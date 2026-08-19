МАРСТОН-МУР, БИТВА ПРИ

Марстон-Мур, битва при — состоялась 2 июля 1644 в период 1-й граж­данской войны (1642—1646) Английской революции XVII в. между круглоголовыми , представлявшими силы английского парламента, и «кавалерами»-роялистами (сторонниками короля Карла I Стюарта ). Началась как успешная попытка снятия осады «круглоголовых» с г. Йорка силами роялистов, далее продолжилась у местечка Марстон-Мур, расположенного в болотистой местности недалеко от этого города. Общими силами «круглоголовых» и присоединившихся к ним шотландских ковенантеров (под руководством полководца Лесли) командовали Кромвель , граф Манчестер, граф Ливен и лорд Ферфакс, силами роялистов — племянник Карла I принц Руперт и Уильям Кавендиш. Круглоголовые имели преимущество в пехоте (27 тыс. человек против 17 тыс. у роялистов); преимущество в кавалерии было не столь велико (7 тыс. всадников против 6 тыс. соответственно). Конники принца Руперта отличались отличной выездкой и высокими боевыми качествами, тогда как конница Кромвеля состояла по большей части из людей, мало искушенных в верховой езде. Однако у Кромвеля была своя тактика: его конница, в отличие от сил Руперта, не рассыпалась при атаке, а действовала единой и сокрушительной силой. К тому же ее поддерживали пикинеры, вооруженные пятиметровыми пиками. Большое значение имела также тактика пехоты Кромвеля, основанная на принципе сразу после атаки принимать стройный боевой порядок. Итогом битвы стало сокрушительное поражение «кавалеров»: их потери составили 4 тыс. человек убитыми и 1500 пленными, в то время как сторонники Кромвеля потеряли 300 человек убитыми. Эта битва стала первой серьезной победой армии парламента; в его власти оказался весь Север страны. Считавшаяся непобедимой конница Руперта впервые потерпела поражение. Именно после этой битвы Руперт назвал Кромвеля «железнобоким»; впоследствии эта характеристика была распространена и на его солдат. Битва при Марстон-Муре ознаменовала начало решающего перелома в пользу сил парламента в ходе гражданских войн периода Английской революции XVII в .

Лит. : Hill C. The Century of Revolution. New York, 1961; Барг М. А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991; Гайд Э . История Великого мятежа: В 2 т. / Пер. А. А. Васильева, С. Е. Федорова. СПб., 2019. М. В. Винокурова.