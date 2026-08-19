МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ - российский и советский военный теоретик и историк, генерал-лейтенант.

Окон­чил Алек­сан­д­ров­ское во­енное учи­ли­ще (1883 год) в Мо­ск­ве и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1889 год) в Санкт-Пе­тер­бур­ге. На во­ен­ной слу­ж­бе с 1883 года. В 1883-1885 годах слу­жил в Санкт-Пе­тербург­ском гре­на­дер­ском пол­ку, в 1885 году пе­ре­ве­дён в лейб-гвардии Ли­тов­ский полк. В 1889-1894 годах слу­жил в шта­бах 8-й ди­ви­зии, 1, 10 и 12-го ар­мей­ских кор­пу­сов. С 1894 года член Во­енно-ис­то­рической ко­мис­сии по опи­са­нию русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов . С 1904 года командир 140-го За­рай­ско­го пехотного пол­ка, уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов.

В 1905-1906 годах начальник шта­ба 3-го Сибирского ар­мей­ско­го кор­пу­са, за­тем в Главном шта­бе. В 1908-1910 годах начальник 1-й стрелковой бри­га­ды. С 1910 года начальник За­амур­ско­го округа по­гра­нич­ной стра­жи. Из-за хи­ще­ний на КВЖД всту­пил в кон­фликт с министром фи­нан­сов В. Н. Ко­ков­цо­вым (по­гра­нич­ная стра­жа под­чи­ня­лась Министерству фи­нан­сов), по­сле че­го в конце 1912 года (по другим дан­ным, в начале 1913 года) на­зна­чен начальником 35-й пехотной ди­ви­зии. В 1913 году по лич­ной прось­бе уво­лен в от­став­ку.

В ка­че­ст­ве кор­рес­пон­ден­та газеты «Ут­ро Рос­сии» уча­ст­во­вал во второй Бал­кан­ской вой­не. В но­ябре 1913 года по по­ста­нов­ле­нию Осо­бо­го при­сут­ст­вия Московского во­ен­но-ок­руж­но­го су­да за пуб­ли­ка­цию в от­кры­той пе­ча­ти слу­жеб­ных до­ку­мен­тов, от­но­ся­щих­ся к ма­хи­на­ци­ям на КВЖД, ли­шён пен­сии и пра­ва в те­че­ние 3 лет за­ни­мать долж­ность на государственной служ­бе (в мар­те 1914 года ре­ше­ни­ем то­го же су­да оп­рав­дан).

В Первую ми­ро­вую вой­ну по­сле на­ча­ла мо­би­ли­за­ции по­дал про­ше­ние на Вы­со­чай­шее имя о вос­ста­нов­ле­нии на во­енной служ­бе, на­зна­чен в рас­по­ря­же­ние начальника шта­ба Юго-Западного фрон­та. В августе 1914 года во вре­мя раз­ве­ды­вательного по­лё­та в рай­оне города Лем­берг (ны­не Львов, Ук­раи­на) са­мо­лёт, в ко­то­ром на­хо­дил­ся Мартынов, был под­бит, со­вер­шил вы­ну­ж­ден­ную по­сад­ку, эки­паж по­пал в плен. В феврале 1918 года Мартынов ос­во­бо­ж­дён, вер­нул­ся в Рос­сию. В ию­не 1918 года всту­пил в РККА , начальник Управ­ле­ния снаб­же­ния РККА (до но­ября 1918 года). С декабря 1918 года пре­по­да­ва­тель в Ака­де­мии Ген­шта­ба и од­но­вре­мен­но в 1918-1924 годах член Во­енно-ис­то­рической ко­мис­сии по опи­са­нию Первой ми­ро­вой вой­ны. В 1928 году уво­лен из ря­дов РККА по воз­рас­ту.

В 1928-1931 годах ра­бо­тал в ре­дак­ции «Боль­шой советской эн­цик­ло­пе­дии», пре­по­да­вал в первом Московском университете. В 1931 году аре­сто­ван, осу­ж­дён по 58-й ста­тье (контр­ре­во­люционные пре­сту­п­ле­ния) УК РСФСР на 5 лет ссыл­ки. В 1932 году при­го­вор от­ме­нён, Мартынов вер­нул­ся в Мо­ск­ву. В сентябре 1937 года сно­ва аре­сто­ван, об­ви­нён в контр­ре­во­люционной аги­та­ции и по при­го­во­ру «трой­ки» при Управ­ле­нии НКВД СССР по Мо­с­ков­ской области рас­стре­лян. В 1956 году при­го­вор от­ме­нён «за от­сут­ст­ви­ем со­ста­ва пре­сту­п­ле­ния».

В во­енно-тео­ре­тических тру­дах Мартынов вы­сту­пал по­сле­до­ва­те­лем Г. А. Лее­ра, от­стаи­вал «веч­ные и не­из­мен­ные» за­ко­ны и прин­ци­пы во­енной нау­ки и во­енного ис­кус­ст­ва. Во­енно-ис­то­рическими тру­да­ми внёс вклад в раз­ра­бот­ку ис­то­рии русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов и кри­тическое изу­че­ние русско-японской вой­ны 1904-1905 годов, явил­ся пер­вым во­енным ис­то­ри­ком, ко­то­рый ос­ве­тил роль российской ар­мии в со­бы­ти­ях от Фев­раль­ской до Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года.

Сочинения:

Ме­то­ди­че­ская стра­те­гия и ее кри­ти­ки. СПб., 1894;

Стра­те­гия в эпо­ху На­по­ле­о­на I и в на­ше вре­мя. СПб., 1894;

Лейб-гвар­дии егер­ский полк в вой­ну с Тур­ци­ей 1877–1878 г. СПб., 1896;

Бло­ка­да Плев­ны. (По ар­хив­ным ма­те­риа­лам). СПб., 1900;

Из пе­чаль­но­го опы­та рус­ско-япон­ской вой­ны. 2-е изд. СПб., 1907;

Вос­по­ми­на­ния о Япон­ской вой­не ко­ман­ди­ра пе­хот­но­го пол­ка. По­лоцк, 1910;

Цар­ская ар­мия в фев­раль­ском пе­ре­во­ро­те. Л., 1927.