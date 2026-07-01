МАРСО МАРСЕЛЬ

МАРСО МАРСЕЛЬ - французский актёр-мимик.

Учил­ся в ху­дожественной шко­ле в Ли­мо­же. Уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. Ги­бель от­ца в конц­ла­ге­ре Ос­вен­цим по­влия­ла на фор­ми­ро­ва­ние ми­ро­воз­зре­ния Марсо, чьё твор­че­ст­во все­гда бы­ло свя­за­но с ос­мыс­ле­ни­ем при­чин, ве­ду­щих современного че­ло­ве­ка к мо­раль­но­му и фи­зическому унич­то­же­нию. По­сту­пил в шко­лу дра­ма­тического искусства Ш. Дюл­ле­на в Па­ри­же, учил­ся в клас­се Э. Дек­ру. С 1946 года в труп­пе Ж. Л. Бар­ро и М. Ре­но.

В 1947 году ор­га­ни­зо­вал «Со­дру­же­ст­во ми­мов Мар­се­ля Мар­со». За 12 се­зо­нов по­ста­вил бо­лее 20 ми­мод­рам: «Ши­нель» по Н. В. Го­го­лю (1951 год), «По­еди­нок во тьме» (1952 год), «Три па­ри­ка» (1953 год), «Лом­бард» (1956 год), «Па­риж сме­ёт­ся, Па­риж пла­чет» (1959 год) и др. В начале1960-х годов вы­сту­пал с соль­ны­ми спек­так­ля­ми-кон­цер­та­ми. Их от­кры­ва­ла че­ре­да «сти­ле­вых уп­раж­не­ний», зна­ко­мя­щих пуб­ли­ку с ос­но­ва­ми язы­ка современной пан­то­ми­мы ; да­лее шли не­боль­шие за­ри­сов­ки и но­ме­ра Би­па - по­сто­ян­но­го пер­со­на­жа, соз­дан­но­го Марсо ещё в 1947 году; оба от­де­ле­ния кон­цер­та за­вер­ша­ли фи­лософские прит­чи («Юность, Зре­лость, Ста­рость, Смерть», 1946 год; «Три­бу­нал», 1949 год; «В мас­тер­ской ма­сок», 1959 год; «Клет­ка» и «Кон­тра­сты», 1962 год; «Со­тво­ре­ние ми­ра», 1968 год, и др.).

В 1969 году ос­но­вал в Па­ри­же Ме­ж­ду­народную шко­лу пан­то­ми­мы, в 1978 году - Па­риж­скую ме­ж­ду­народную шко­лу ми­мод­ра­мы Мар­се­ля Мар­со, в 1996 году - Фонд Мар­со, про­па­ган­ди­рую­щий искусство пан­то­ми­мы в США. Искусство Марсо ока­за­ло оп­ре­де­ляю­щее влия­ние на раз­ви­тие жан­ра пан­то­ми­мы во второй половине XX века, обо­га­тив язык ми­ро­во­го те­ат­раль­но­го искусства в це­лом. Марсо снял­ся в филь­мах «Че­ты­ре ша­га в жизнь», «Ро­бот», «Бар­ба­рел­ла», «Не­мое ки­но», «Ост­ро­ва» и др. Твор­че­ст­ву Марсо по­свя­ще­ны филь­мы «Бип и ран­де­ву» (1948 год), «Пан­то­ми­мы Би­па» (1951 год), «Пан­то­ми­мы» (1954 год), «Пер­вый класс» (1970 год), «Мим Мар­сель Мар­со» (1972 год), «Ис­кус­ст­во ти­ши­ны» (1975 год) и др. Марсо мно­го ра­бо­тал на те­ле­ви­де­нии во Фран­ции, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Да­нии. За­ни­мал­ся жи­во­пи­сью. Офи­цер (1986 год) ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на .

Сочинения:

Die Weltkunst der Pantomime. B., 1956 (mit H. Ihering);

The story of Bip. N. Y., 1976; Bip in a book. N. Y., 2001.