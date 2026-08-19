МАРШE , ЖОРЖ ЛУИ РЕНЕ

Маршe ( фр . Marchais) , Жорж Луи Рене (07.06.1920, Ла Огетт, деп. Кальвадос — 16.11.1997, Париж) — деятель французского и международного коммунистического движения, генеральный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) в 1972—1994, депутат Национального собрания (1973—1997), депутат Европейского парламента (1979—1989). Выходец из трудовой семьи. Металлург-механик на авиационном заводе в Исси-ле-Мулино (департамент Верхняя Сена). Во время оккупации был отправлен на работу в Германию (г. Аугсбург), где трудился на заводе, производившем истребители «Мессершмитт». Впоследствии обвинялся своими политическими противниками в том, что уехал в Германию добровольно, как и в том, что по возвращении во Францию в начале 1943 уклонился от участия в движении Сопротивления . В 1946 М. приобщился к общественно-политической деятельности в качестве секретаря профсоюза металлургов завода в Исси-ле-Мулино. В дальнейшем он делал карьеру как профсоюзный функционер в близкой к ФКП Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) департамента Сена. В 1947 М. вступил в ФКП, в 1956 стал кандидатом в члены ЦК компартии, а в 1959 — членом ЦК и Политбюро. В 1961 М. занял ключевой пост секретаря ЦК ФКП по оргвопросам. После смерти в 1964 лидера ФКП М. Тореза становится ближайшим соратником нового генсека В. Роше , вторым человеком в высшем партийном руководстве. В августе 1968 М. сдержанно воспринял военное вмешательство СССР в дела Чехословакии. В июне 1972 М. возглавил делегацию ФКП на переговорах с социалистами и левыми радикалами о подписании Совместной правительственной программы Союза левых сил, а в декабре того же года был избран генеральным секретарем ФКП вместо заболевшего В. Роше. Под руководством М. ФКП постепенно дрейфовала в направлении еврокоммунизма. Из программных документов ФКП в середине 1970-х исчезло понятие «диктатура пролетариата», замененное формулировкой «власть рабочего класса и других категорий трудящихся». Осторожно дистанцируясь от КПСС, М., тем не менее, в декабре 1979 открыто поддержал военную операцию СССР в Афганистане, вопреки противоположному мнению большинства членов ЦК. В 1981 выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но получил всего 15,35 %. Поддержав во втором туре лидера социалистов Ф. Миттерана , ФКП во главе с М. обеспечила свое участие в коалиционном левом правительстве, но неуклонное снижение влияния коммунистов при укреплении позиций социалистов побудило М. прекратить партнерство с ФСП. В условиях продолжавшегося ослабления позиций ФКП в партии усиливалась оппозиция курсу, проводимому М., что вынудило его под предлогом проблем со здоровьем на XXVIII съезде партии (январь 1994) уйти с поста генерального секретаря компартии.

Соч. : Qu’est-ce que le Parti communiste francais? Paris, 1970; Le defi democratique. Paris, 1973; Democratie. Paris, 1990.

Лит. : Hofnung T. Georges Marchais, l’inconnu du Parti communiste francais. Paris, 2001; Fuligni B. La France rouge. Paris, 2011. П. П. Черкасов.