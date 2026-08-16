МАРТ И НЕС ВИЛЬ E НА РУБEН

Мартинес Вильeна ( исп. Martinez Vil­lena), Рубeн (20.12.1899, Алькисар — 16.01.1934, Гавана) — видный деятель студенческого и коммунистического движения Кубы 1920—1930-х, поэт, публицист. Выходец из среды мелкобуржуазной прогрессивной интеллигенции. ­Закончил факультет права Гаванского университета (1916—1922), доктор гражданского и публичного права. В годы учебы включился в борьбу за университетскую реформу, сподвижник Х. А. Мельи. Один из членов «Группы минористов» (1923), выступавшей за моральное обновление кубинского общества, участник «Протеста ­13-ти» против коррупционного правительства А. Сайаса (1921—1924), создатель Фаланги революционного действия» (1923), движения ветеранов и патриотов Кубы, один из основателей Антиимпериалистической лиги (1924), Народного университета им. Х. Марти (1923—1927), адвокат Всеобщей конфедерации трудящихся Кубы (КНОК); в 1927 вступил в первую Коммунистическую партию Кубы (КПК), с 1928 член ее ЦК, в 1929—1934 — ее неофициальный руководитель. В 1930 — организатор политической забастовки против диктатуры Х. Мачадо-и-Моралеса (1925—1933). В 1930—1933 жил в СССР, участвовал в деятельности Латиноамериканской секции Коминтерна и Профинтерна; делегат от КНОК на V конгрессе Профинтерна (1930). Организатор всеобщей забастовки (август 1933), в результате которой была свергнута диктатура Х. Мачадо-и-Моралеса. Поэтическая и литературная деятельность М. В. была проникнута любовью к родине и призывами к борьбе за ее национальное освобождение от американского империализма. Умер в январе 1934 от туберкулеза.

Соч. : El parpado abierto: antologia poetica. La Habana, 2004.

Лит. : Orbita de Ruben Martinez Villena, esbozo biografico. La Habana, 1964; Nunez Machin A. Ruben Martinez Villena. La Habana, 1971; Masson C. Ruben: desde el recuerdo y la esperanza. La Habana, 2006. Л. А. Ивкина.