МАРСОВО ПОЛЕ

МАРСОВО ПОЛЕ - площадь в Санкт-Петербурге .

Гра­ни­цы пря­мо­уголь­но­го в пла­не Пус­то­го, или Боль­шо­го, лу­га (около 11 га) оп­ре­де­ли­лись в первой четверти XVIII века, ко­гда для его осу­ше­ния ме­ж­ду Не­вой и Мой­кой бы­ли про­ры­ты Ле­бя­жий ка­нал, от­де­ляю­щий сей­час Марсово поле от Лет­не­го са­да, и Крас­ный ка­нал (за­сы­пан в конце XVIII века). Во вре­ме­на императора Пет­ра I там про­хо­ди­ли во­енные па­ра­ды и народные гу­ля­нья, уст­раи­ва­лись «по­теш­ные ог­ни» (от­сю­да од­но из его название - «По­теш­ное по­ле»); бы­ли вы­строе­ны Пи­тей­ный дом (1712 год), Зве­ро­вой двор (1713 год) с ред­ки­ми жи­вот­ны­ми и па­виль­он с Гот­торп­ским гло­бу­сом (1721-1726 годы), 2 двор­ца Ека­те­ри­ны I (да­ли Марсову полю название «Ца­ри­цын луг»; все не сохранились).

В 1740-х годах на Марсовом поле был уст­ро­ен сад «Про­ме­над», в его соз­да­нии уча­ст­во­ва­ли Б. Ф. Рас­трел­ли и М. Г. Зем­цов. Не­со­хра­нив­шие­ся ба­роч­ные Лет­ний дво­рец императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны на бе­ре­гу Мой­ки (1741-1744 годы) и Опер­ный дом (1750 год; оба - архитектор Рас­трел­ли) по­ло­жи­ли на­ча­ло ар­хитектурному об­рам­ле­нию Марсова поля. В конце XVIII века по северной гра­ни­це Марсова поля, вдоль Не­вы, бы­ли по­строе­ны в сти­ле клас­си­циз­ма Мра­мор­ный дво­рец (1768-1785 годы, архитектор А. Ри­наль­ди), до­ма Н. И. Сал­ты­ко­ва (1784-1788 годы, архитектор Дж. Ква­рен­ги) и И. И. Бец­ко­го (1784-1787 годы). При императоре Пав­ле I на мес­те Лет­не­го двор­ца воз­ве­дён Ин­же­нер­ный за­мок , Марсово поле бы­ло очи­ще­но от всех по­стро­ек и пре­вра­ще­но в во­енный плац. Там ус­та­но­ви­ли обе­лиск П. А. Ру­мян­це­ву-За­ду­най­ско­му (1798-1799 годы, архитектор В. Брен­на; пе­ре­ме­щён в 1818 году на Ва­силь­ев­ский ост­ров) и па­мят­ник А. В. Су­во­ро­ву (1799-1801 годы, скульп­тор М. И. Коз­лов­ский; в 1820 году пе­ре­не­сён к Не­ве): пол­ко­во­дец пред­став­лен в об­ра­зе бо­га вой­ны Мар­са , ко­то­рый стал сим­во­лом рус­ской во­ин­ской доб­ле­сти и дал по­сле по­бе­ды в Оте­че­ст­вен­ной вой­не 1812 года окон­ча­тель­ное название пло­ща­ди (по об­раз­цу од­но­именной пло­ща­ди в Па­ри­же), быв­шей дол­гие го­ды сре­до­то­чи­ем во­енной жиз­ни сто­ли­цы.

По­сле 1812 года К. И. Рос­си пе­ре­пла­ни­ро­вал весь при­ле­гаю­щий к Марсову полю рай­он; бы­ла про­дол­же­на до Марсова поля Са­до­вая улица, про­ло­жен про­езд вдоль Мой­ки, со­ору­же­ны 5 мос­тов че­рез Фон­тан­ку, Мой­ку и Ле­бя­жий ка­нал. На западной сто­ро­не Марсова поля воз­ве­де­ны ка­зар­мы лейб-гвар­дии Пав­лов­ско­го пол­ка (1817-1819 годы, В. П. Ста­сов) и «дом Ада­ми­ни» (1823-1827 годы, архитектор Д. Ф. Ада­ми­ни). Во второй половине XIX века Марсово поле ис­поль­зо­ва­лось для празд­нич­ных гу­ля­ний и раз­вле­че­ний - строи­лись временные ка­таль­ные го­ры, ка­ру­се­ли, по­мос­ты для вы­сту­п­ле­ний ба­ла­ган­ных те­ат­ров, уст­раи­ва­лись за­ез­ды ве­ло­си­пе­ди­стов, был вы­стро­ен железо-бе­тонный «ске­тинг-ринк» для ка­та­ния на ро­ли­ко­вых конь­ках (1910 год, архитектор Е. Ф. Шре­тер; не сохранился) и др.

Современный вид Марсово поле при­об­ре­ло по­сле 1917 года. В его цен­тре ус­та­нов­лен па­мят­ник «Бор­цам ре­во­лю­ции» (1917-1919 годы; архитектор Л. В. Руд­нев, ав­тор над­пи­сей А. В. Лу­на­чар­ский). В 1920-1923 годах Марсово поле пре­вра­ще­но в пар­тер­ный парк со стро­гой гео­мет­рической пла­ни­ров­кой (архитектор И. А. Фо­мин, ланд­шафт­ный архитектор Р. Ф. Кат­цер). В 1957 году на Марсовом поле со­ору­жён Веч­ный огонь.

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