МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА

МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА - обязательный государственный знак особого отличия военнослужащих СССР .

Уч­ре­ж­дён Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 02.09.1940 года, то­гда же ут­вер­ждён об­ра­зец Маршальской звезды и её опи­са­ние. Маршальская звезда и од­но­вре­мен­но с ней осо­бая гра­мо­та Пре­зи­диу­ма Верховного Совета (с мар­та 1990 года - Пре­зи­ден­та) СССР вру­ча­лись ли­цам, ко­то­рым бы­ли при­свое­ны во­ин­ские зва­ния Мар­шал Со­вет­ско­го Сою­за и Адмирал Фло­та Советского Сою­за (с 03.03.1955 года), глав­ный мар­шал и мар­шал ро­да войск (авиа­ции, ар­тил­ле­рии, бро­не­тан­ко­вых войск, инженерных войск и войск свя­зи).

Маршальская звезда вос­про­из­во­ди­ла од­ну из главных государственных эмб­лем СССР - пя­ти­ко­неч­ную звез­ду (сим­вол обо­ро­ны, ох­ра­ны, безо­пас­но­сти) из зо­ло­та (сим­вол все­го выс­ше­го, дос­той­но­го сла­вы), с вмон­ти­ро­ван­ной в се­ре­ди­не эмб­ле­мы пя­ти­ко­неч­ной звез­дой из пла­ти­ны с брил­ли­ан­та­ми в цен­тре, в лу­чах и ме­ж­ду гра­ня­ми лу­чей зо­ло­той звез­ды (сим­вол мо­раль­ных и ин­тел­лек­ту­аль­ных цен­но­стей, от­сут­ст­вия стра­ха, твёр­до­сти ре­ше­ний). Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 27.2.1943 был уч­ре­ж­дён ещё один знак от­ли­чия Маршальская звезда, то­гда же ут­вер­ждён его об­ра­зец и опи­са­ние. Эта Маршальская звезда и од­но­вре­мен­но с ней осо­бая гра­мо­та Пре­зи­диу­ма ВС СССР вру­ча­лись вое­на­чаль­ни­кам, ко­то­рым при­сваи­ва­лись зва­ния мар­ша­ла ар­тил­ле­рии, маршала авиа­ции и мар­ша­ла бро­не­тан­ко­вых войск (уп­разд­не­но 26.04.1984 года), а по Ука­зам Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 20.03.1944 года, 05.06.1962 года и 01.11.1974 года - зва­ния мар­ша­ла инженерных войск, мар­ша­ла войск свя­зи, адмирала фло­та и генерала ар­мии со­от­вет­ст­вен­но. Маршальская звезда (об­раз­ца 1943 года) от­ли­ча­лась от Маршальской звезды (об­раз­ца 1940 года) де­та­ля­ми: раз­ме­ром брил­ли­ан­тов и их от­сут­ст­ви­ем ме­ж­ду лу­ча­ми зо­ло­той звез­ды; об­щей мас­сой и рас­цвет­кой шёл­ко­вых муа­ро­вых лент для но­ше­ния (в за­ви­си­мо­сти от ро­да войск: для мар­ша­ла ар­тил­ле­рии - зо­ло­ти­сто­го; авиа­ции - го­лу­бо­го; бро­не­тан­ко­вых войск - бор­до­во­го; инженерные войск - ма­ли­но­во­го; войск свя­зи - си­не­го; адмирал фло­та - би­рю­зо­во­го; генерал ар­мии - крас­но­го цве­та).

Пер­во­на­чаль­но Маршальская звезда но­си­лась под во­рот­ни­ком за­кры­то­го од­но­борт­но­го па­рад­но­го мун­ди­ра, с 1954 года - без лен­ты на гал­сту­ке при па­рад­ном или па­рад­но-вы­ход­ном от­кры­том мун­ди­ре (ту­жур­ке). На зна­ке государственного от­ли­чия - осо­бой гра­мо­те Пре­зи­диу­ма Верховного Совета СССР изо­бра­жал­ся Го­су­дар­ст­вен­ный герб СССР, име­лись пе­чать Пре­зи­диу­ма Верховного Совета СССР, под­пи­си пред­се­да­те­ля и сек­ре­та­ря Пре­зи­диу­ма Верховного Совета СССР, текст Ука­за Пре­зи­диу­ма Верховного Совета СССР о при­свое­нии со­от­вет­ст­вую­ще­го мар­шаль­ско­го зва­ния с ука­за­ни­ем дат при­свое­ния дан­но­го во­ин­ско­го зва­ния и вру­че­ния гра­мо­ты. В слу­чае раз­жа­ло­ва­ния или смер­ти вое­на­чаль­ни­ка Маршальская звезда под­ле­жа­ла воз­вра­ту в Пре­зи­ди­ум ВС СССР.

Впер­вые Маршальская звезда и осо­бая гра­мо­та Пре­зи­диу­ма ВС СССР бы­ли вру­че­ны 05.11.1940 года Мар­ша­лам Советского Сою­за С. М. Бу­дён­но­му, К. Е. Во­ро­шило­в у, Г. И. Ку­ли­ку, С. К. Ти­мо­шен­ко и Б. М. Ша­пош­ни­ко­ву. Все­го по 1990 году Маршальскую звезду (об­раз­ца 1940 года) по­лу­чи­ли 38 Мар­ша­лов Советского Сою­за и 3 Ад­ми­ра­ла Фло­та Советского Сою­за. Впер­вые Маршальская звезда (об­раз­ца 1943 года) и осо­бая гра­мо­та Пре­зи­диу­ма ВС СССР бы­ли вру­че­ны 20.04.1943 года мар­ша­лу ар­тил­ле­рии Н. Н. Во­ро­но­ву. Все­го по 1991 год Маршальскую звезду (об­раз­ца 1943 года) по­лу­чи­ли 32 мар­ша­ла авиа­ции, 13 мар­ша­лов ар­тил­ле­рии, 8 мар­ша­лов бро­не­тан­ко­вых, 6 мар­ша­лов инженерных войск, 4 мар­ша­ла войск свя­зи, 12 ад­ми­ра­лов фло­та и 52 ге­не­ра­ла ар­мии. По­сле от­ме­ны во­ин­ских зва­ний Мар­шала Советского Сою­за, Адмирала Фло­та Советского Сою­за, мар­шала ро­да войск и вве­де­ния в 1993 году в РФ во­ин­ских зва­ний Мар­шал Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции , генерал ар­мии и адмирал фло­та Маршальская звезда (об­раз­ца 1943 года) бы­ла вру­че­на 16 российским вое­на­чаль­ни­кам. Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 27.01.1997 года зна­ки от­ли­чия Маршальская звезда Мар­ша­ла Советского Сою­за, Адмирала Фло­та Советского Сою­за, мар­ша­ла ро­да войск, генерала ар­мии и адмирала фло­та бы­ли от­ме­не­ны, од­на­ко 21.11.1997 года пре­зи­дент РФ Б. Н. Ель­цин вру­чил Маршальскую звезду (об­раз­ца 1940 года) министру обо­ро­ны И. Д. Сер­гее­ву, удо­сто­ен­но­му выс­ше­го во­ин­ско­го зва­ния РФ - Мар­шал Российской Фе­де­ра­ции.

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