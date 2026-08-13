МАРТОВСКОЕ ПОЛЕ (лат. Campus Martius)
Обозначение общего собрания войска у франков и лангобардов.
Мартовские поля были важным древнегерманским обычаем.
Собрания проходили весной, потому что в это время года климат позволял планировать и вести новые военные кампании.
При Хлодвиге I (481–511 гг.) Мартовское поля было также возможностью передать королю ежегодные подношения, подтвердить клятву верности, обратиться к нему за разрешением спора и пр.
Обычай исчез при потомках Хлодвига в Нейстрии и Бургундии, однако в Австразии, которая располагалась на территориях, которые в меньшей степени подверглись романизации, обычай сохранялся и позднее; там с 591 г. на Мартовском поле стали проводиться судебные заседания.
При Арнульфингах обычай был возрожден и на Мартовские поля вновь стали созывать воинов со всего Франкского государства.
С 775 г. Мартовские поля стали проводиться в мае, таким образом, они превратились в Майские поля. Это обычно связывают с изменением характера франкской армии.
С VIII в. в ней стала преобладать кавалерия, а в марте подножного корма для большого количества лошадей не было.
Исторические источники:
Хроники Фредегара. СПб-Москва, 2015;
Григорий Турский История франков. М., 1987.
Автор статьи: Г. А. Шмидт.