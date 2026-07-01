МАРУА

МАРУА (МАРВА) - го­род на се­ве­ре Ка­ме­ру­на , административный центр Край­не­се­вер­ной про­вин­ции.

Население 436,7 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен у под­но­жия гор Ман­да­ра. Ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с городом Га­руа, а так­же с го­ро­да­ми Май­ду­гу­ри (Ни­ге­рия) и Нджа­ме­на (Чад). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Са­лак. Вре­мя ос­но­ва­ния не­извест­но. С начала XIX века сто­ли­ца му­сульманского кня­же­ст­ва (ла­ми­да­та). C 1902 года в со­ста­ве гер­ман­ских, с 1914 года французских ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний. С 1960 года в не­за­ви­си­мом Ка­ме­ру­не. Тек­стиль­ный научно-исследовательский институт. Эт­но­гра­фический му­зей. Важ­ный эко­но­ми­че­ский и тор­го­вый центр Северного Ка­ме­ру­на. Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственного сы­рья: хлоп­ко­очи­стительная фаб­ри­ка, мас­ло­бой­ни, мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие мощ­но­сти и др. Тра­ди­ци­он­ные ху­дожественные ре­мёс­ла (вы­шив­ка, об­ра­бот­ка кож, из­го­тов­ле­ние ме­тал­лических, ке­ра­мических, юве­лир­ных из­де­лий).

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