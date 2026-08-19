МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА
МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА - обязательный государственный знак особого отличия военнослужащих СССР.
Учреждён Указом Президиума ВС СССР от 02.09.1940 года, тогда же утверждён образец Маршальской звезды и её описание. Маршальская звезда и одновременно с ней особая грамота Президиума Верховного Совета (с марта 1990 года - Президента) СССР вручались лицам, которым были присвоены воинские звания Маршал Советского Союза и Адмирал Флота Советского Союза (с 03.03.1955 года), главный маршал и маршал рода войск (авиации, артиллерии, бронетанковых войск, инженерных войск и войск связи).
Маршальская звезда воспроизводила одну из главных государственных эмблем СССР - пятиконечную звезду (символ обороны, охраны, безопасности) из золота (символ всего высшего, достойного славы), с вмонтированной в середине эмблемы пятиконечной звездой из платины с бриллиантами в центре, в лучах и между гранями лучей золотой звезды (символ моральных и интеллектуальных ценностей, отсутствия страха, твёрдости решений). Указом Президиума ВС СССР от 27.2.1943 был учреждён ещё один знак отличия Маршальская звезда, тогда же утверждён его образец и описание. Эта Маршальская звезда и одновременно с ней особая грамота Президиума ВС СССР вручались военачальникам, которым присваивались звания маршала артиллерии, маршала авиации и маршала бронетанковых войск (упразднено 26.04.1984 года), а по Указам Президиума ВС СССР от 20.03.1944 года, 05.06.1962 года и 01.11.1974 года - звания маршала инженерных войск, маршала войск связи, адмирала флота и генерала армии соответственно. Маршальская звезда (образца 1943 года) отличалась от Маршальской звезды (образца 1940 года) деталями: размером бриллиантов и их отсутствием между лучами золотой звезды; общей массой и расцветкой шёлковых муаровых лент для ношения (в зависимости от рода войск: для маршала артиллерии - золотистого; авиации - голубого; бронетанковых войск - бордового; инженерные войск - малинового; войск связи - синего; адмирал флота - бирюзового; генерал армии - красного цвета).
Первоначально Маршальская звезда носилась под воротником закрытого однобортного парадного мундира, с 1954 года - без ленты на галстуке при парадном или парадно-выходном открытом мундире (тужурке). На знаке государственного отличия - особой грамоте Президиума Верховного Совета СССР изображался Государственный герб СССР, имелись печать Президиума Верховного Совета СССР, подписи председателя и секретаря Президиума Верховного Совета СССР, текст Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении соответствующего маршальского звания с указанием дат присвоения данного воинского звания и вручения грамоты. В случае разжалования или смерти военачальника Маршальская звезда подлежала возврату в Президиум ВС СССР.
Впервые Маршальская звезда и особая грамота Президиума ВС СССР были вручены 05.11.1940 года Маршалам Советского Союза С. М. Будённому, К. Е. Ворошилову, Г. И. Кулику, С. К. Тимошенко и Б. М. Шапошникову. Всего по 1990 году Маршальскую звезду (образца 1940 года) получили 38 Маршалов Советского Союза и 3 Адмирала Флота Советского Союза. Впервые Маршальская звезда (образца 1943 года) и особая грамота Президиума ВС СССР были вручены 20.04.1943 года маршалу артиллерии Н. Н. Воронову. Всего по 1991 год Маршальскую звезду (образца 1943 года) получили 32 маршала авиации, 13 маршалов артиллерии, 8 маршалов бронетанковых, 6 маршалов инженерных войск, 4 маршала войск связи, 12 адмиралов флота и 52 генерала армии. После отмены воинских званий Маршала Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза, маршала рода войск и введения в 1993 году в РФ воинских званий Маршал Российской Федерации, генерал армии и адмирал флота Маршальская звезда (образца 1943 года) была вручена 16 российским военачальникам. Указом Президента РФ от 27.01.1997 года знаки отличия Маршальская звезда Маршала Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза, маршала рода войск, генерала армии и адмирала флота были отменены, однако 21.11.1997 года президент РФ Б. Н. Ельцин вручил Маршальскую звезду (образца 1940 года) министру обороны И. Д. Сергееву, удостоенному высшего воинского звания РФ - Маршал Российской Федерации.