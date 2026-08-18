МАРТЕНС ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ
МАРТЕНС ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ - российский юрист, дипломат, публицист, тайный советник, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1908 год).
Окончил юридический факультет Санк-Петербургского университета (1867 год), в 1869-1871 годах слушал лекции в университетах Вены, Лейпцига и Гейдельберга. Доцент (с 1871 года), экстраординарный (с 1873 года), ординарный (1876-1905 годы) профессор кафедры международного права Санк-Петербургского университета. Преподавал также в Училище правоведения (1871-1909 годы) и Александровском лицее (1886-1899 годы). Автор ставшего классическим исследования «Современное международное право цивилизованных народов» (том 1-2, 1882-1983 годы; 5-е издание, том 1-2, 2008 год), сыгравшего важную роль в формировании науки международного права в конце XIX - начале XX веков и переведённого на 7 иностранных языков.
В 1869 году принят на службу в Министерство иностранных дел (МИД), с 1878 года чиновник особых поручений при государственном канцлере князе А. М. Горчакове, с 1881 года непременный член Совета МИДа. Активно участвовал в теоретической разработке проблем международного права в рамках интернациональных конгрессов и форумов, в практическом решении вопросов мировой политики. В 1874 году участвовал в Брюссельской конференции по кодификации законов и обычаев сухопутной войны, составил проект международной конвенции, предусматривавший подробную регламентацию прав воюющих сторон в отношении друг друга и частных лиц. Представлял Россию на международных конференциях Красного Креста (с 1884 года), на Международном конгрессе морского и торгового права в Брюсселе (1888 год), на Брюссельской конференции по делам Африки (1889-1890 годы; о мерах борьбы с работорговлей), на 4 конференциях по международному частному праву в Гааге (1893-1904 годы).
Сыграл ключевую роль в подготовке Гаагской конференции мира 1899 года (Мартенс - председатель второй комиссии «о законах войны»; смотрите в статье Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов), которая на основе разработанного Мартенсом в 1874году проекта приняла Конвенцию о законах и обычаях войны, учредила по его предложению Постоянную палату третейского суда (Мартенс вошёл в состав группы арбитров палаты) и международные следственные комиссии. Мартенс ввёл т. н. оговорку Мартенса, положенную в основу современного военно-гуманитарного права (если в ходе войны возникнут ситуации, не предусмотренные определёнными конвенциями, то «население и воюющие остаются под охраной и действием начал международного права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, из закона человечности и требований общественного сознания»).
Активно участвовал в подготовке и работе Гаагской конференции мира 1907 года в качестве второго уполномоченного от России и председателя четвертой комиссии «войны и нейтралитета на море». Мартенс неоднократно приглашался в качестве третейского судьи для решения важных международныхспоров: между Великобританией и США по вопросу о рыболовстве в Беринговом море (1893 год), между Великобританией и Венесуэлой из-за территорий на реке Ориноко и др.
Играл большую роль в юридическом обеспечении российской внешней политики, в 1896 году получил право прямого доклада императору. В записках Николаю II и руководству МИДа в 1897-1898 годах (опубликовал И. С. Рыбачёнок в журнале «Источник. Документы русской истории», 1995 год, № 1; 1998 год, № 4) доказывал, что при решении Восточного вопроса Россия должна стремиться к установлению своего контроля над Черноморскими проливами, в т. ч. путём раздела Османской империи. Главной опасностью для внешнеполитических позиций страны считал проведение Россией экспансии на Дальнем Востоке. Участвовал в заключении Портсмутского мира 1905 года. В дальнейшем выступал за развитие связей со странами Антанты.
По инициативе А. М. Горчакова Мартенс подготовил одну из самых фундаментальных документальных публикаций конца XIX - начала XX веков - «Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами» (том 1-15, 1874-1909 годы); издание посвящено отношениям России с Австрией в 1648-1878 годах (том 1-4), немецкими государствами, Пруссией и Германской империей в 1656-1888 годах (том 5-8), с Великобританией в 1710-1895 годах (том 9-12), Францией в 1717-1906 годах (том 13-15); отличается высоким уровнем археографической подготовки, снабжено ценными комментариями на основе архивных материалов.
Мартенс - автор ряда популярных очерков по различным проблемам истории внешней политики России (опубликован в журналах «Вестник Европы» и «Русская мысль»), выступал в европейской печати по важнейшим вопросам современной ему дипломатической деятельности России и международных отношений, отражая официальную позицию российского МИДа. Придерживался монархических взглядов, вместе с тем отстаивал приоритет права во взаимоотношениях власти и общества; скептически отнёсся к становлению парламентаризма в России, в апреле 1907 года опубликовал в британской газете «The Times» письмо с критикой Государственной думы и с предложением её роспуска. Дневник Мартенса (хранится в Архиве внешней политики Российской империи, опубликованы его отрывки за 1905-1907 годы в журнале «Международная жизнь», 1996 год, № 4; 1997 год, № 4) - ценный источник по истории российской дипломатии.
Сочинения:
О праве частной собственности во время войны. СПб., 1869;
О консулах и консульской юрисдикции на Востоке. СПб., 1873;
Восточная война и Брюссельская конференция. СПб., 1879;
Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1880;
Россия и Китай. СПб., 1881;"
Египетский вопрос и международное право. СПб., 1882;
Гаагская конференция мира. Культурно-исторический очерк // Вестник Европы. 1900. Т. 2. Кн. 3.