яр­щи­ны») по­лу­чал жа­ло­ва­нье день­га­ми, а так­же дра­го­цен­но­стя­ми, до­ро­ги­ми тка­ня­ми из цар­ской каз­ны (ле­том 1612 года по­пы­тал­ся про­дать часть из них с по­мо­щью иностранных куп­цов в Рос­сии). Ко­ман­дуя от­ря­дом, ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вос­ста­ния мо­ск­ви­чей 19(29)–20(30).03.1611 года, за что в мае по­лу­чил три жа­ло­ван­ные гра­мо­ты от име­ни польского ко­ро­ля на вот­чи­ны и по­ме­стья (по­жа­ло­ва­ния не реа­ли­зо­ва­ны).

В октябре 1611 года уе­хал из Мо­ск­вы вме­сте с от­ря­дом на­ём­ни­ков и по­соль­ст­вом от польского гар­ни­зо­на к Си­гиз­мун­ду III. Зи­мой 1612 года в пись­ме ру­ко­во­ди­те­лям Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов от име­ни груп­пы на­ём­ни­ков пред­ло­жил их ус­лу­ги, но от­ве­та не до­ж­дал­ся. Пред­во­ди­те­ли опол­че­ния и пра­ви­тель­ст­во ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча от­но­си­лись к Маржерету как к из­мен­ни­ку, гра­би­те­лю и ра­зо­ри­те­лю цар­ской каз­ны, «по­гу­би­те­лю» мо­ск­ви­чей и аген­ту польского ко­ро­ля (эта ха­рак­те­ри­сти­ка встре­ча­ет­ся в боль­шин­ст­ве на­ка­зов русским по­слам в ев­ропейских го­су­дар­ст­вах в 1613 - начале 1620-х годов).

Не позд­нее вес­ны - ле­та 1613 года в чи­не стар­ше­го лей­те­нан­та Маржерет по­сту­пил на служ­бу к князю Я. Рад­зи­вил­лу, гла­ве каль­ви­ни­стов из чис­ла зна­ти и шлях­ты Великого княжества Ли­тов­ско­го. Не позд­нее октября 1613 года со­ста­вил для английского ко­ро­ля Яко­ва I Стю­ар­та план по за­хва­ту Русского Се­ве­ра, пе­ре­дан­ный в Лон­дон ано­ним­но (во второй половине 1620 - начала 1621 годов Маржерет по по­ру­че­нию князя Рад­зи­вил­ла со­про­во­ж­дал его же­ну в по­езд­ке к Яко­ву I, пред­при­ня­той с не­яс­ны­ми по­ли­тическими це­ля­ми). С ве­до­ма князя Рад­зи­вил­ла со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с французским по­слом в Пфальц­ском кур­фюр­ше­ст­ве ба­ро­ном Э. де Сент-Кат­ре­ном (со­хра­ни­лись пись­ма М. 1619 год), государственными, об­щественными дея­те­ля­ми и учё­ны­ми немецких го­су­дарств, вхо­див­ших в Про­тес­тант­скую унию 1608 года, а так­же в тай­ных сно­ше­ни­ях с пра­ви­тель­ст­вом Шве­ции (на их сек­рет­ном ха­рак­те­ре на­стаи­ва­ло бли­жай­шее ок­ру­же­ние шведского ко­ро­ля Гус­та­ва II Адоль­фа, по рас­по­ря­же­нию ко­то­ро­го Маржерет в 1615 году на­гра­ж­дён зо­ло­той ме­да­лью). Не позд­нее ле­та 1621 года Маржерет при­нят офи­ци­аль­но на во­енную служ­бу в шведскую ар­мию в чи­не пол­ков­ни­ка, в ав­гу­сте - сен­тяб­ре то­го же го­да, ко­ман­дуя кон­ным пол­ком, уча­ст­во­вал в кам­па­нии Гус­та­ва II Адоль­фа про­тив Ре­чи По­спо­ли­той, за­вер­шив­шей­ся взя­ти­ем Ри­ги шве­да­ми.

Ав­тор од­но­го из наи­бо­лее пол­ных и объ­ек­тив­ных опи­са­ний Рос­сии конца XVI - начала XVII веков - сочинения «Со­стоя­ние Рос­сий­ской им­пе­рии и ве­ли­ко­го герцогства Мос­ко­в­ского…» (на­ча­то, ско­рее все­го, в Рос­сии, по по­ру­че­нию Ген­ри­ха IV, окон­че­но в январе 1607 года, опуб­ли­ко­ва­но в мар­те в Па­ри­же по­сле зна­ком­ст­ва ко­ро­ля с тек­стом). На русском языке впер­вые пе­ре­ве­де­но Н. Г. Уст­ря­ло­вым (1830 год). Французский текст и но­вый русский пе­ре­вод да­ны по эк­зем­п­ля­ру Национальной библиотеки Фран­ции 1607 года (со­дер­жит ав­тор­ские и из­да­тель­ские по­ме­ты) в книге «Со­стоя­ние Рос­сий­ской им­пе­рии. Ж. Мар­же­рет в до­ку­мен­тах и ис­сле­до­ва­ни­ях» (2007 год; вклю­чён прак­ти­че­ски пол­ный на­бор до­ку­мен­тов о Маржерете из отечественных и за­ру­беж­ных ар­хи­вов).