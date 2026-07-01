МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА

Маршалловы Острова (Республика Маршалловы Острова) — государство в Океании, ассоциированное с Соединенными Штатами Америки, в западной части Тихого океана близ экватора и немного к западу от Международной линии перемены дат (см. Микронезия ). Включает 29 атоллов и 5 островов архипелага Маршалловы о-ва. Площадь суши — 181,43 кв. км. 97,87 % территории занимает вода. Численность населения — 58 413 человек (2018), почти исключительно — маршалльцы, которые делятся на этнографические группы райлик и рахтак. На западе и юго-западе граничит с водами Федеративных Штатов Микронезии , на юге — с водами Кирибати . Столица — Маджуро , где обитают немногим более половины жителей страны.

Заселение М. О. началось не позднее конца I тысячелетия до н. э. Открытие европейцами связано с экспедициями испанских мореплавателей Алонсо де Саласара (1526), Альваро де Сааведры Серона (1529), Мигеля Лопеса де Легаспи (1565). В 1788 обследованы британцами Т. Гилбертом и Дж. Маршаллом. Многие острова открыты русскими мореплавателями О. Е. Коцебу (кругосветные экспедиции 1815—1818, 1823—1826) и Л. А. Гагемейстером (кругосветная экспедиция 1828—1830). В 1820 И. Ф. Крузенштерн предложил название островов в честь Маршалла. Русские названия атоллов (о-ва Гейдена, Крузенштерна, Кутузова, Меншикова, Римского-Корсакова, Румянцева, Суворова, Эшшольца) в основном заменены местными уже на картах конца XIX в.

Испания считала М. О., как и другие острова Микронезии, частью принадлежавших ей Марианских о-вов. Матросы китобойных флотилий Великобритании и США, высаживавшиеся на островах в 1820—1850-е, были убиты местными жителями. С конца 1850-х на островах удается закрепиться первым европейским и американским миссионерам и колонистам.

В 1885, при посредничестве папы Римского Льва XIII, Германия покупает М. О. за 4,5 млн долларов. В 1885—1899 управлялись германской Новогвинейской компанией. C 1906 входят, наряду с Германским Самоа , архипелагом Бисмарка, северными Соломоновыми о-вами, Каролинскими о-вами (см. Микронезия ), частью Марианских о-вов, Палау , Науру в состав Германской Новой Гвинеи. Стали важным центром добычи копры (высушенной мякоти кокосового ореха). После Первой мировой войны 1914—1918 — в составе японской Южнотихоокеанской мандатной территории , общее японское население которой выросло за 1914—1944 с 19,7 до 73 тыс. человек.

В годы Второй мировой войны 1939—1945 М. О. стали театром военных действий. 1 февраля 1942 подверглись американскому авианалету. После занятия в ноябре 1943 о-вов Гилберта (см. Кирибати ) 1 февраля 1944 началась операция ВС США на М. О., завершившаяся изгнанием японских сил уже 23 февраля 1944.

В 1947 решением ООН переданы под опеку США, составив, наряду с Понапе, Трук, Яп (см. Микронезия ), Марианскими о-вами и Палау Подопечную территорию Тихоокеанские острова. В 1947—1951 управление территорией находилось в руках ВМФ США, с 1951 — в руках министерства внутренних дел. В 1948 население составило около 10,5 тыс. человек. Атоллы Бикини (ранее о. Эшшольца, по имени русского естествоиспытателя, уроженца Дерпта Иоганна Фридриха фон Эшшольца) и Эниветок (с 1974 Эниветак) после выселения местных жителей стали местом проведения испытаний ядерного оружия (1946—1958 и 1948—1958 соответственно).

21 октября 1986, после вступления в силу договора о свободной ассоциации, М. О. вместе с Микронезией получили независимость при сохранении США контроля над безопасностью и обязательстве оказывать экономическую помощь и праве маршалльцев служить в ВС США (Палау получил независимость на тех же условиях в 1994). Помощь США и мирового сообщества составляют большую часть ВВП страны. С конца 2000-х глобальное потепление и связанное с ним повышение уровня моря поставило под угрозу само существование М. О., как и других государств Океании. В 2018 М. О. стали первым государством в мире, объявившим о создании собственной криптовалюты.

Член ООН (1991), МВФ (1992), МБРР (1992) и других международных организаций.

Ист. : Коцебу О. Е. Путешествие вокруг света. В 3 т. СПб., 1821—1823; Foreign Ships in Micronesia: a Compendium of Ship Contacts with the Caroline and Marshall Islands 1521—1885 / By Fr. X. Hezel. Saipan (Mariana Islands), 1979; Коцебу О. Е. Новое путешествие вокруг света в 1823—1826 гг. / Пер. с нем., вступит. статья и коммент. Д. Д. Тумаркина; отв. ред. Я. М. Свет. 3-е изд. М., 1987 [1830]; History of Micronesia: A Collection of Source Documents. 20 vols [ca. 1521 — 1819] / Ed. by R. Levesque. Gatineau (Quebec), 1992—2002.

Лит. : Малаховский К. В. Система опеки — разновидность колониализма. М., 1963; Political Development in Micronesia / Ed. by D. T. Hughes, Sh. G. Lingenfelter. Columbus (Oh.), 1974; Oceania and Beyond: Essays on the Pacific since 1945. New York, 1976; Стингл М. По незнакомой Микронезии / Пер. с чешск. М., 1978 [1976]; Nevin D. The American Touch in Micronesia: A Story of Power, Mo­ney, and the Corruption of a Pacific Paradise. New York, 1977; Gale R. W. The Americanization of Micronesia: A Study of the Consolidation of U.S. Rule in the Pacific. Washington (D.C.), 1979; Малаховский К. В. История колониализма в Океании. М., 1979; Пучков П. И. Этническая ситуация в Океании. М., 1983; Вольневич Я. Люди и атоллы / Пер. с польск. М., 1986 [1979]; Рубцов Б. Б. Океания. М., 1990; Peattie M. Nan’Yo: The Rise and Fall of the Japanese in Micronesia, 1885—1945. Honolulu (Hi.), 1992; Campbell I. C. , Latouche J.-P. Les insulaires du Pacifique: histoire et situation politique. Paris, 2001; Морисон C. Э. Американский ВМФ во Второй мировой войне / Пер. с англ. Т. 7. Острова Гилберта, Маршалловы и Новая Гвинея М., 2005; Stephenson Ch. Germany’s Asia-Pacific Empire: Colonialism and Naval Policy, 1885—1914. Woodbridge, 2009; Barker H. M. Bravo for the Marshallese: Regaining Control in a Post-Nuclear, Post-Colonial World. 2nd ed. Belmont (Ca.), 2012; Лебедева А. А. Мореходное искусство народов Микронезии. СПб., 2013; Rudiak-Gould P. Climate Change and Tradition in a Small Island State: The Rising Tide. New York–Abingdon, 2013. А. А. Исэров.