МАРТОН ЭВА

МАРТОН ЭВА - венгерская пе­ви­ца (со­пра­но).

В 1968 году окон­чи­ла Музыкальную ака­де­мию имени Ф. Лис­та в Бу­да­пеш­те. В том же го­ду де­бю­ти­ро­ва­ла в пар­тии Ше­ма­хан­ской ца­ри­цы («Зо­ло­той пе­ту­шок» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва) в Венгерской государственной опе­ре; на этой сце­не ис­пол­ни­ла пар­тии Тос­ки и Ма­нон Лес­ко (од­но­именной опе­ры Дж. Пуч­чи­ни), Тать­я­ны («Ев­ге­ний Оне­гин» П. И. Чай­ков­ско­го ). В 1972-1977 годах со­ли­ст­ка Городского те­ат­ра Франк­фур­та-на-Май­не (по при­гла­ше­нию К. фон До­на­ньи), в 1977-1980 годах - Гам­бург­ской государственной опе­ры. С 1973 года по­сто­ян­но вы­сту­па­ет в Вен­ской государственной опе­ре (с 1997 года почетное зва­ние «кам­мер­зен­ге­рин», по­жиз­нен­ный член труп­пы).

В 1976 году впер­вые вы­сту­пи­ла в нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Ева в «Нюрн­берг­ских мей­стер­зин­ге­рах» Р. Ваг­не­ра), в 1978 году - в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» (Ле­о­но­ра в «Тру­ба­ду­ре» Дж. Вер­ди), в 1987 году - в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Ту­ран­дот в од­но­именной опе­ре Дж. Пуч­чи­ни; од­на из луч­ших пар­тий в ре­пер­туа­ре Мартон). Про­сла­ви­лась так­же в пар­ти­ях Брун­гиль­ды, Эль­зы, Кун­д­ри («Коль­цо ни­бе­лун­га», «Ло­эн­грин», «Пар­си­фаль» Ваг­не­ра), Са­ло­меи и Элек­тры (од­но­именной опе­ры Р. Штрау­са). Сре­ди других пар­тий: Джо­кон­да, Вал­ли (од­но­именной опе­ры А. Пон­кь­ел­ли, А. Ка­та­ла­ни), Мад­лен («Ан­д­ре Ше­нье» У. Джор­да­но), Юдит («За­мок гер­цо­га Си­няя Бо­ро­да» Б. Бар­то­ка).

Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в круп­ней­ших те­ат­рах ми­ра, не­од­но­крат­но - в СССР. Уча­ст­во­вала в ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лях: «Фло­рен­тий­ский му­зы­каль­ный май» (1972 год), Бай­рёйт­ском (1977-1978 годы, пар­тии Ве­не­ры и Ели­за­ве­ты в опе­ре «Тан­гей­зер» Ваг­не­ра), Зальц­бург­ском (1982, 1983, 1989, 1992 годы), «Аре­на ди Ве­ро­на» (1995 год) и др. С её уча­сти­ем за­пи­са­но 30 опер (пол­но­стью) под управ­ле­ни­ем ве­ду­щих ди­ри­жё­ров. С 2005 года ру­ко­во­ди­тель факультета соль­но­го пе­ния в Музыкальной ака­де­мии имени Ф. Лис­та (профессор с 2006 года).