МАРТИНЕС КАМПОС, АНТОН

МАРТИНЕС КАМПОС, АНТОН АРСЕНИО - испанский государственный, политический и военный деятель, капитан-генерал (1876 год).

С 1852 года на служ­бе в ар­мии, уча­ст­во­вал в ис­па­но-ма­рок­кан­ской вой­не 1859-1860 годов, анг­ло-фран­ко-ис­пан­ской ин­тер­вен­ции в Мек­си­ке 1861-1867 годов, Де­ся­ти­лет­ней вой­не на Ку­бе 1868-1878 годов. В 1872 году во­енный гу­бер­на­тор Ка­та­ло­нии, ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем кан­то­наль­ных вос­ста­ний в Бар­се­ло­не и Ва­лен­сии. 29.12.1874 года воз­гла­вил про­нун­сиа­мен­то (во­енный мя­теж) в городе Са­гун­то, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го бы­ла вос­ста­нов­ле­на мо­нар­хия. 9.10.1876 года на­зна­чен глав­но­ко­ман­дую­щим испанскими си­ла­ми на Ку­бе, под­пи­сал за­вер­шив­ший Де­ся­ти­лет­нюю вой­ну Сан­хон­ский до­го­вор.

Вы­сту­пал за рас­про­стра­не­ние на Ку­бу прав испанских про­вин­ций, ко­то­ры­ми они рас­по­ла­га­ли по кон­сти­ту­ции 1876 года (эта ини­циа­ти­ва не бы­ла под­дер­жа­на пра­ви­тель­ст­вом). По воз­вра­ще­нии с Ку­бы по по­ру­че­нию ко­ро­ля Аль­фон­со XII Уми­ро­тво­ри­те­ля уча­ст­во­вал в фор­ми­ро­ва­нии но­во­го ка­би­не­та ми­ни­ст­ров. В мар­те - де­каб­ре 1879 года министр-пре­зи­дент и во­енный министр. В 1881-1883 годах во­енный министр в ка­би­не­те П. М. Са­га­сты. В 1893-1894 годах ко­ман­до­вал испанскими вой­ска­ми в Ма­рок­ко. В феврале 1895 года с на­ча­лом На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны на Ку­бе 1895-1898 годов вновь воз­гла­вил испанские си­лы на ост­ро­ве. В 1896 году от­стра­нён от долж­но­сти из-за не­удач в борь­бе с пов­стан­ца­ми. С 1899 года пре­зи­дент Выс­ше­го во­енного и морского со­ве­та. Па­мят­ник Мартинесу ус­та­нов­лен в мад­рид­ском пар­ке дель-Бу­эн-Ре­ти­ро.