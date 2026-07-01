МАРСО МАРСЕЛЬ
МАРСО МАРСЕЛЬ - французский актёр-мимик.
Учился в художественной школе в Лиможе. Участник Движения Сопротивления. Гибель отца в концлагере Освенцим повлияла на формирование мировоззрения Марсо, чьё творчество всегда было связано с осмыслением причин, ведущих современного человека к моральному и физическому уничтожению. Поступил в школу драматического искусства Ш. Дюллена в Париже, учился в классе Э. Декру. С 1946 года в труппе Ж. Л. Барро и М. Рено.
В 1947 году организовал «Содружество мимов Марселя Марсо». За 12 сезонов поставил более 20 мимодрам: «Шинель» по Н. В. Гоголю (1951 год), «Поединок во тьме» (1952 год), «Три парика» (1953 год), «Ломбард» (1956 год), «Париж смеётся, Париж плачет» (1959 год) и др. В начале1960-х годов выступал с сольными спектаклями-концертами. Их открывала череда «стилевых упражнений», знакомящих публику с основами языка современной пантомимы; далее шли небольшие зарисовки и номера Бипа - постоянного персонажа, созданного Марсо ещё в 1947 году; оба отделения концерта завершали философские притчи («Юность, Зрелость, Старость, Смерть», 1946 год; «Трибунал», 1949 год; «В мастерской масок», 1959 год; «Клетка» и «Контрасты», 1962 год; «Сотворение мира», 1968 год, и др.).
В 1969 году основал в Париже Международную школу пантомимы, в 1978 году - Парижскую международную школу мимодрамы Марселя Марсо, в 1996 году - Фонд Марсо, пропагандирующий искусство пантомимы в США. Искусство Марсо оказало определяющее влияние на развитие жанра пантомимы во второй половине XX века, обогатив язык мирового театрального искусства в целом. Марсо снялся в фильмах «Четыре шага в жизнь», «Робот», «Барбарелла», «Немое кино», «Острова» и др. Творчеству Марсо посвящены фильмы «Бип и рандеву» (1948 год), «Пантомимы Бипа» (1951 год), «Пантомимы» (1954 год), «Первый класс» (1970 год), «Мим Марсель Марсо» (1972 год), «Искусство тишины» (1975 год) и др. Марсо много работал на телевидении во Франции, США, Великобритании, Дании. Занимался живописью. Офицер (1986 год) ордена Почётного легиона.
Сочинения:
Die Weltkunst der Pantomime. B., 1956 (mit H. Ihering);
The story of Bip. N. Y., 1976; Bip in a book. N. Y., 2001.