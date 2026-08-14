МАРТОН ЭВА
МАРТОН ЭВА - венгерская певица (сопрано).
В 1968 году окончила Музыкальную академию имени Ф. Листа в Будапеште. В том же году дебютировала в партии Шемаханской царицы («Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова) в Венгерской государственной опере; на этой сцене исполнила партии Тоски и Манон Леско (одноименной оперы Дж. Пуччини), Татьяны («Евгений Онегин» П. И. Чайковского). В 1972-1977 годах солистка Городского театра Франкфурта-на-Майне (по приглашению К. фон Донаньи), в 1977-1980 годах - Гамбургской государственной оперы. С 1973 года постоянно выступает в Венской государственной опере (с 1997 года почетное звание «каммерзенгерин», пожизненный член труппы).
В 1976 году впервые выступила в нью-йоркской «Метрополитен-опере» (Ева в «Нюрнбергских мейстерзингерах» Р. Вагнера), в 1978 году - в миланском театре «Ла Скала» (Леонора в «Трубадуре» Дж. Верди), в 1987 году - в лондонском театре «Ковент-Гарден» (Турандот в одноименной опере Дж. Пуччини; одна из лучших партий в репертуаре Мартон). Прославилась также в партиях Брунгильды, Эльзы, Кундри («Кольцо нибелунга», «Лоэнгрин», «Парсифаль» Вагнера), Саломеи и Электры (одноименной оперы Р. Штрауса). Среди других партий: Джоконда, Валли (одноименной оперы А. Понкьелли, А. Каталани), Мадлен («Андре Шенье» У. Джордано), Юдит («Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока).
Гастролировала в крупнейших театрах мира, неоднократно - в СССР. Участвовала в международных фестивалях: «Флорентийский музыкальный май» (1972 год), Байрёйтском (1977-1978 годы, партии Венеры и Елизаветы в опере «Тангейзер» Вагнера), Зальцбургском (1982, 1983, 1989, 1992 годы), «Арена ди Верона» (1995 год) и др. С её участием записано 30 опер (полностью) под управлением ведущих дирижёров. С 2005 года руководитель факультета сольного пения в Музыкальной академии имени Ф. Листа (профессор с 2006 года).