МАРТИ РОДРИГЕС ФАРАБУНДО

МАРТИ РОДРИГЕС ФАРАБУНДО АУГУСТО - по­ли­тический дея­тель Саль­ва­до­ра.

Из се­мьи со­стоя­тель­но­го кре­сть­я­ни­на, по­клон­ни­ка ли­де­ра национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния Ку­бы Х. Х. Мар­ти . Изу­чал пра­во в университете Сан-Саль­ва­до­ра. Уча­ст­во­вал в сту­денческом дви­же­нии, в 1920 году был вы­слан из стра­ны. Жил в Гва­те­ма­ле, в 1923 году один из ос­но­ва­те­лей Ком­му­ни­стической пар­тии Гва­те­ма­лы.

По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну в 1925-1928 годах за­ни­мал ру­ко­во­дя­щие долж­но­сти в Ре­гио­наль­ной фе­де­ра­ции тру­дя­щих­ся Саль­ва­до­ра. В 1926 году со­дей­ст­во­вал соз­да­нию саль­ва­дор­ской сек­ции Ан­ти­им­пе­риа­ли­стической ли­ги Аме­ри­ки. За свою дея­тель­ность не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам и вы­сыл­ке из стра­ны. В 1928-1929 годах уча­ст­во­вал в пар­ти­зан­ской вой­не в Ни­ка­ра­гуа под руководством А. С. Сан­ди­но. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну ак­тив­но со­труд­ни­чал с Ком­му­ни­стической пар­ти­ей Саль­ва­до­ра (ос­но­ва­на в 1930 году).

По­сле от­ка­за в 1932 году вла­стей Саль­ва­до­ра при­зна­вать ре­зуль­та­ты му­ни­ци­паль­ных вы­бо­ров (по­бе­ду на них одер­жа­ли ком­му­ни­сты) на­чал под­го­тов­ку воо­ружённого вос­ста­ния про­тив ди­к­та­ту­ры генерала М. Эр­нан­де­са Мар­ти­не­са. Аре­сто­ван, рас­стре­лян по при­го­во­ру су­да. Име­нем Марти на­зва­на организация саль­ва­дор­ских пов­стан­цев (с 1992 года пар­тия) Фронт на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния имени Фа­ра­бун­до Мар­ти.