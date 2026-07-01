МАРУА
МАРУА (МАРВА) - город на севере Камеруна, административный центр Крайнесеверной провинции.
Население 436,7 тысяч человек (2010). Расположен у подножия гор Мандара. Автомобильное сообщение с городом Гаруа, а также с городами Майдугури (Нигерия) и Нджамена (Чад). Международный аэропорт Салак. Время основания неизвестно. С начала XIX века столица мусульманского княжества (ламидата). C 1902 года в составе германских, с 1914 года французских колониальных владений. С 1960 года в независимом Камеруне. Текстильный научно-исследовательский институт. Этнографический музей. Важный экономический и торговый центр Северного Камеруна. Предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья: хлопкоочистительная фабрика, маслобойни, мясоперерабатывающие мощности и др. Традиционные художественные ремёсла (вышивка, обработка кож, изготовление металлических, керамических, ювелирных изделий).