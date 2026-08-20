МАРСОВО ПОЛЕ
МАРСОВО ПОЛЕ - площадь в Санкт-Петербурге.
Границы прямоугольного в плане Пустого, или Большого, луга (около 11 га) определились в первой четверти XVIII века, когда для его осушения между Невой и Мойкой были прорыты Лебяжий канал, отделяющий сейчас Марсово поле от Летнего сада, и Красный канал (засыпан в конце XVIII века). Во времена императора Петра I там проходили военные парады и народные гулянья, устраивались «потешные огни» (отсюда одно из его название - «Потешное поле»); были выстроены Питейный дом (1712 год), Зверовой двор (1713 год) с редкими животными и павильон с Готторпским глобусом (1721-1726 годы), 2 дворца Екатерины I (дали Марсову полю название «Царицын луг»; все не сохранились).
В 1740-х годах на Марсовом поле был устроен сад «Променад», в его создании участвовали Б. Ф. Растрелли и М. Г. Земцов. Несохранившиеся барочные Летний дворец императрицы Елизаветы Петровны на берегу Мойки (1741-1744 годы) и Оперный дом (1750 год; оба - архитектор Растрелли) положили начало архитектурному обрамлению Марсова поля. В конце XVIII века по северной границе Марсова поля, вдоль Невы, были построены в стиле классицизма Мраморный дворец (1768-1785 годы, архитектор А. Ринальди), дома Н. И. Салтыкова (1784-1788 годы, архитектор Дж. Кваренги) и И. И. Бецкого (1784-1787 годы). При императоре Павле I на месте Летнего дворца возведён Инженерный замок, Марсово поле было очищено от всех построек и превращено в военный плац. Там установили обелиск П. А. Румянцеву-Задунайскому (1798-1799 годы, архитектор В. Бренна; перемещён в 1818 году на Васильевский остров) и памятник А. В. Суворову (1799-1801 годы, скульптор М. И. Козловский; в 1820 году перенесён к Неве): полководец представлен в образе бога войны Марса, который стал символом русской воинской доблести и дал после победы в Отечественной войне 1812 года окончательное название площади (по образцу одноименной площади в Париже), бывшей долгие годы средоточием военной жизни столицы.
После 1812 года К. И. Росси перепланировал весь прилегающий к Марсову полю район; была продолжена до Марсова поля Садовая улица, проложен проезд вдоль Мойки, сооружены 5 мостов через Фонтанку, Мойку и Лебяжий канал. На западной стороне Марсова поля возведены казармы лейб-гвардии Павловского полка (1817-1819 годы, В. П. Стасов) и «дом Адамини» (1823-1827 годы, архитектор Д. Ф. Адамини). Во второй половине XIX века Марсово поле использовалось для праздничных гуляний и развлечений - строились временные катальные горы, карусели, помосты для выступлений балаганных театров, устраивались заезды велосипедистов, был выстроен железо-бетонный «скетинг-ринк» для катания на роликовых коньках (1910 год, архитектор Е. Ф. Шретер; не сохранился) и др.
Современный вид Марсово поле приобрело после 1917 года. В его центре установлен памятник «Борцам революции» (1917-1919 годы; архитектор Л. В. Руднев, автор надписей А. В. Луначарский). В 1920-1923 годах Марсово поле превращено в партерный парк со строгой геометрической планировкой (архитектор И. А. Фомин, ландшафтный архитектор Р. Ф. Катцер). В 1957 году на Марсовом поле сооружён Вечный огонь.